Burak Özçivit'ten yardım kampanyası

"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek” mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, sosyal medyada büyük destek aldı.





