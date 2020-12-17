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Burak Özçivit'ten yardım kampanyası
‘Kuruluş Osman’ dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri canlandıran Burak Özçivit, 24 Aralık’taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıkladı.
"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek” mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, sosyal medyada büyük destek aldı.
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