Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gezmede! 'Taciz olayını bilmiyordum'

TEPKİ ÇEKEN BULUŞMABurak Özçivit’in doğum hediyesi olarak Fahriye Evcen’e son model bir cip aldığı öğrenildi. Çift, araçla ilgili soruları yanıtlamadı.GÜNDEMİ TAKİP EDEMİYORUM
İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Adel Ali Bin Ali’nin davetlisi olarak Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere gittiği Katar’da cinsel taciz suçlamalarıyla gündemde olan Hollywood yıldızı Kevin Spacey ile de bir araya gelen Burak Özçivit tepki çeken buluşma hakkında konuştu.
Kevin Spacey
ile çekildiği fotoğrafı Instagram’ında da paylaşan, tepkilerin ardından silen ünlü oyuncu, cinsel taciz suçlamalarından haberi olmadığını söyledi: “Bilmediğim bir konuydu. Planlı yapılan bir görüşme değildi, karşılaştık, fotoğraf çektirdik ve paylaştım. Ancak detayları sonradan öğrendim. Her zaman gündemi takip edemiyorum, açıkçası bilmiyordum. Zaten paylaşımı sildim.”
NEMALANMAYA ÇALIŞACAK KADAR ALÇAK OLMAYIN
Burak Özçivit konuyla ilgili sosyal medya hesabından da özür mesajı yayınladı: “Bu kadar üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğunu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi, bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak. Böyle hassas konulardan nemalanmaya çalışacak kadar alçak olmayın”