Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gezmede! 'Taciz olayını bilmiyordum'

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TEPKİ ÇEKEN BULUŞMA



İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Adel Ali Bin Ali’nin davetlisi olarak Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere gittiği Katar’da cinsel taciz suçlamalarıyla gündemde olan Hollywood yıldızı Kevin Spacey ile de bir araya gelen Burak Özçivit tepki çeken buluşma hakkında konuştu.