Burak Deniz ve Büşra Develi yıllar sonra bir araya geldi! Kısmetimi kapatmayın...

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KESİNLİKLE BAŞLAMADI

Burak Deniz’le 3 yıl süren ilişkisini 2018’de noktalayan Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde Taksim’de ünlü oyuncuyla bir araya gelmiş ve ikili hakkında barıştıkları şeklinde haberler çıkmıştı. Önceki gün Etiler’deki Da Mario adlı restorandan çıkarken görüntülenen Develi, “Aşk tekrardan başladı mı?” sorusuna “Kesinlikle başlamadı” yanıtını verdi.

BAŞLIĞI VERDİM

Burak Deniz’le yolda karşılaştıklarını söyleyen Büşra Develi, “İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içmeydi. Karşılaşma diyebiliriz. Bir kahve içelim dedik ve o günleri yâd ettik. Ama aşk olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi kapatmayın. Hadi başlığı da verdim” diyerek kahkaha attı.

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Büşra Develi, yeni bir projeye başlayacağını açıkladı: “Bir süre İstanbul’da olamayacağım. Şehir dışında çekilecek bir projede yer alacağım.”