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Burak Deniz ve Büşra Develi yıllar sonra bir araya geldi! Kısmetimi kapatmayın...

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#Burak Deniz#Büşra Develi#Kelebek
Burak Deniz ve Büşra Develi yıllar sonra bir araya geldi Kısmetimi kapatmayın...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 09:28

Eski sevgilisi Burak Deniz’le barıştığı konuşulan Büşra Develi, haberleri yalanladı: “Sadece karşılaştık, bir kahve içelim dedik. Böyle haberlerle kısmetimi kapatmayın.”

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KESİNLİKLE BAŞLAMADI

Burak Deniz’le 3 yıl süren ilişkisini 2018’de noktalayan Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde Taksim’de ünlü oyuncuyla bir araya gelmiş ve ikili hakkında barıştıkları şeklinde haberler çıkmıştı. Önceki gün Etiler’deki Da Mario adlı restorandan çıkarken görüntülenen Develi, “Aşk tekrardan başladı mı?” sorusuna “Kesinlikle başlamadı” yanıtını verdi.

Burak Deniz ve Büşra Develi yıllar sonra bir araya geldi Kısmetimi kapatmayın...

BAŞLIĞI VERDİM

Burak Deniz’le yolda karşılaştıklarını söyleyen Büşra Develi, “İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içmeydi. Karşılaşma diyebiliriz. Bir kahve içelim dedik ve o günleri yâd ettik. Ama aşk olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi kapatmayın. Hadi başlığı da verdim” diyerek kahkaha attı.

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Burak Deniz ve Büşra Develi yıllar sonra bir araya geldi Kısmetimi kapatmayın...

Büşra Develi, yeni bir projeye başlayacağını açıkladı: “Bir süre İstanbul’da olamayacağım. Şehir dışında çekilecek bir projede yer alacağım.”

 

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#Burak Deniz#Büşra Develi#Kelebek

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