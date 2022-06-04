Bunları biliyor muydunuz? 3 yaşından beri şarkı söylüyor

POPÇU OLMASA TOPÇU OLURMUŞ
· Derya Uluğ, 3 yaşında eline aldığı tarak ve ayna karşısındaki mini konserlerle şarkıcı olacağının sinyallerini daha çocuk yaşta vermiş. 15 yaşında ise ilk sahne deneyimini yaşamış.
· Uluğ, tam bir futbol tutkunuymuş. Küçüklüğünden beri futbola ilgi duyduğunu söyleyen Uluğ, “Popçu olmasaydım topçu olurdum” diyor.
· 4 yıla yakın bir süre Ebru Gündeş’in vokalistliğini yapmış.
3 KERE “HI HI HI”
· Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy’un asıl mesleği mimarlıkmış. Sanat aşkı ağır basınca oyunculuğa geçiş yapmış.
· Hayatında en çok heyecanlandığı anların başında ilk kez sahneye adım attığı an geliyormuş. Perde açılıp, bakışları hissettiğinde kaçmak istemiş.
· Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, ortaokul yıllarında büyük hayranlık duyduğu bir oyuncuymuş.
· Üniversite döneminde internetten indirdiği vizyon filmlerini parayla etrafına satıyormuş.
· Bir şeyin olmasını istediği zaman içinden üç kere “Hı hı hı” yapmak gibi bir alışkanlığı varmış.
DİLARA SÜMBÜL
BAYILMA NUMARASI HASTANEDE BİTTİ
· Genç oyuncu Dilara Sümbül, çocukluk hayali oyunculuk olanlardanmış. Öyle ki ilkokulda kendi yazdığı oyunu sergilemiş.
· Yaramaz bir çocukluk geçiren Sümbül, bir gün bayılma numarası yaparken daha inandırıcı olsun diye kafasını sehpaya çarpmış. Sonuç gözlerini hastanede açmış.
· Çocukken geleceğe yönelik yazdığı yazıların gerçekleşeceğine inanıyormuş.
· Yazı yazmayı seviyormuş ve yazdığı şarkı sözleri varmış.
PROFESYONEL VOLEYBOLCU
· Oyuncu ve model Ebru Öztürk, internette birçok kaynakta yaşının yanlış yazılmasından şikayetçiymiş. Öztürk, 20 Haziran 1986’da Berlin’de doğmuş.
· Okul yılları sporla geçen Öztürk, ilköğretim, lise ve üniversite dönemlerinde lisanslı voleybolcuymuş. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nu kazanınca da orada lisanslı olarak voleybola devam etmiş.
· Çocukluğundan beri sporla iç içe olan Öztürk, geçtiğimiz yıllarda pilates, voleybol, badminton, basketbol, fitness yapmış. Pilates yapmayı sevdiği için eğitmen sertifikası da almış.