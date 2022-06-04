Bunları biliyor muydunuz? 3 yaşından beri şarkı söylüyor

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DERYA ULUĞ

POPÇU OLMASA TOPÇU OLURMUŞ

· Derya Uluğ, 3 yaşında eline aldığı tarak ve ayna karşısındaki mini konserlerle şarkıcı olacağının sinyallerini daha çocuk yaşta vermiş. 15 yaşında ise ilk sahne deneyimini yaşamış.

· Uluğ, tam bir futbol tutkunuymuş. Küçüklüğünden beri futbola ilgi duyduğunu söyleyen Uluğ, “Popçu olmasaydım topçu olurdum” diyor.

· 4 yıla yakın bir süre Ebru Gündeş’in vokalistliğini yapmış.

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· Araba kullanmayı annesi ehliyet sınavına hazırlandığı dönem 9 yaşındayken öğrenmiş.· Babası tekstilci olduğu için küçüklüğü kumaşların arasında geçmiş. Modaya olan ilgisiyle kendine has çizim ve tasarımlar yapıyormuş.· İki elini birden 360 derece döndürmek gibi özel bir yeteneği varmış.

· Sabah uyandığında yaptığı ilk iş YouTube’a girerek müzik uygulamalarına bakmakmış.· Süt ürünü tüketmiyor ve karbonhidrat ağırlıklı besinlerden uzak duruyormuş.

BUĞRA GÜLSOY

3 KERE “HI HI HI”

· Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy’un asıl mesleği mimarlıkmış. Sanat aşkı ağır basınca oyunculuğa geçiş yapmış.

· Hayatında en çok heyecanlandığı anların başında ilk kez sahneye adım attığı an geliyormuş. Perde açılıp, bakışları hissettiğinde kaçmak istemiş.

· Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, ortaokul yıllarında büyük hayranlık duyduğu bir oyuncuymuş.

· Üniversite döneminde internetten indirdiği vizyon filmlerini parayla etrafına satıyormuş.

· Bir şeyin olmasını istediği zaman içinden üç kere “Hı hı hı” yapmak gibi bir alışkanlığı varmış.

· Bilgisayar ve internet olmazsa olmazları arasındaymış.· Kendi yazdığı tiyatro ve film senaryoları varmış.· Gün içerisinde Türk kahvesi ve sade sodayı kesinlikle içermiş.· Toza ve tortu bırakan spreylere alerjisi varmış.· İhtiyaç olmasa yemek yemeğe gerek duymazmış. Cheeeseburger ve künefe en sevdiği yiyeceklermiş.

DİLARA SÜMBÜL

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BAYILMA NUMARASI HASTANEDE BİTTİ

· Genç oyuncu Dilara Sümbül, çocukluk hayali oyunculuk olanlardanmış. Öyle ki ilkokulda kendi yazdığı oyunu sergilemiş.

· Yaramaz bir çocukluk geçiren Sümbül, bir gün bayılma numarası yaparken daha inandırıcı olsun diye kafasını sehpaya çarpmış. Sonuç gözlerini hastanede açmış.

· Çocukken geleceğe yönelik yazdığı yazıların gerçekleşeceğine inanıyormuş.

· Yazı yazmayı seviyormuş ve yazdığı şarkı sözleri varmış.

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· Hayatının dönüm noktası geçirdiği trafik kazasıymış. Ölümden dönen oyuncu, hem kendisi hem de çevresi ile ilgili radikal kararlar almış.· Ukulele ve piyano çalmayı biliyormuş.· Soyut resimler çizmeyi seviyormuş.· Mutfakta işlerinde iyi olduğunu söyleyen oyuncu, Hatay yöresine ait yemekleri başarıyla yapıyormuş.

EBRU ÖZTÜRK

PROFESYONEL VOLEYBOLCU

· Oyuncu ve model Ebru Öztürk, internette birçok kaynakta yaşının yanlış yazılmasından şikayetçiymiş. Öztürk, 20 Haziran 1986’da Berlin’de doğmuş.

· Okul yılları sporla geçen Öztürk, ilköğretim, lise ve üniversite dönemlerinde lisanslı voleybolcuymuş. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nu kazanınca da orada lisanslı olarak voleybola devam etmiş.

· Çocukluğundan beri sporla iç içe olan Öztürk, geçtiğimiz yıllarda pilates, voleybol, badminton, basketbol, fitness yapmış. Pilates yapmayı sevdiği için eğitmen sertifikası da almış.

· Yazları İstanbul’da spor okullarında çalıştığı sırada Arzum Onan ile tanışmış ve kendisini bir ajansa yönlendirmesiyle modellik kariyeri başlamış.· Şarkı söylemeyi çok seven Öztürk, üniversite döneminde bir süre Best FM’de canlı müzik programı yapmış.· Plan yapmayı hiç sevmiyormuş.· Pişmiş soğan yiyemiyormuş ve temiz çarşaf takıntısı varmış.· Dövüş ve tırmanış sporlarına ilgisi varmış.· Johnny Depp ve Tom Hanks hayranıymış.