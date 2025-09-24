Bunca ün ve servet yarasına ilaç olmadı… Yapayalnız ve perişan halde… ‘Ne olur biri ona yardım etsin!’

Haberin Devamı

Bir dönem “popun prensesi” olarak anılan, genç yaşında dünya yıldızı olan, albümleri milyonlar satan, hayranları konserlerine akın eden Britney Spears sevenlerini korkutmaya başladı.

BİR ZAMANLAR DÜNYANIN EN BÜYÜK POP YILDIZIYDI… ARTIK EVİNDEN BİLE ÇIKMIYOR

Bir zamanlar dünyanın en büyük pop yıldızı olan 43 yaşındaki Spears, artık çoğunlukla Los Angeles bölgesindeki evine kapanmış durumda, nadiren dışarı çıkıyor ve etrafında sadece evinde çalışan yardımcılar var.

Basına konuşan kaynaklar durumunu anlatırken "Çalışanları, güvenlik görevlileri, asistanları var ama gerçek bir arkadaşı yok" diyorlar.

Britney Spears genç yaşta girdiği müzik kariyerinde zirveye yükselmiş sonra bu büyük şöhreti taşıyamayarak büyük bir buhran geçirmişti. Daha sonra babası tarafından mahkeme yoluyla vesayet altına alındı.





ÖMRÜNÜN 13 YILINI ESARET ALTINDA GEÇİRDİ

Ömrünün 13 yılını hayatı hakkında hiçbir söz hakkı olmadan, babasının kontrolünde geçirdi ve bir nevi esir hayatı yaşadı. Bu esaret 2021’de bittiğinde herkes gibi kendisi de rahat bir nefes almıştı.

Ancak model Sam Asghari ile evliliğinin bir yıl içinde, 2023'te sona ermesinden ve karanlık bir geçmişe sahip, sabıkalı erkek arkadaşı Paul Soliz ile ilişkisinin bitmesiyle birlikte Britney Spears adeta bir uçurumdan yuvarlanmaya başladı.

Daha önce kendisi de aylardır evinden çıkmadığını itiraf eden Britney Spears mayıs ayından beri insan içinde görüntülenmedi. Dışarı hiç çıkmayan, sürekli olarak evinin salonunda çılgınca dans ettiği videoları paylaşan ünlü şarkıcının ruh sağlığı yine tartışma konusu oldu.

HERKES ONA YARDIM ETMEK İSTİYOR AMA DURUMUNUN FARKINDA BİLE DEĞİL

Son birkaç yıldır Spears'ın dış dünyayla tek bağlantısı Instagram olsa da, tuhaf, genellikle çıplak veya yarı çıplak sosyal medya videoları, doğaçlama dans hareketleri ve çoğu zaman tutarsız açıklamaları herkesin onun için endişelenmesine yol açıyor.

Yakınları ünlü şarkıcıya yardım etmek için can attıklarını söylese de Britney Spears’ın durumunun farkında olmadığını ve bu yardımları reddettiğini iddia ediyorlar.

"Hâlâ çok tatlı ve nazik biri. Ancak davranışları tıpkı internette gördüğünüz gibi; hem netleştiği anlar oluyor hem de inişli çıkışlı bir ruh haline sahip ve sanki olan bitenin farkında değil.”

ÖZGÜR KALDIKTAN SONRA SANKİ BİR UÇURUMDAN YUVARLANIR GİBİ YAŞADI

Kaynaklar, en büyük sorunun Spears'ın 13 yıllık baskıcı vesayetinin 2021'de sona ermesiyle ilgili olduğunu söylüyor. Bu mahkeme kararı, Spears'ı tamamen babası Jamie Spears ve bir avukatın kontrolüne vermişti.

Spears, kendi mali kaynaklarına erişemiyordu ve çoğu yetişkinin hafife aldığı günlük kararları, örneğin kiminle çıktığı veya kiminle arkadaş olduğu gibi, kendisi için almasına izin verilmediğini anlatmıştı.

BÜYÜK SERVETİ ARTIK ELİNİN ALTINDA AMA…

Dünya çapında hayranların da desteklediği #FreeBritney hareketinin lobi faaliyetleri sonucunda vesayet kaldırıldı. Böylece Britney hem hayatı hem de tahmini 40-60 milyon dolar değerindeki serveti üzerinde tam kontrole kavuştu. Bu aynı zamanda artık zihinsel bir değerlendirmeye tabi tutulmasına gerek kalmadığı anlamına geliyordu.

Yakınları ünlü şarkıcının bu vesayet kalktıktan sonra terapiye devam etmesi gerektiğini ancak bunu reddettiğini söylüyor.





EVİNİN HALİ PERİŞAN, SALONUNDA KÖPEK DIŞKILARI VAR

Britney Spears son haftalarda çektiği dans videolarında evinin darmadağın hali ve salonunun orta yerinde köpek dışkılarının görünmesiyle gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcı Eylül 2023'te mutfağında bıçaklarla dans ederken göründüğü an gibi birçok tehlike sinyali vermişti. Daha sonra bunların aksesuar olduğunu açıkladı.

Daha yakın zamanda ise Spears'ın paylaştığı kliplerde evinin zemininde köpek dışkısı olduğu görüldü. Diğer videolarında ise kameraya çılgınca dönüyor, sürekli kostüm değiştiriyor veya kendi şarkılarına playback yapıyor.

OĞULLARIYLA YILLAR SONRA BARIŞTI, YİNE DE MUTLULUĞU BULAMADI

Aslında Britney Spears yakın zaman önce yıllardır görüşmediği oğulları 19 yaşındaki Jayden James ve 20 yaşındaki Sean Preston ile barışmış ve büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Ancak Britney vesayeti bittiğinden beri defterinden sildiği babası hariç annesi ve kız kardeşiyle de neredeyse hiç görüşmüyor.

Britney Spears 2004 yılında Las Vegas'ta gerçekleşen bir düğünle çocukluk arkadaşı 44 yaşındaki Jason Allen Alexander ile evlendi, ancak 55 saat sonra düğün iptal edildi.

AŞKTAN YANA DA ŞANSI HİÇ GÜLMEDİ

Aynı yıl Kevin Federline ile evlendi ve bir aile kurdular. Jayden'ın doğumundan sadece iki ay sonra, Kasım 2006’da ise Britney boşanma davası açtı.

Ayrıldığı kocasıyla çocuklarının velayeti için savaşan ünlü şarkıcı 2007'nin yazında, ilk kez işlerin yolunda gitmediğine dair işaretler göstermeye başladı. Saçlarını kazıttı, her hareketini takip eden paparazzilere şemsiyeyle saldırdı ve kontrolden çıkmış gibi görünüyordu.

YAŞADIKLARINI YAZDIĞI KİTAPTA ANLATMIŞTI

Daha sonra da hayatının 13 yılını çalan vesayet kararı gelecekti… Britney Spears geçen yıl çıkardığı otobiyografisinde şöyle yazmıştı: "Şiddetli doğum sonrası depresyonunun sancıları, kocam tarafından terk edilmem, iki bebeğimden ayrı kalmanın işkencesi altında... Bazı açılardan bir çocuk gibi düşünmeye başladığımı itiraf etmeye hazırım."