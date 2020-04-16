Bülent Şakrak eşi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü kutladı

İşte Bülent Şakrak'ın o paylaşımı;

Bu fotoğraf seninle kutladığımız ilk doğum gününden.5 yıl olmuş bile! Neler oldu, neler geçti... İyi ki dediğimiz bir yığın hal. Şükür! Kim bilir daha neler olup, geçecek. Çoluk çocuğa karışmış, hayat maçını şimdilik önde oynamaya devam ederek, şans ile çabayı, istemek ile duayı, hayal ile rüyayı bir arada ,tıpkı bir lunapark kıvamında geçirdiğimiz yeni yaşların olsun.. Dinlediğim en güzel türkülerim, en şık fırtınalarda çocuklarımla demir attığım limanımsın. Hastalık ve sağlıkla bu zaman da bir hayli dalga geçerek, iyi gün ve kötü günü kıblemiz bilerek, inandığım kutlu yolda el ele yürüdüğümsün. Yaşların, yaşlarımız nice olsun… Hak korusun, saklasın bizi.. SENİ SEVİYORUM ve tabi ki ‘Neşet Dede’ ile bitiriyorum.

“Ağarsa Saçların Belin Bükülse,

Birer Birer Hep Dişlerin Dökülse,

Vücudun Kurusa Kanın Çekilse,

Yine Şu Gönlümün Yarisin Benim.





