Bu şarkı geçmişime bir saygı duruşu

◊ Soner Arıca’dan dinlediğimiz “Derbeder” şarkısını yorumladınız. Sizce bugünün müziği hâlâ 90’lardan mı ilham alıyor? “Derbeder”i seçmenizin nedeni neydi?

- 90’lar Türkiye’de pop müziğin altın çağı. O zamanki melodiler hâlâ dillerde. O dönem geriye “Derbeder” gibi birçok kült şarkı bıraktı. Ben, her dönem iyi müziğin peşindeyim.

“Derbeder” de benim yıllar önce vokal yaptığım, Soner Arıca’yla özdeşleşmiş bir şarkı. Hatta henüz vokale başlamadan “Derbeder”i dinleyip bayılmıştım. Bir cover yapma fikri üzerinde düşünmeye başladığımda aklıma gelen ilk şarkılardan biri oldu. Vokal, nefesli çalgılar ve düzenlemesinde Batu Çaldıran’ın imzası var.

◊ Şarkının klibi “sosyal mesafe”li hikayesiyle dikkat çekti. Birbirine dokunamayan bir çiftin hikayesini anlatmak, içinde bulunduğumuz süreci düşündüğümüzde bilinçli bir tercih miydi?

- Klibi karantina sürecinden önce çekmiştik. Aslında tamamen bir tesadüf oldu. Murad Küçük yönetti.

Venezuelalı model Patricia Acosta ile birbirine ulaşamayan bir çiftin hikayesini, birbirimize yaklaşamadığımız sahnelerle anlattık. Hatta bazı sahnelerde aramızda cam bir paravan vardı. O zaman henüz sosyal mesafe kavramıyla tanışmamıştık.

Klibi yayınlamaya karar verdiğimizde artık birbirimize dokunmaktan çekindiğimiz, aramıza mesafe koyduğumuz bir dönemi yaşamaya başladık.

Önceden çektiğimiz halde ilginç bir şekilde klip şu an yaşadıklarımızla bire bir örtüştü.

◊ Daha önce seslendirilmiş bir şarkıyı tekrar yorumlamak riskli bir tercih mi? Şarkıyla ilgili nasıl geri dönüşler aldınız?

- Cover yayınladığınızda, dinleyenler ister istemez şarkının önceki haliyle kıyaslama yapıyor.

Ama şu ana kadar hem şarkı hem de kliple ilgili çok güzel tepkiler aldım. Şarkının ilk sahibi Soner Arıca’nın da beğenmesi benim için mutluluk vericiydi. Şarkının gerçekten ruhunu koruyarak yeni bir sound getirdiğimizi düşünüyorum.

ÜNLÜ SANATÇILARLA DÜNYA TURU

◊ Instagram hesabınızda yaptığınız canlı yayınlarda dünyanın dört bir yanından isimleri ağırlıyorsunuz. Bu işbirlikleri, korona günleri sonrası ortak projelerin ayak sesleri mi?

- Umarım öyle olur. Korona sürecinde hepimiz evlere kapandık. Bu dönemle birlikte Instagram’da canlı yayın furyası başladı. Hem beni ifade edecek hem de dinleyicilerimle buluşabileceğim farklı bir şeyler yapmak isterken, menajerlik şirketim Pasion Turca’nın CEO’su Sinan Ufuk Nergis’in dahiyane önerisiyle dünyaca ünlü starları sayfamda ağırlamaya karar verdik.

Uluslararası organizasyonlar yaptıkları, Türkiye ve dünyada çok büyük isimlerle konserler, turneler yaptıkları için geniş bir ulaşım ağları var. Onlara çok şey borçluyum.

İlk yayını “La Casa De Papel”in dördüncü sezonunun başladığı gün, dizinin şarkılarını seslendiren Cecilia Krull ile yaptık. Sonrası da çok güzel bir şekilde geldi.

◊ Devam edeceksiniz değil mi?

- Evet, pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada iki kez yayın yapmaya devam ediyoruz. Almanya’dan The Weather Girls’den Dynelle Rhodes, Fransa’dan Viktor Lazlo, Güney Afrika’dan Pumeza Matshikiza, Sırbistan’dan Lena Kovacevic, İngiltere’den The Puppini Sisters, Kanada’dan IMA, Hindistan’dan Arunaja, Yunanistan’dan Stan gibi dünyaca ünlü sanatçılarla dünya turu yapıyoruz. Hem sohbet ediyor hem de birlikte şarkılar seslendiriyoruz.

◊ Sanatçıların dijital ortamda dinleyicileriyle buluşması, sizce sahnede olmanın büyüsünü yok edebilir mi?

- Hiçbir ortam sahnenin büyüsüne, enerjisine, sıcaklığına erişemez. Bu denli yoğun bir dijital ortamın, bugünlere özel olarak kalması tercihim. Ancak bu koşullar altında, elbette hiç ulaşamamaktansa sosyal medya büyük bir lütuf. O da olmasaydı, hiçbir şey yapamaz olurduk.

FARKLI DİLLERDE SÖYLÜYORUM

◊ Operadan caza kadar birçok türde ve dilde şarkılar seslendiriyorsunuz. Kaç dil biliyorsunuz?

- Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Portekizce, İspanyolca, Arapça ve Rusça şarkılar söylüyorum. Ama konuşurken kendimi rahat ifade edebildiğim diller Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Yunanca.

◊ Müzikte sizi etkileyen, idol olarak gördüğünüz isimler kimler?

- Barış Manço, Tanju Okan, Cem Karaca, Sezen Aksu, Dario Moreno. Yurtdışından ise Tom Jones, Frank Sinatra, Adriano Celentano, Charles Aznavour, Dalida, Mina ilk aklıma gelenler...

SIRADAKİ COVER “EVELALLAH”

◊ Bundan sonraki projeleriniz neler?

- Önümüzdeki günlerde Barış Manço’ya ait “Evelallah” şarkısını da dinleyicilerimle buluşturmayı planlıyorum.

Aslında şarkı hazır. İçinden geçtiğimiz bu zor dönem nedeniyle klip çalışmasına başlayamamıştık.

Yaza doğru da bu kez bir yabancı şarkı yayınlamayı planlıyorum.