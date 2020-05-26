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Bu kadın Linet mi?
Linet’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, takipçilerini şaşırttı.
Ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanan birçok kişi, fotoğrafın altına “Bu kadın Linet mi?”, “Ne kadar değişmiş” şeklinde yorumlar yazdı. Linet, “Yüzünüzü estetik mi yaptırdınız?” sorusuna yanıt vermek istemedi: “Güzel sesli olmak yetemiyor. Kadınsan bela. Sadece bunu söyleyebilirim. Bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum.”
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