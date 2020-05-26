Ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanan birçok kişi, fotoğrafın altına “Bu kadın Linet mi?”, “Ne kadar değişmiş” şeklinde yorumlar yazdı. Linet, “Yüzünüzü estetik mi yaptırdınız?” sorusuna yanıt vermek istemedi: “Güzel sesli olmak yetemiyor. Kadınsan bela. Sadece bunu söyleyebilirim. Bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum.”



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR