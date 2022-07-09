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Bu kadar yeter Arif!

#Nil Karaibrahimgil#Doğa Rutkay#Kerimcan Kamal
Bu kadar yeter Arif

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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AİLE TATİLİ

Nil Karaibrahimgil, tekne tatilinde dijital oyunlardan başını kaldırmayan oğlunun elinden hem tabletini hem de bilgisayarını aldı, Aziz Arif’in yüzü asıldı.

Oyuna daldı

Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, oğulları Aziz Arif’le birlikte Bodrum’da tekne tatili yapıyor. Çift önceki gün ıssız bir koya demir attı, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Nil Karaibrahimgil, bir köşede oyun oynayan oğlunu tabletinden ayırabilmek için de çok uğraştı.

Bu kadar yeter Arif

İkna edemedi

Aziz Arif’i önce “Gel kitap okuyalım” diyerek ikna etmeye çalışan Karaibrahimgil başarılı olamadı. Daha sonra ona denize girmeyi teklif etti. Aziz Arif buna da yanaşmayınca ünlü şarkıcı çareyi tablet ve bilgisayarını oğlunun elinden almakta buldu. Küçük çocuk, birlikte denize giren annesiyle babasını tekneden asık suratla izledi. (Kamil SÜMER)

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Bu kadar yeter Arif

TİŞÖRTÜYLE DENİZDE

Yaz aylarını İzmir-Alaçatı’da bulunan evlerinde geçiren Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal önceki gün plajdaydı.

Bu kadar yeter Arif

Çift birlikte denize girerken görün tülendi. Beyaz tişörtünü çıkarmayan Kamal, suyun içinde eşiyle sohbet etti. (Deniz BOY)

AŞK POZLARI

Oyuncu Burak Deniz önceki akşam sevgilisi Didem Soydan’la Prada’nın Bodrum’daki davetine katıldı.

Bu kadar yeter Arif

Deniz, aşk pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine şu notla sundu: “Bir an bile eksilmeyen güler yüzler için teşekkürler.”

 

 

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#Nil Karaibrahimgil#Doğa Rutkay#Kerimcan Kamal

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