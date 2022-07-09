Bu kadar yeter Arif!

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AİLE TATİLİ

Nil Karaibrahimgil, tekne tatilinde dijital oyunlardan başını kaldırmayan oğlunun elinden hem tabletini hem de bilgisayarını aldı, Aziz Arif’in yüzü asıldı.

Oyuna daldı



Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, oğulları Aziz Arif’le birlikte Bodrum’da tekne tatili yapıyor. Çift önceki gün ıssız bir koya demir attı, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Nil Karaibrahimgil, bir köşede oyun oynayan oğlunu tabletinden ayırabilmek için de çok uğraştı.

İkna edemedi



Aziz Arif’i önce “Gel kitap okuyalım” diyerek ikna etmeye çalışan Karaibrahimgil başarılı olamadı. Daha sonra ona denize girmeyi teklif etti. Aziz Arif buna da yanaşmayınca ünlü şarkıcı çareyi tablet ve bilgisayarını oğlunun elinden almakta buldu. Küçük çocuk, birlikte denize giren annesiyle babasını tekneden asık suratla izledi. (Kamil SÜMER)

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TİŞÖRTÜYLE DENİZDE

Yaz aylarını İzmir-Alaçatı’da bulunan evlerinde geçiren Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal önceki gün plajdaydı.

Çift birlikte denize girerken görün tülendi. Beyaz tişörtünü çıkarmayan Kamal, suyun içinde eşiyle sohbet etti. (Deniz BOY)

AŞK POZLARI

Oyuncu Burak Deniz önceki akşam sevgilisi Didem Soydan’la Prada’nın Bodrum’daki davetine katıldı.

Deniz, aşk pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine şu notla sundu: “Bir an bile eksilmeyen güler yüzler için teşekkürler.”