Ona yıllarını vermiş bir de çocuk doğurmuştu... Ben hiçbir zaman gerçekten aşık olmadım

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İşte bu, bir döneme damgasını vuran ilişkinin erkek tarafından yani ünlü şarkıcıdan, güzel top modelin büyük olasılıkla kalbini kıracak bir itiraf geldi: Ben aslında hiçbir zaman gerçekten aşık olmadım!

Anladınız değil mi Gigi Hadid ile Zayn Malik'in artık tarihin tozlu sayfalarına karışan aşkından söz ettiğimizi.

Önce romantik ilişkiye başlayan ardından bir ayrılık yaşayıp sonra tekrar bir araya gelen Hadid ile Malik bu ikinci seferde bir kız bebek sahibi oldu.

Khai adını verdikleri bebeğin doğumundan sonra herkes onlardan en azından bir nişan haberi beklerden olaylı bir ayrılık geldi.

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Bunları hatırlayacağız ama önce Zayn Malik'in eski sevgilisi Gigi Hadid hakkında -isim vermeden- söylediklerine bir bakalım. Aslına bakılırsa bunlar öyle herkesin kaldırabileceği sözler de değil.

Üstelik isim vermediği için bütün eski sevgileri bu konu üzerinde bazı düşüncelere kapılabilir!

'GERÇEKTEN AŞIK OLDUĞUMDAN EMİN DEĞİLİM'

Zayn Malik, önceki gün The Zach Sang Show adlı programa konuk oldu. Orada da hayatı, kendisini üne kavuşturan One Direction grubu ve tabii ki Gigi Hadid ile ilişkisi hakkında bazı açıklamalar yaptı.



Malik o programda "Aslında hiçbir zaman gerçekten aşık olmadığını" en azından bundan emin olmadığını söyledi.

Her ne kadar isim vermese de elbette onun bu sözleri akıllara ilk olarak Gigi Hadid'i getirdi.

Malik " Bu noktada gerçekten aşık olup olmadığımı bilmiyorum" diye konuştu.

ÇALKANTILI BİR İLİŞKİ YAŞADILAR

Zayn Malik ile Gigi Hadid, 2015 ile 2018 arasında bir ilişki yaşadı. Kısa bir ayrılığın ardından 2019'da tekrar bir araya geldiler.

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2020 yılında Khai adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Ondan sonra da olaylı bir şekilde yollarını ayırdılar.

Bu ayrılık sürecinde yaşanan olaylar o dönemde çok konuşulmuş hatta olaya polis bile karışmıştı.

İddialadra göre Zayn Malik , Gigi Hadid'in annesi Yolanda'yı darp etmişti. Hatta yine o dönemde konuşulanlara göre Malik, Gigi Hadid'in çalışma hayatını da kısıtlıyordu.

Bu arada Gigi Hadid'in bu ayrılığın ardından bir süre yalnız kaldıktan sonra oyuncu Bradley Cooper ile yeni bir ilişkiye başladığını hatırlatalım.

Hatta yakın çevrelerinden gelen haberlere göre işler çok iyi gidiyor ve her an çiftten bir nişan haberi gelebilir.

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Gigi Hadid bir süredir oyuncu Bradley Cooper ile aşk yaşıyor.

