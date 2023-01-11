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'Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum' İkizler genç kız oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Hepgül Özdemiroğlu#Attila Özdemiroğlu#Selda Alkor
Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 12:25

Usta müzisyenin eşi geçmiş günleri andı.

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2016 yılında yaşamını yitiren usta müzik adamı Attila Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu eski günleri yad etti.

Eşi ve ikizlerinin yer aldığı kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Özdemiroğlu o güne ait hatırladıklarını sevenleriyle paylaştı.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

27 yaşında olan Lara ve Lidya Özdemiroğlu kardeşlerin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda beğeni olan fotoğrafa ilgi büyük oldu.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu
Hepgül Özdemiroğlu ve Atilla Özdemiroğlu evlendiğinde aralarında 31 yaş farkı vardı. Çiftin birlikteliğinden Lidya ve Lara adında ikizleri dünyaya geldi.

İşte Hepgül Özdemiroğlu'nun o paylaşımı;

"Bu fotoğrafın çekildiği gün hatırımda.

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Kızlarımın kokusu, saçlarının lülesi, bahçenin çimi, Ati'nin sesi, Ahmet'in neşesi.

Ah be diyor insan, zaman öğütüyorsun her şeyi..

Çok güzel şeylerde ekliyor ama.

Tüm aile bir adama aşığız şimdilerde..

Bir gülüyor ömrümüz uzuyor sanki, her sabah ilk aklımıza gelen o, onun gamzeli elleri, teni, sesi kendi kızlarım kadar deliriyorum o adama...

Aklımızda kalbimizde dudaklarımızda onun adı var; Uzay... Biriciğim annesi ve babasına sonsuz teşekkür ediyorum."

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu


BİR ZAMANLAR MAGAZİN DÜNYASI

Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin sayfalarına kimlerin konuk olduğunu. Şimdi Hafta Sonu dergisi , Hürriyet arşivi ve Instagram'dan derlediğimiz fotoğraflar eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkalım.

'Eşimle nişanlı olduğumuz yıllardan...'

Yeşilçam'ın ve dizilerin usta oyuncusu Selda Alkor, tbt akımına dahil oldu. Alkor, yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı:

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"Bugün tbt günü ilk fotoğraf eşimle nişanlı olduğumuz yıllardan"

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

Selda Alkor 1972 yılından beri Cihat İlkbaşaran ile evli..

OĞLUMLA AMERİKA'DA!

Safiye Soyman yıllar önce oğlu Harun ile gittiği Amerika günlerinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçmişi yâd eden Soyman paylaşımının altına şu notu yazdı: "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik"

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun, yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

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Harun Akaröz'ün hayatı, yaklaşık 23 yıl önce bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu.

Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkûm kalan Akaröz'e annesi Soyman, bir bebek gibi bakmaya başladı.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

KARDEŞİMLE DANS EDİYORUZ!

Usta oyuncu Melek Baykal gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekranların sevilen oyuncusu Melek Baykal geçmişi yad etti. Kardeşi Samim Baykal ile dans ettiği anın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Baykal altına, 'Yaş 19 sanırım… Kardeşim Samim'le dans ediyoruz' notunu yazdı.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

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Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken 'Hiç değişmemişsiniz Melek Hanım' yorumları da yapıldı.

İNATÇI GELİN HATIRASI!

Usta oyuncu Selda Alkor, 1965 yapımı 'İnatçı Gelin' filminin set arkasında çekildikleri bir kareyle Sırrı Gültekin ve Münir Özkul'u andı.

1965 yılında yayınlanan 'İnatçı Gelin' filminde Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Tanju Okan ile başrolü paylaşan Selda Alkor kamera arkasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

Çekimleri Sapanca'da gerçekleşen filmin yönetmeni Sırrı Gültekin ve oyuncu Münir Özkul'u yad eden Alkor paylaşımının altına, 'Tekrar günaydın. Elime 'İnatçı Gelin' filminden kamera arkası bir kare geçti, rahmetle anıyorum yönetmen Sırrı Gültekin, Münir Özkul ile Sapanca'dan...' mesajını düştü.

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Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

AŞKIN İLK YILLARI

Ünlü gurme Vedat Milor, 1988 yılında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından bu notla paylaştı.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

"Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika’daki berberlere güvenmediğim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta.." Milor'un gençlik fotoğraflarına yorum yağdı.

AH ESKİ GÜNLER

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski günleri yad etti.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığı ilk oyundan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yıldırımlar altına, ' 1988 den bir merhaba #tbt'si... Nesrin Kadıoğlu arkadaşım bana bir sürpriz yaptı bu fotoğraf ile. Sizde olmayan bir fotoğrafınızla karşılaşmak gerçekten keyifli. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes’in ‘Kuşlar‘ını unutmam mümkün değil tabii. Ne de güzel müzikleri vardı.

'OLAY FOTOĞRAF'

1994 yılında Hülya Avşar, Demet Akalın, Kamil Sönmez, Özcan Deniz ve Nalan'ın da aralarında bulunduğu kadro ile İzmir Göl Gazinosu'nda sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, o günlere ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Mahsun Kırmızıgül fotoğrafın altına şu notu düştü:

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

"Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı , müzik yapmayı özledim. "

Yer: Taksim Belediye Gazinosu

Bir döneme damga vuran, şimdilerde ise rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Işıl Yücesoy, yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 

Yücesoy fotoğrafın altına "Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi. Taksim Parkı'nın içinde çok tarihi çok güzel bir binaydı. Sahnesi dekoru aynı tarihi yansıtıyordu. Kimler geçmedi o sahneden... Bir sürü şey gibi o da yıkıldı gitti... Ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala." notunu düştü.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu
 

ÖLÜRSEM ÖLEYİM

Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Arkın, bir de anısını kaleme aldı...

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

"Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı.."

SEZİN'İM VE ANNESİ MUHSİNE

Mehmet Ali Erbil, ilk eşi ve kızı Sezin Erbil ile yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sezinim ve annesi Muhsine" notu ile Instagram'da paylaştı.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu


YAKIŞIKLIYI TANIDINIZ MI?

Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, takipçilerine "Bu resimdeki seneler önce "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde oğlumu oynayan gözlüklü yakışıklıyı tanıdınız mı" diye sordu...

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

Filiz Akın'ın takipçilerinin çoğu, minik oyuncunun Mehmet Günsür olduğunu hemen bildi.

YILLARI SORMAYIN

Fatih Ürek, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

Ürek, siyah-beyaz fotoğrafın altına 'Yılları sormayın... sol baştan Erkan Can, Özer Tunca, Tevfik Bolulu ve ben...' notunu düştü.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

Kadir İnanır, 1979’da İstanbul’a gelen ve ‘Haydarpaşa’nın gelini’ olarak lanse edilen, birçok filmde rol alan Christina Haydar ve kocasıyla birlikte.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu


Nükhet Duru ile Doğan Canku, gazinodaki kulis odasında yemek yiyorlar. Duru ile Canku kısa süren bir de aşk yaşamışlardı (1978).

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu


‘Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahibi olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plakla ödüllendirildi.

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu

Türk komedi dünyasının üç ünlü komedyeni ile bir ünlü sunucusu aynı kutlamada bir araya gelince, ortaya bu tarihi fotoğraf çıktı.(1970’lerin sonu).

Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum İkizler genç kız oldu


Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi Nilüfer Koçyiğit, iki Tanju arasında kalınca hemen bir dilek tuttu (1975).

 

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#Hepgül Özdemiroğlu#Attila Özdemiroğlu#Selda Alkor

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