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◊ “Kutsal Damacana 4”ün hazırlık süreci nasıl geçti?

Şafak Sezer: Tam 6 ay çalıştık. Çekimleri erken bitirdik. Fakat animasyon bizi çok zorladı. Çocuk izleyicilerin korkmaması için animasyonu biraz daha şeffaf yapıldı. Mesela orada bir duman çıkacak onun yapılması bile üç gün sürdü. Filmin en çok zamanı animasyona gitti.

◊ “Kutsal Damacana”nın çıkış hikayesi nedir?

- Eşim Esra ve kız kardeşi, evde her gün korku filmi izliyordu. Benim de hiç sevmediğim bir alandır. Daha çok mafya filmlerini, aksiyonlu işleri severim. Filmin gerilimli anlarında espri yapardım onlar da çok gülerdi. Kendi kendime “Bir şeyler karalamak istiyorum” dedim. ‘Şeytanteper’ diye bir şey uydurdum. Ahmet Yılmaz’ı aradım. Projeyi anlattım. Ahmet Abi, “Sen kenara çekil, papazı oyna. Ersin’i (Korkut) al, Yıldırım’ı (Memişoğlu) çağır” dedi. Sonrasınra o şeytanı gördüğüm kapıyı açtırdı ve “Böyle oynayacaksın filmde” dedi. Ufkumu açtı açıkçası.

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◊ “Kutsal Damacana 4”ü diğerlerinden ayıran belirgin özellikler var mı?

- Hikayemiz aynı. Yine Asım ile buluşulup eve gidiliyor. Bu serinin animasyonu biraz daha geniş. Kadrosu daha iyi. Oradaki oyuncular da çok değerliydi ama burada kapıyı açan bile ünlü. İlk zamanlar oyuncular beni çok tanımıyordu. Teklif götürdüğümüzde “Zamanımız yok oynayamayız” diyorlardı. Burada öyle olmadı. Ersin, kaldığı yerden devam ediyor ama saç ektirmiş.

Gizli gizli sinemada seyirciyle filmi izliyorum

◊ Bu filmde de Ersin Korkut ile birliktesiniz. Zaman zaman küsseniz de kopamıyorsunuz. Nasıl bir ilişkiniz var?

- Ersin ile iki yıl küs, dört yıl barışığızdır. 5 yıl küs tekrardan barışık geçer. O barışık dönemlerimizde de film yaparız. Bu filmden sonra yine küseriz. Benim yaşam standardım böyle.

◊ Hem yazıyorsunuz hem de oynuyorsunuz. Hangi tarafınız daha ağır basıyor?

- İkisinin de tadı başka. Hele yazmak çok keyifli. Tiyatrodayken komediye çok yönelmiyordum. “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”ı oynamıştık. Orada da komedi çok yüksekti ve bana “Bu çocuk çok komik” diyorlardı. Aslında ifadem, yaşadığım hayat beni hiç komediye itmiyordu. Ama kameranın önüne geçince içimize şeytan mı giriyor, bilmiyorum başka oluyor. Sinemanın tadı başka. O yüzden bu kadar anons yapıyoruz. Sinemanın tadı, beraber gülmek, mutluluk verici. İzleyicinin aralarına girip gizli gizli filmi izliyorum. Makyaj yapıp sinema salonlarına gidiyorum. Hiç tanımadığım insanların bana güldüklerini görüyorum. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi?

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KENDİME ÇOK GÜLERİM

◊ Kendinizi izlerken komik buluyor musunuz?

- Kendime çok gülerim. Filmde adam dövmem çok komik geliyor bana. Ya da bir adamı korkuturken. Mesela türkü söylüyorum, adam gülüyor. Uzun hava okuyorum, yine gülüyor. Bundan daha büyük bir hediye olabilir mi? Allah’ın bir lütfu.

◊ Küçük kızınız Irmak da filmde size eşlik etti. Oyuncu olmalarını ister misiniz?

- Evde hiç durmuyorlar. Enerji delileri bunlar. Kendilerine hiç karışmıyorum. Büyük kızım Sude, her gün dizi izliyor. Şimdi medya planlama okuyor. Yönetmenliğe soyunacak. Gelecekle ilgili kararlarını kendilerine bırakıyorum.

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BEN SİNEMADAN YANAYIM

◊ Sinema seyircisinden dijital seyirciye doğru bir kayış var. Bazı yapımların dijital platformlara satıldığını görüyoruz. Size böyle bir teklif geldi mi?

- Yapımcımız Polat (Yağcı) Bey’in bu işi kabul etmesinin asıl nedeni sinema. Kendisi de sinema işletmecisi. Salonları var. Kardeşi sinema işletiyor. Beraber eğlenip gülmek var ya bizi mutlu eden o. Ben sinemadan yanayım.

◊ “Kutsal Damacana”nın devamı gelecek mi?

- Bu film havada kaldı. Devamı daha büyük bütçeli olacak. Kazanırsak yapacağız.

BU SEFER ACUN ABİYİ ES GEÇTİM

◊ Survivor yeniden başladı. Takip ediyor musunuz?

- Ersin Korkut: Murat Eken, Berdan Mardini ve Ümit Erdim de favorimdi. Üçünün arasında Murat Eken birinci olsun isterim. Üçü de üç koltuğa kalırsa çok güzel olur.

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◊ Size teklif geldi mi?

- Geldi ama işlerimden dolayı gidemedim. Bu sefer Acun Abi’yi es geçtim.

BU FİLMDE İLK KEZ SAÇIM VAR

◊ Yeniden “Kutsal Damacana” ile seyirci karşısına çıkıyorsunuz. Duygularınızı nasıl?

- Ersin Korkut: 15 yıl sonra tekrardan “Kutsal Damacana”da olmak benim için gurur verici. Şafak Abi’siz “Kutsal Damacana” düşünemiyorum. Daha önce 3 tane çektik. Birinde ben yoktum, birinde Şafak Abi... Bu ise benim kendi fikrimdir. Şafak Sezer, olmadan “Kutsal Damacana” olmaz.

◊ Şafak Bey de sizden vazgeçemiyor...

- O da böyle diyordur. Demek ki hissiyatlar aynı.

◊ Bu seride canlandırdığınız Asım karakterinde farklılıklar olacak mı?

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- Günde 3-5 araba yıkayıp ekmeğine bakmaya devam ediyor. Fikret Abi’nin yurtdışında takılıp Türkiye’ye dönüşü muhteşem oluyor. Korku, komedi üst üste gelen macerayı ikimiz birlikte sürdürüyoruz.

◊ Geçen 15 yıl içinde ne gibi değişiklikler oldu?

- Şafak Abi’nin senaryoya daha fazla müdahalelerini gördüm. Doğru ve yerinde. Bir de birinci filmde benim saçım yoktu burada saçım var. İki yıl önce organik saç ektirdim. Survivor’a gitmeden önce... (gülüyor)