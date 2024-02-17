Mutlu çiftin dünyası başına yıkıldı... Üç kardeşin en küçüğü, ailenin neşesiydi... Bir kaza onu ellerinden aldı

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İşte sosyal medya dünyasının ünlü bir ailesi böyle büyük bir acı yaşıyor... Hazırladığı internet bloğuyla tanınan Laura Meritt Walker ile kocası David Walker'ın yüreği şu anda acıların en büyüğüyle yanıyor.



Çünkü çiftin üç yaşındaki oğlu Callahan, hayatlarından çıkıp gitti. Beklenmedik bir şekilde hayata veda etti küçük çocuk. Hem de çok trajik bir şekilde.

Laura Merritt Walker, 3 yaşındaki oğlunun hayata veda ettiğini sosyal medyadan duyurdu.





Walker oğlunun neden hayata veda ettiğini açıklamadı, sadece talihsiz bir kaza ifadesini kullandı. Acı haberi duyurduğu paylaşımında bir de hastane fotoğrafı yer alıyordu.

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AİLECE KALPLERİ PARAMPARÇA OLDU

Meritt& Style adlı bloğuyla tanınan Laura Meritt Walker, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu. Kocası ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan acılı anne "Değerli Callahan'ımızı geçen hafta trajik bir kaza sonucu kaybettiğimizi duyurmaktan dolayı çok üzgünüz. O bize çok büyük bir lütuftu. Bütün ailemize neşe getirdi" diye yazdı.

Oğlunu daha küçücük yaşta kaybeden anne Laura, ağabeylerinin de Callahan'a hayran olduğunu ve onu sınırsız bir şekilde sevdiklerini belirtti. Minik çocuğunun ölümünün kalplerini parça parça ettiğini de yazdı Laura Merritt Walker.

Acılı anne bütün takipçilerine "Bu zor zamanlarda bizim için dua edin" diye seslendi. Walker, oğlunun neden hayata veda ettiğini açıklamadı.

People dergisine göre Walker ailesinin en küçük oğlu Callahan, boğulma nedeniyle hayata veda etti. Ancak dergi de ailesi de küçük çocuğun ölüm nedenine ilişkin ayrıntı vermedi.



Fakat People dergisinin haberine göre Teksas'ın Frisco bölgesindeki polis yetkilileri geçen hafta küçük bir çocuğun boğulmasıyla ilgili bir ihbara yanıt verdi. Dergiye göre boğulan çocuk, Walter çiftinin oğlu Callahan.

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Annesi Laura Meritt Walker'ın acı haberi duyurduğu Instagram paylaşımına göre Callahan bir süre de hastanede tedavi gördü. Ancak hayata tutunamadı.

Laura Merrit Walter, oğlunun ölümünü duyurmadan önce babası David de sosyal medya sayfasından Callahan'ın fotoğraflarını paylaştı. Ancak acı haberden söz etmedi.

ACILI ÇİFT TESELLİYİ DİĞER İKİ OĞLUNDA BULACAK

Hayatlarının en acı kaybını yaşayan Walker çiftinin 10 yaşında Beckham ve 7 yaşında Chamberlain adında iki oğlu daha bulunuyor.

Küçük yaşta hayata veda eden Callahan'ın annesi Laura Merritt Walker, kız kardeşi Christie Taylor ile birlikte hazırladığı internet bloğuyla tanınıyor.