Bryan Singer İstanbul’da: Paparazzilerle konuşmak istiyorum

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ÜNLÜLERİ BULUŞTURAN ÖZEL DAVET

“Olağan Şüpheliler”, “X-Men” gibi Hollywood yapımı filmlerin yönetmeni Bryan Singer, Türkiye’ye geldi. Bir süredir İstanbul’u dolaşan Singer, önceki gece de Mehmet Korutürk’ün Ulus Sunset’te verdiği davete katıldı. 25 kişilik davetli grubu arasında İlker Kaleli, Belçim Bilgin, Engin Altan Düzyatan, Yağmur Tanrısevsin, Ketche ile futbolcular Jose Sosa, Nazım Sangare ve Dimitris Pelkas da vardı.

Arkadaşları Bryan Singer’ın gazetecilere konuşmasını istemedi.

KONUŞMASINA ENGEL OLDULAR

Bryan Singer çıkışta yanındakilere kapıda bekleyen muhabirleri göstererek “Bunlar paparazzi mi? Konuşmak istiyorum” dedi. Ancak arkadaşları ünlü yönetmeni apar topar mekanın önünde bekletilen VIP araca bindirdi.

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Apar topar araca bindirilen ünlü yönetmen objektife böyle yansıdı.

Araçtakiler beklemesin



Kıyafet seçimiyle dikkat çeken Belçim Bilgin çıkışta soru sormak isteyen muhabirlere “Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdik. Araçta bekleyenler var, onları bekletmek istemiyorum” demekle yetindi.

Derbi öncesi eğlence



Fenerbahçeli futbolcular Dimitris Pelkas, Jose Sosa ve Nazım Sangare de Mehmet Korutürk’ün davetlileri arasındaydı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi stres atan futbolcular, mekan çıkışı soruları yanıtlamadan hızlıca araçlarına bindi.

Dimitris Pelkas - Nazım Sangare - Jose Sosa

Oyunculuğu bırakmam

Ulus Sunset’teki özel davete katılan Engin Altan Düzyatan’a çıkışta oyunculuğu bırakacağı yönündeki iddialar soruldu. Düzyatan şöyle yanıt verdi: “Oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Şu sıralar yapımcılık yapıyorum.”

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