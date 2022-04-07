Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Bryan Singer İstanbul’da: Paparazzilerle konuşmak istiyorum

#Bryan Singer#İstanbul#Belçim Bilgin
Bryan Singer İstanbul’da: Paparazzilerle konuşmak istiyorum
Sayit DURMAZ

Amerikalı yönetmen Bryan Singer tatil için İstanbul’a geldi. Önceki gece Ulus Sunset’te görüntülenen Singer basın mensuplarına konuşmak istese de arkadaşları engel oldu.

Haberin Devamı

ÜNLÜLERİ BULUŞTURAN ÖZEL DAVET

“Olağan Şüpheliler”, “X-Men” gibi Hollywood yapımı filmlerin yönetmeni Bryan Singer, Türkiye’ye geldi. Bir süredir İstanbul’u dolaşan Singer, önceki gece de Mehmet Korutürk’ün Ulus Sunset’te verdiği davete katıldı. 25 kişilik davetli grubu arasında İlker Kaleli, Belçim Bilgin, Engin Altan Düzyatan, Yağmur Tanrısevsin, Ketche ile futbolcular Jose Sosa, Nazım Sangare ve Dimitris Pelkas da vardı.

Bryan Singer İstanbul’da: Paparazzilerle konuşmak istiyorum

Arkadaşları Bryan Singer’ın gazetecilere konuşmasını istemedi.

KONUŞMASINA ENGEL OLDULAR

Bryan Singer çıkışta yanındakilere kapıda bekleyen muhabirleri göstererek “Bunlar paparazzi mi? Konuşmak istiyorum” dedi. Ancak arkadaşları ünlü yönetmeni apar topar mekanın önünde bekletilen VIP araca bindirdi. 

Haberin Devamı

Bryan Singer İstanbul’da: Paparazzilerle konuşmak istiyorum

Apar topar araca bindirilen ünlü yönetmen objektife böyle yansıdı.

Araçtakiler beklemesin

Kıyafet seçimiyle dikkat çeken Belçim Bilgin çıkışta soru sormak isteyen muhabirlere “Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdik. Araçta bekleyenler var, onları bekletmek istemiyorum” demekle yetindi.

Bryan Singer İstanbul’da: Paparazzilerle konuşmak istiyorum

Derbi öncesi eğlence

Fenerbahçeli futbolcular Dimitris Pelkas, Jose Sosa ve Nazım Sangare de Mehmet Korutürk’ün davetlileri arasındaydı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi stres atan futbolcular, mekan çıkışı soruları yanıtlamadan hızlıca araçlarına bindi.

Bryan Singer İstanbul’da: Paparazzilerle konuşmak istiyorum

Dimitris Pelkas - Nazım Sangare -  Jose Sosa

Oyunculuğu bırakmam

Ulus Sunset’teki özel davete katılan Engin Altan Düzyatan’a çıkışta oyunculuğu bırakacağı yönündeki iddialar soruldu. Düzyatan şöyle yanıt verdi: “Oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Şu sıralar yapımcılık yapıyorum.”

Haberin Devamı

Bryan Singer İstanbul’da: Paparazzilerle konuşmak istiyorum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bryan Singer#İstanbul#Belçim Bilgin

BAKMADAN GEÇME!

Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj

BAKMADAN GEÇME!

Alice kriptolar diyarında... Kül yutmam diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü

Alice kriptolar diyarında... 'Kül yutmam' diyen polis, aşk uğruna dolandırıcıların ağına nasıl düştü?

#Kripto Para
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, kâbusun nedenini açıkladı, önerilerini duyurdu

#Müsilaj