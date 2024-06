'Torpilli bebek' eleştirilerine yanıt verdi: Kimlerin çocuğu olacağıma ben karar vermedim ki!

Haberin Devamı

Son birkaç yıldır ünlü aileleri sayesinde kolayca isimlerini duyuran bu çocuklara da "nepo bebekler" deniyor.

Bu arada nepotizm bebekleri ya da kısa söylemiyle nepo bebekler olarak adlandırılan bu ünlü çocukların "adam kayırmacılık" hatta daha düz ifadesiyle torpil sayesinde bulundukları yere geldikleri de bir süredir tartışılan bir konu.

Bu anlamda birçok örnek var ama biz tek tek bunları saymadan hemen konumuza geçelim.

'NASIL BİR AİLEDE DOĞACAĞIMA BEN KARAR VEREMEM'

Bu nepo bebeklerin yani aile torpiliyle bir yerlere geldiği ileri sürülenlerin en ünlülerinden biri Brooklyn Beckham. Herkesin bildiği gibi David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu.

ABD'nin en zengin iş insanlarından biri olan Nelson Peltz'in oyuncu kızı Nicola Anne Peltz ile evli olan 25 yaşındaki Brooklyn, kendisine yönelik "ailesinden torpilli" eleştirilerine yanıt verdi.

In Style dergisine konuşan Brooklyn Beckham "insanların bir gün kendi başarılarını ailesinden ayrı değerlendirmeye başlayacakları konusunda" umutlu olduğunu söyledi.

Brooklyn Beckham "Nasıl bir ailede dünyaya geleceğime, kimlerin çocuğu olacağıma ben karar veremem" dedi.

Sonra da annesi Victoria ile babası David hakkında şunları söyledi: " Daha iyi bir aile isteyemezdim. Ama ben de çok çalışıyorum ve kendi başıma isim yapmaya uğraşıyorum. Bu konuda bütün söyleyebileceğim bu."

BİR SÜRÜ İŞ DENEDİ, HİÇBİRİ KALICI OLMADI

Ünlü Beckham çiftinin ilk çocuğu olan Brooklyn, bugüne kadar futboldan fotoğrafçılığa oradan modelliğe kadar birçok alanda girişimde bulundu.

Hiçbirinde kalıcı olmadığı gibi her seferinde de Beckham soyadı sayesinde bir şeyler yapma imkanı bulduğu konusunda ağır eleştiriler aldı.

Brooklyn Beckham son dönemde bir şef olarak mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne sermeye çalışıyor.

Ama bu konuda da eleştiriler alıyor genç adam. Zaman zaman TV ekranlarına da konuk olan Brooklyn "Ünlü bir ailenin oğlu olduğu için bu imkanı buluyor. Bu sırada da gerçekten yetenekli olan başkalarının hakkını yiyor" tarzında eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Kendisine yönelik bütün bu eleştirilere rağmen Brooklyn, yine de "ünlü çiftin oğlu" tanımından uzaklaşabilmek için elinden geleni yaptığını ve bundan sonra da yapacağını ısrarla vurguluyor.

KENDİ RESTORANINI AÇMAYI HAYAL EDİYOR

Brooklyn In Style'a verdiği röportajda "Çok uzun zamandır bunu istiyorum, özellikle son birkaç yıldır. Gerçekten de kendi başıma isim yapmayı istiyorum. Her zaman benden nefret edenler vardı. Tamam... Muhtemelen daha da kötüsü her zaman olacak" diye konuştu.

Beckham, son dönemde yiyecek üzerine başlattığı yeni bir girişimle konuşuluyor. Bu konuda başarılı olmak da en büyük umudu genç adamın. Girişimiyle ilgili büyük hayalleri de var üstelik.

Gelecek 20 yıl içinde ürünlerinin çok yaygın bir dağıtımla dünyanın her yerinde görünmesini istiyor Brooklyn. Ayrıca kendi restoranını açmak da gelecekle ilgili hayallerin arasında.

Ama bu konuda önem verdiği bir ayrıntı da var: "Başarılı olmak için mutlu olmanız gerekir. Bu önemli" diyerek bunu da ifade etti Brooklyn Beckham.

NE YAPARSA YAPSIN AİLESİ ARKASINDA

Genç Beckham, annesi ile babasının hayatta yapmak istedikleri konusunu çok fazla dikkate almadıklarını ama her zaman nazik olması gerektiğini öğrettiklerini de sözlerine ekledi.

"Annem ve babam bana her zaman en önemli olanın başkalarına nazik davranmak ve çok çalışmak olduğunu söyledi" diyerek bu durumu ifade etti.

David ve Victoria'nın hayatta yapmak istedikleri konusunda kendisini özgür bıraktığını belirten Brooklyn Beckham bu konuda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da ifade etti.

ABD'NİN EN ZENGİNLERİNDEN BİRİNİN KIZIYLA EVLENDİ

Brooklyn Beckham, 2022 yılında Nicola Anne Peltz ile hayatını birleştirdi. Bu törenin ardından Brooklyn kendi ailesinden uzaklaşıp eşinin ailesine yakınlaştı.

Nicola ile kayınvalide Victoria'nın aralarının iyi olmadığı da uzun süre konuşuldu. Fakat görünüşe göre son zamanlarda Beckham ailesi ile büyük oğulları ve gelinlerinin arası yine düzeldi.

