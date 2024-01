Sahne kıyafetlerine bile sığamaz olmuştu... Kocasına güvenip her bulduğu yiyeceği yemiş

Haberin Devamı

Yarattığı skandalların ardından tekrar sahneye döndüğünde üzerindeki sahne kıyafeti bile dar gelmişti.

Üstelik artık eskisi gibi dans da edemiyordu. Çünkü öylesine kilo almıştı ki sahnede en basit hareketleri yapacak hali kalmamıştı.

Bu yüzden hayranları tarafından acımasızca eleştirildi. Hatta alay konusu bile oldu bedeninde toplanan fazla kiloları.

İlerleyen zamanda hayatını da kariyerini de epey toparlasa da sonunda yiyeceklerle arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

SAHNE KIYAFETLERİNE BİLE SIĞAMAZ OLMUŞTU

Böyle anlatınca hayranları kimden söz ettiğimizi de hemen anladı büyük olasılıkla: Britney Spears tabii ki!

Son dönemde ikinci kocası Sam Asghari'den boşanması, ardından ciddi sağlık sorunları yaşayan hatta bir bacağı kesilen babasına karşı ilgisizliği nedeniyle gündemde olan Spears, hayattaki zayıf noktalarından birini daha ilk elden gözler önüne serdi: Yiyecekler.

Geçtiğimiz pazar günü Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Yiyecekler benim zayıf noktam" diye yazdı 42 yaşındaki Spears.

Bu paylaşımında New York'taki bir yiyecek zincirine ait bir tatlı yiyecek görüntüsü de yer aldı.

Ünlü şarkıcı "Ben gençken annemle restorana gittiğim zaman bana çok hızlı yemek yediğimi söylerdi. Yavaşlamam için beni uyarırdı. Benim yiyeceklerle tutkulu bir ilişkim var" diye yazdı.

Hatta kalabalık bir grupla ya da ailece sofraya oturduklarında herkesin yemeği daha yarılanmamışken kendisinin iki saniyede her şeyi yiyip bitirdiğini anlattı.

Aslında bir ara kilo almasına rağmen, yediğiyle orantılı bir şekilde şişmanlamadığını belirtti Spears. Kilosunun çok fazla değişmediğini sözlerine ekledi.

Genellikle kilosunun 59 kg civarında olduğunu belirten Spears, şu anda ise 60 kiloyu geçtiğini itiraf etti. Hayalinin ise 50 ya da 51 kiloya inmek olduğunu saklamadı.

Yine de paylaştığı tatlı yiyeceğin görüntüsünün herhangi bir ödülden, herhangi bir seyahatten çok daha güzel olduğunu vurguladı.

Spears, 2022 yılında evlendiği ve geçen yıl boşandığı kocası Sam Asghari'ye de değindi yiyecek konusu açılmışken.

Onun bir spor eğitmeni olduğunu belirterek "Bu yüzden de sağlıklı kalma ve beslenme konusunda farklı yolları biliyordu." Öyle anlaşılıyor ki Spears, evli olduğu sırada formunu da korumasını Asghari'ye borçluydu.

BABASININ VELAYETİ ALTINDAYKEN İSTEDİĞİNİ YİYEMEMİŞ

Ünlü şarkıcının sosyal medyada itiraf ettiğine göre yiyecek reklamları bile onu çok etkiliyor. Bir yiyecek reklamı gördüğünde hemen ona yöneliyor. Kimi zaman da o yiyeceği alıp tüketme konusunda kendine hakim olmayı başarıyor.

Ama söylediğine göre iş yiyeceklere geldiğinde hep daha fazlasını talep ediyor.

Britney Spears, geçen yıl piyasaya çıkan The Woman In Me adlı kitabında yazdığına göre babası Jamie Spears'ın velayeti altındayken sadece tavuk ve konserve sebze yediğini belirtmişti.

Kitabının satırlarına göre 13 yıl boyunca velayeti altında kaldığı babası onun hayatının her alanına olduğu gibi yiyeceklerine de karışıyordu. Fazla yemesini önlemek için ona durmadan şişman olduğunu söylüyordu.

Spears kitabında "İki yıl istediğiniz yiyecekleri yiyememek için uzun bir zaman. Üstelik de herkesin yaşaması için parayı kazanan kişi sizseniz. İki yıl, kızarmış patates yemek istediğinizde size "hayır" denilmesine katlanmak için uzun bir süre" diye yazmıştı.

Spears, yiyeceklere olan düşkünlüğünü krem brule görseli eşliğinde sosyal medya takipçileriyle paylaştı.