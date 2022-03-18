Brezilyalı oyuncu Jessica May Türk vatandaşı oldu

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2018'de dünyaevine girdiği fotoğrafçı Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı Jessica May, Türk vatandaşı oldu. Bir süredir vatandaşlık için uğraşan ünlü oyuncu, haberi sosyal medyada duyurdu.

15 yaşında modellik yapmaya başlayan, 2017-2018 yılları arasında yayınlanan 'Yeni Gelin' dizisiyle oyunculuğa adım atan, son olarak 'Maria ile Mustafa' dizisinde rol alan Jessica May, uzun süredir beklediği hayaline kavuştu.

"RESMİ OLARAK TÜRK VATANDAŞI OLDUM"

Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşan 28 yaşındaki oyuncu, elinde evraklarla verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı, "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum" mesajını yazdı.

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"TÜRK İSİMLERİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ta bulunan bir parkta sokak hayvanlarının karınlarını doyurup, kulübelerini onanırken görüntülenen May, "Türkçe isim kullanacak mısınız?" sorusuna, "Yok ama Türk isimlerini çok beğeniyorum" yanıtını vermişti.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY!"

Sık sık ailesinin de yaşadığı memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "İnsanlar 'Türk vatandaşı olmak' kolay diye bir dedikodu çıkarmış, yok öyle bir şey. Dört yıldır başvurum devam ediyor" şeklinde konuşmuştu.

Güzel oyuncu, "Kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile. O yüzden bir yerde 'Türk vatandaşı olmak çok kolay' diyen birisini görürseniz inanmayın. Eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ONLAR DA TÜRK VATANDAŞLIĞINI SEÇTİ!

Jessica May, Türk vatandaşlığı alan tek isim değil. Kariyerine yurtdışında başlayan sonra yolu Türkiye'ye düşen ya da şöhretle ülkemizde tanışan isimler de var! Türkiye'yi öyle çok sevdiler ki 'bizden' biri oldular... İşte Türk vatandaşlığı alan o isimler

Wilma Elles

‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Alman oyuncu Wilma Elles kariyerine Türkiye'de devam ediyor. Bir dönem Kerem Göğüş ile aşk yaşayan ve bu birliktelikten ikiz bebekleri olan Elles, Türk vatandaşlığını tercih eden isimlerden. Almanya - Türkiye arası mekik dokuyan oyuncu sinema filmleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Ivana Sert

Eski manken Ivana Sert Türk vatandaşlığını yıllar önce aldı. Bir dönem işinsanı Yurdal Sert ile evli olan Ivana Sert, yer aldığı televizyon projeleriyle ön plana çıktı. Ateş adında bir oğlu olan Ivana Sert geçtiğimiz yıl bir süredir aşk yaşadığı Sezer Dermenci ile Maldivler'de nikah masasına oturdu. Ivana Sert eski eşinin soyadını kullanmaya devam ediyor.

Larissa Gacemer

Türkiye'deki bir moda çekimi sırasında tanışan ve 2011 yılında İzmir'de evlenen Larissa ve Burak Gacemer çifti Türkiye'nin tanınan yüzlerinden... 'Krem' dizisiyle adını duyuran daha sonra 'Survivor' yarışmasında yer alan Larissa da Türk vatandaşı olan isimlerden. Kariyerine sosyal medya içerik üreterek devam eden Larissa, güzel haberi dans ederek "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı oldum. O lafı çok söylemek isterdim. Ne Mutlu Türküm diyene' sözleriyle duyurmuştu.

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Pascal Nouma

Beşiktaş'ın hırçın futbolcusu Pascal Nouma da Türkiye'den kopamayan isimlerden. Dizi ve reklam filmlerinde yer alan Nouma ailesini de Türkiye'ye getirdi. Ayrıca Pascal Nouma Temmuz 2012'de Beşiktaş Kongre üyesi olmuştur.

Emina Sandal

Basketbol oyuncusu Mirsad Türkcan'ın kız kardeşi Emina Jahovic, şarkıcı Mustafa Sandal'la yaptığı evlilikten sonra Türk vatandaşı oldu. Bu evlilikten iki oğlu olan Emina Jahovic 2018 yılında Sandal'la olan ilişkisini bitirdi. Sanatçı kariyerine Türkiye ve Sırbistan arasında sürdürüyor.