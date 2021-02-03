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Mega News Agency, Splash News
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Annesinden Brad Pitt'e: Jennifer ile yeniden evlen

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Annesinden Brad Pitt'e: Jennifer ile yeniden evlen
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Evlilikleri çoktan bitse de onlar başka hayatlar yaşasa da Brad Pitt ile Jennifer Aniston, hala gösteri dünyasının gündeminde ilk sıralardaki yerlerini koruyor.

Annesinden Brad Pitte: Jennifer ile yeniden evlen

YENİ İDDİALAR
Geçen yıl SAG ödülleri gecesinde sergiledikleri yakınlıkla, eskisinden daha fazla ilgi odağı olan çift, bu kez de ilginç bir iddiayla gündeme geldi.

Annesinden Brad Pitte: Jennifer ile yeniden evlen

JANE PITT'İN EN BÜYÜK HAYALİ
ABD basınına yansıyan iddialara göre Brad Pitt'in annesi Jane, oğlunun eski geliniyle yeniden evlenmesini istiyor. 1998 yılında tanışan bir yıl sonra nişanlanan 2000'de de evlenen Brad Pitt ile Jennifer Aniston, beş yıl sonra boşandı. Bunun nedeni de Pitt'in hayatına, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie'nin girmesiydi.

Annesinden Brad Pitte: Jennifer ile yeniden evlen

EN ÜNLÜ AŞK ÜÇGENİ
Aniston ile evliyken Jolie ile aşk yaşamaya başlayan Brad Pitt, bu kararıyla herkesi şoke etti. Her iki çiftin yolları çoktan ayrılsa da hala aşk üçgeni denildiğinde ilk olarak onların isimleri akla geliyor.

Annesinden Brad Pitte: Jennifer ile yeniden evlen

ANNESİ JOLIE'Yİ SEVMEDİ İDDİASI
Brad Pitt ile Angelina Jolie evliyken aktörün annesi Jane'in geliniyle arasının çok iyi olmadığı iddiaları basına yansımıştı. Ama her şeye rağmen aile, sorunlarını çok fazla kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti.

Annesinden Brad Pitte: Jennifer ile yeniden evlen

ÖDÜL GECESİ YAKINLAŞMA ANNE PITT'İ DE HEYECANLANDIRDI
Brad Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston'ın geçen yılki SAG ödül töreninde sergiledikleri samimiyet hayranları gibi Brad Pitt'in annesi Jane Pitt'i de heyecanlandırdı.

Annesinden Brad Pitte: Jennifer ile yeniden evlen

OĞLUNU ANISTON'A YÖNLENDİRİYOR
Her ne kadar Pitt ile Aniston aralarında yeniden bir ilişki başlamasının mümkün olmadığını ileri sürse de Jane Pitt'in oğlunu yeniden Aniston'a yöneltmeye çalıştığı iddiaları bir süredir ABD basınının gündeminde. İleri sürülenlere göre Jane Pitt, Angelina Jolie'den nefret ediyordu ama Jennifer Aniston'ı seviyordu. Bu yüzden de şu sıralar son olarak Alman model Nicole Poturalski ile yaşadığı ileri sürülen ilişkiyle gündeme gelen oğlu Brad Pitt'in tekrar Aniston ile barışmasını sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor.

 

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