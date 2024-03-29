Brad Pitt inadından vazgeçti: Al çocukların senin olsun... Benim sevgilim var!

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Dışarıdan görünen buydu desek daha doğru olur kuşkusuz...

Kimsenin beklemediği bir anda yollarını ayıracaklarını duyurdular. Tabii ki bu durum onları uzaktan takip eden milyonlarca hayranı için büyük bir şok oldu.

Tam ayrılıkları kabullenilmişti ki bu sefer de aralarında, liste yapsak metrelerce uzayacak birçok sorun olduğu ortaya çıktı.

Boşanma davaları yıllarca sürdü... Şimdi ise bu kavgalı gürültülü boşanma davası artık sona yaklaştı. Bir döneme damga vuran aşkın bitmesine sadece birkaç adım kaldı.

MAHKEMEDEKİ HESAPLAŞMA EVLİLİKTEN UZUN SÜRDÜ

Bu anlattığımız, bir zamanların Brangelina olarak anılan ünlü çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kısa öyküsü. Çiftin 2014 yılında Fransa'da sonradan aralarında dava konusu olan Miraval Şatosu'nda başlayan evlilikleri 2016'da yolun sonuna geldi.

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O zamandan bu yana yani neredeyse evliliklerinden daha uzun süreyi kapsayan boşanma davaları neredeyse bitmek üzere.

Aralarında Miraval Şatosu'nda birlikte kurdukları işin yanı sıra çözülmesi gereken başka bir sorun daha vardı: Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuğun velayeti. x

Jolie, çocuklarının tam velayetini istiyordu, Pitt ise velayeti paylaşmak. İşte şimdi bu konuda büyük bir gelişme oldu.

İleri sürülenlere göre Brad Pitt, altı çocuğunun ortak velayetine dair isteğinden vazgeçmek üzere. Özetle, bir dönemin Brangelina'sı Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanma davaları artık sona gelmek üzere!

PITT ÇOCUKLARININ ORTAK VELAYETİ İSTEĞİNDEN VAZGEÇMEK ÜZERE

İngiliz ve ABD magazin basınına yansıyan iddialara göre 60 yaşındaki Brad Pitt, çocuklarının ortak velayetini alma konusundaki ısrarından vazgeçmiş durumda.

Başlangıçta, 60 yaşındaki Brad Pitt, altı çocuğun velayetini eski eşi Angelina Jolie'yle yüzde 50 yüzde 50 paylaşma konusunda ısrarcıydı.

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Fakat eski çifte yakın bir kaynak artık Pitt'in bu konudaki ısrarını bir yana bıraktığını ve çocukların tam velayetinin Jolie'de kalmasını kabullenmiş durumda olduğunu ileri sürdü.

Eğer duruşmalar bu şekilde sonuçlanırsa Angelina Jolie, altı çocuğun tam velayetini almış olacak. Fakat baba olarak Brad Pitt'in de çocuklarını görme hakkı bulunacak.

SEVGİLİSİNE ODAKLANMIŞ DURUMDA

Bu arada Brad Pitt'in neden çocuklarının ortak velayetinden vazgeçmek üzere olduğuna dair farklı teoriler de ortada dolaşıyor. Bunlar arasında en çok öne çıkan da Pitt'in özel hayatında meydana gelen değişiklik.

Bir süredir Ines de Ramon ile birlikte olan Pitt'in artık onunla birlikte yaşamaya başladığı haberleri de geçen yılın son döneminde basına yansımıştı. Söylenenlere göre Brad Pitt, Ines de Ramon ile ciddi düşünüyor.

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Bu yüzden de hayatına çeki düzen verip, geçmiş defterlerini kapatmak istiyor. Zaten artık 60 yaşına gelmiş olan Pitt, bu yüzden de çocukların ortak velayeti yüzünden eski eşi Angelina Joli ile inatlaşmaktan vazgeçmek istiyor.

BÜYÜK ÇOCUKLARIYLA ARASI UZUN SÜREDİR KÖTÜ

Konuşulanlara göre Brad Pitt'in velayeti yarı yarıya paylaşma konusundaki ısrarını bir yana bırakmasının önemli nedenleri var.

Bunlardan en önemlisi 22 yaşındaki Maddox, 20 yaşındaki Pax Thien ve 19 yaşındaki Zahara'nın Pitt ile aralarının yıllar içinde giderek bozulması.

Hatta Zahara, okuduğu üniversitede kendini tanıtırken aslında yasal olarak Jolie Pitt olan soyadının sadece Jolie kısmını kullanarak bu konudaki kararını bir anlamda dışa vurmuş oldu.

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Çiftin en büyük oğlu ve Angelina Jolie'nin ilk evlatlığ olan Kamboçyalı Maddox'un ise Brad Pitt ile uzun süredir arasının iyi olmadığı artık bilinen bir gerçek.

Jolie ile Pitt'in Vietnamlı evlatlığı Pax Thien de üç yıl önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında babasından "dünyanın en berbat babası" diye söz ettiği de 2023'ün kasım ayında ortaya çıkmıştı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in biyolojik çocukları ise henüz 18 yayına gelmiş değil. İlk biyolojik çocukları Shiloh 17, ikizler Vivienne ve Knox ile 15 yaşında.

'DÜNYA ÇAPINDA PİSLİK'

Aslına bakılırsa Brad Pitt ile büyük çocukları arasındaki bu gerilim uzun zamandır basının da manşetlerinde. Bunlar arasında en çok öne çıkanları bir hatırlamak gerekirse...

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Geçen yılın kasım ayında Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Vietnamlı oğlu Pax Thien'in bir sosyal medya paylaşımı kelimenin tam anlamıyla ortalığı sarsmıştı.

Pax Thien'in sadece arkadaşlarına açık olan Instagram sayfasında yaptığı bu paylaşım tam üç yıl sonra ortaya çıktı.

Pax Thien, dünyayı şaşkınlığa sürükleyen paylaşımı için Brad Pitt'in Oscar ödülü kazandığı gece teşekkür konuşması yaparken çekilen bir fotoğrafını seçti.

Sonra da şu satırları yazdı: "Bu dünya çapında pisliğin Babalar Günü kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aşağılık bir insan olduğunu kanıtlıyorsun. Senin yanında korkudan titreyen dört küçük çocuğuna karşı hiçbir empatin yok. Aileme verdiğin zararı asla anlayamayacaksın çünkü bunu yapabilecek durumda değilsin. En yakınlarımın hayatını sürekli olarak cehenneme çevirdin. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin. Ama gün gelir gerçekler gün ışığına çıkar. Babalar Günü'n kutlu olsun berbat insan."

Brad Pitt, Angelina Jolie ile boşanmalarının en gerilimli döneminde bir özel jet yolculuğu sırasında en büyük oğlu Maddox ile tartıştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hatta Jolie, Pitt'in o sırada Maddox'a şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

Yine iddialara göre Pitt o sırada alkol etkisindeydi. Bundan sonra ise yasal bir soruşturma altına girdi. Ancak "temize "çıktıktan sonra çocuklarına görmesine izin verildi.

Fakat Brad Pitt 2016 yılından bu yana çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi Her ne kadar altı çocuğunu görme izni olduğu hatta bunu yaptığı ileri sürülse de belki de kapalı kapılar ardında onlarla görüştüğü için ünlü oyuncu hiç çocuklarıyla birlikte görüntülenmedi.

ÖZEL UÇAKTAKİ KABUS ANLARI DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Aslında Pax Thien'in satırlarında sözünü ettiği olaylarla ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Ama en çok da ailece yolculuk ettikleri bir özel jette yaşananlar dava konusu da olmuştu. Buna göre ailesiyle birlikte gökyüzünde oldukları sırada Pitt alkol etkisindeyken karısı Jolie'ye şiddet uygulamıştı. Hatta üzerine içki dökmüştü.

Bu arada oğl Maddox'u da tartakladığı ileri sürülen Pitt; FBI tarafından soruşturulmuştu. Hatta Jolie, bu konuda dava açmış sonuç olarak Pitt'in suçunun ört bas edildiğini bile savunmuştu.

ZAHARA DA ONUN SOYADINI KULLANMADI

Bu arada Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin Etiyopyalı kızı Zahara da geçtiğimiz hafta okuduğu okuldaki bir törende kendini tanıtırken adını "Benim adım Zahara Marley Jolie" olarak söylemişti.

Bu durum da Zahara'nın babasının soyadını artık istemediği yorumlarına neden olmuştu.