Bu ünlü evinize konuk olsun istemezsiniz... Tuvaletten çıkarken sifonu çekmeyi unutuyorum!

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Nasıl olmasın ki! 60 yaşına gelmesine rağmen hala gayet yakışıklı. Elbette sahip olduğu şöhretin ve servetin de etkisi var ama Brad Pitt, ne kadar yaş alırsa alsın yine de milyonlarca kadının gözünde bir "arzu nesnesi" bir o kadar erkek için de "örnek alınacak insan."

Tabii eski eşi Angelina Jolie'nin boşanma aşamasında onun hakkında ileri sürdüğü "ailemize şiddet uyguladı" iddialarını şimdilik bir yana koyuyoruz. Uzaktan bakıldığında Brad Pitt gayet hoş bir görünüm sergiliyor.

'KİM DAHA UZUN SÜRE DUŞ ALMADAN YAŞAYACAK?'

Ama bir zamanlar onunla ev arkadaşı olan Jason Priestley'e bakarsanız Brad Pitt'in yanına yaklaşmayı aklınızın ucundan bire geçirmeyebilirsiniz.

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Priestley'in anlattığına göre Brad Pitt günlerce hatta haftalarca duş almadan yaşamış bir dönem. Büyük olasılıkla artık öyle değil ama en azından gençlik yıllarında durum böyleymiş.



Live! With Kelly and Mark adlı sohbet programına katılan Jason Priestley, Brad Pitt ile ev arkadaşı oldukları dönemde yaşadıklarını anlattı.

BİRBİRLERİNE MEYDAN OKUYORLARDI

Onun söylediğine göre Pitt ile Priestley, "pis" bir oyun oynuyorlardı. Kulağa çok iyi gelmese de bu oyunu şöyle özetledi Priestley: "Kim daha uzun süre duş almadan yaşayacak diye birbirimize meydan okuyorduk."



Programın sunucularından biri olan Kelly Ripa "Kim daha uzun süre duş almadan dayandı?" diye sorunca Jason Priestley de bu meydan okumayı her zaman Brad Pitt'in kazandığı yanıtını verdi.



Priestley, henüz Pitt'in de kendisinin de ünlü ve para sahibi olmadan önce Los Angeles'ta berbat bir evde yaşadıklarını anlattı.

EVDE BİR ARKADAŞLARI DAHA VARDI

İki yatak odası bulunan o evde kendisi ve Pitt dışında üçüncü bir arkadaşları daha vardı.



Beverly Hills 90210 adlı diziyle ünlenen Priestley "Şimdi artık böyle yaptığını sanmıyorum. Ama geçmişte uzun süre duş almadan yaşıyordu" diye sürdürdü sözlerini.



Aslına bakılırsa Brad Pitt'in bir zamanlar onca güzel görünümüne rağmen çok uzun süre duşa girmediğini, muhtemelen kötü koktuğunu düşünmek bile tuhaf.

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GÜZEL YA DA YAKIŞIKLI ÜNLÜLERE BİR DE BURADAN BAKIN: Ama diğer yandan kendileriyle ilgili böyle pek de "temiz olmayan" açıklamalar yapan başka ünlüler de var. Onları da bir hatırlayalım.

DİŞLERİNİ HAFTADA ÜÇ KEZ FIRÇALIYOR

Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan Jessica Simpson, yıllar önce The Ellen Degeneres Show'a konuk olduğunda dişlerini haftada üç kez fırçaladığını söyledi.

Bunun nedenini de "Dişlerim zaten çok beyaz. Ayrıca onların fazla kaygan olmasını da sevmiyorum" diye anlattı.

Sonra daha da ilginç bir ayrıntıya değindi... Dişlerini bazen tişörtüyle temizlediğini söyledi. Ama nefesinin her zaman güzel koktuğunu da ekledi.

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ONUNKİ ANLAŞILIR BİR DURUM

Gelelim bir başka ünlüye... Kourtney Kardashian bir dönem kendisiyle ilgili ayrıntıya. Bunu da ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği programda kendisi açıklamıştı zaten.



Kourtney Kardashian, eski nişanlısı Scott Disick ile birlikteyken dünyaya gelen çocuklarını emzirdiği sırada parfüm ya da deodorant kullanmayı bıraktığını söylemişti.

Ama bu durum Brad Pitt ve Jessica Simpson ile kıyaslandığında kulağa çok da kötü gelmiyor.

TUVALETTEN ÇIKINCA SİFON ÇEKMEYİ UNUTUYOR

Megan Fox ne kadar da güzel bir kadın değil mi? Gözleri ve fiziği gerçekten de göz alıcı. Ama temizlik alışkanlıkları konusunda pek de iyi değil.

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Bir zamanlar kendisinin anlattığına göre tuvaleti kullandıktan sonra sifon çekmeyi hep unutuyormuş Fox. Üstelik buna sadece kendi evinde değil gittiği arkadaş evlerinde de dikkat etmiyormuş.

ROL ARKADAŞI KÖTÜ KOKUYA DAYANAMADI

Matthew McConaughey, bugün hem başarılı bir oyuncu hem de iyi bir aile babası olarak biliniyor. Ama rol arkadaşının söylediğine göre temizlik alışkanlıkları çok da iyi değil.

Onunla Fool's Gold adlı filmde birlikte oynayan Kate Hudson, aktörün üstsüz göründüğü sahnelerde vücudundan yükselen kötü kokuya dayanamadığını anlatmıştı.

Büyük olasılıkla şimdi karısı Camilla Alvez'in yanında bu eski alışkanlığını bırakmış olmalı McConaughey.

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NE KENDİ YIKANIYOR NE KIYAFETLERİNİ YIKIYOR

Britney Spears'a gelirsek... Hayatını bir türlü düzene oturtamayan Spears'ın ne duş almaktan ne de giysilerini yıkamaktan çok hoşlandığı söyleniyor.

Aslında duş almak lüks evinde çok da keyifsiz olmasa gerek. Çamaşırlarını yıkama konusunda nasıl olsa yardımcıları vardır. Ama bir dönem Spears'ın da etrafına kötü kokular yaydığı çok konuşuluyordu.

YAKIŞIKLI AMA PİS

Johnny Depp'e gelirsek... Söylenenlere göre onun da etrafa çok iyi kokular yaymadığı yıllardır konuşuluyor.

Ayrıca sigarayı bir türlü bırakamadığı için buna bir de bu kötü alışkanlığın neden olduğu koku da ekleniyor. Özetle Depp, öyle dışarıdan göründüğü kadar çekici değil.