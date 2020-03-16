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Haber Giriş: 16.03.2020 - 08:45,Son Güncelleme:/

Böyle çiftler çoğalmalı

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Böyle çiftler çoğalmalı
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Burcu Kıratlı çok güzel bir kadın.

Her zaman bakımlı olmasını, saçlarının güzelliğini, giyimine gösterdiği özeni çok beğeniyorum.
Ama çift olarak durum başka...
Yurtdışındaki “it couple” diye adlandırılan çiftlerin Türkiye versiyonu pozları, basın karşısına özellikle kombin yapıp çıkmaları, “taklit hareketler” algısı yaratıyor.
Bence doğal halleri daha samimi, daha güzel.
Ayrıca böyle güzel çiftlerin çoğalmasında fayda var, onlara baktıkça görüntü kirliliğimiz temizleniyor.

Böyle çiftler çoğalmalı


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