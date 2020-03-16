Böyle çiftler çoğalmalı

Her zaman bakımlı olmasını, saçlarının güzelliğini, giyimine gösterdiği özeni çok beğeniyorum.

Ama çift olarak durum başka...

Yurtdışındaki “it couple” diye adlandırılan çiftlerin Türkiye versiyonu pozları, basın karşısına özellikle kombin yapıp çıkmaları, “taklit hareketler” algısı yaratıyor.

Bence doğal halleri daha samimi, daha güzel.

Ayrıca böyle güzel çiftlerin çoğalmasında fayda var, onlara baktıkça görüntü kirliliğimiz temizleniyor.





