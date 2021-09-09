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Haber Giriş: 09.09.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

Bot kabusu başladı (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Bot kabusu başladı (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Eylül ayının gelmesiyle birlikte estetikten yoksun, son derece sevimsiz yağmur botları ortaya çıktı.

Elbise ve bot hadi bir derece diyeceğim ama babasının deri ceketini giyip çıkmış kız çocuğu görünümü ile Dilan Çiçek Deniz bu sefer güzellikten ve stilden tamamen uzak.
Birini tutsam, diğeri elde kalıyor.

Bot kabusu başladı (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Tam bir sokak stili (ASLIHAN KARALAR)

Jean şort ve ceket uyumuna bayılıyorum.

Western çizmelerinden, Dior çantasına kadar renk uyumu dahil hepsine bayıldım.
Sonbahar için tercih edilebilecek en güzel seçeneklerden.

Bot kabusu başladı (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Yaşıyla alakası yok (Deren Talu)

Deren Talu’yu yaşına göre son derece frapan ve alaturka buluyorum.

Ağır makyaj ve krepeli saçlarının altında gizlenmiş dünyalar güzeli genç bir kadınvar oysa...
Giyim tarzı hep çok ağır.
Bu kadar kasmasa, yaşıtları gibi doğal bir stile bürünse ne kadar güzel olacak, farkında bile değil.
Doğallığın en duru güzellik olduğunu bir türlü öğrenemedik gitti.

Bot kabusu başladı (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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