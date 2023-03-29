Boşanma protokolü iddiasına Çağla Şıkel'den yanıt

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ŞEHİR EFSANESİ ÖTESİ

Baş başa yemek yiyen çift, mekândan aynı araç ile ayrıldı. Gazetecilerin “Yıllardır sizin yanınızda kimseyi görmüyorduk” sözlerine ünlü model ve sunucu, “Ben hiç konuşmuyorum, sağ olun” şeklinde karşılık verdi.

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’la boşanırken çocukları için ‘yeni sevgilileriyle görüntü vermeme’ sözleşmesi yaptıkları iddiaları için ise “Böyle bir şey olmadı. Şehir efsanesi ötesi” dedi. (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'ONLARIN ÜZERİNE ÇOK GİDİLİYOR'

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Eser Yenenler, önceki akşam Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Eşi Berfu Yenenler ile birlikte “Çift Terapisi” adlı bir gösteri sergileyen oyuncu, “Oyun çok güzel gidiyor. İnsanlar karı koca sahnede olmayı enteresan buldular. Eşimle bu tarz işleri seviyoruz” dedi.

Yenenler yakın dostu Oğuzhan Koç’un eşi Demet Özdemir’le evliliğinde yaşadığı krizle ilgili “Oğuzhan benim kardeşim. Onların çok üzerine gidiliyor. Bence aralarında hiçbir sorun yok. Evlilikleri gayet güzel gidiyor” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

AYRILMAZ İKİLİ

Aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir set dışında da birlikte vakit geçiriyor.

Ünlü oyuncular önceki gün de arkadaşları Sezin Bozacı’nın yer aldığı Zorlu PSM'de sahnelenen“Cimri” adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Yan yana oturan Saraçoğlu ve Demir meraklı bakışlara aldırış etmedi. (Sayit DURMAZ)

DOSTA DESTEK ZİYARETİ

Kenan Doğulu, Engin Hepileri’nin “Kim Bu Ben” adlı oyununu izledi. Fişekhane’de sahnelenen oyun sonrası ikili soruları yanıtladı.

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Doğulu, “Tiyatro zor bir iş. Canlı müzik gibi. Hızlı reaksiyon alınan bir durum” dedi. Hepileri de “Bir tarafımız buruk ama üretmeye devam edelim istedik. Böylece depremzedelere yardım edelim. İyi ki yanımızda böyle yüreği kocaman abilerimiz var” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

ALEYNA DOĞADA

Aleyna Tilki, yeni şarkısını yayınladıktan sonra soluğu Urla’da aldı. Şarkıcı yeni yaşını da doğada dinlenerek kutladı.

Aleyna Tilki, geçen günlerde “Başıma Belasın”ı hayranlarının beğenisine sunmuştu. Genç şarkıcı, İzmir Urla’ya giderek şarkı sonrası dinlenmek ve moral depolamak istedi. Dün 23 yaşına basan Tilki, doğum gününü de doğayla iç içe kutlamayı tercih etti. Şarkıcı, Urla’da çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından “Doğa” notuyla paylaştı. Fotoğraf Tilki’nin hayranları tarafından birçok beğeni aldı.

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FRANSA'DA KAYAK TATİLİ

Başak Parlak, sevgilisi Bedir Özuslu ile Fransa Alpleri’nde kayak yaptıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu, “geçen hafta” notunu yazdığı fotoğraflarda sevgilisiyle mutluluk pozları verdi.

MAÇ KAZANDIK, İYİYİZ

Galatasaray basketbol takımının kaptanı Göksenin Köksal önceki akşam eşi Simay Köksal ve oğlu Ömer Ayaz ile Cihangir sokaklarında görüntülendi.

Köksal, “Bugün çok keyifliyiz. Maç kazandık ve onun keyfini ailem ile bir araya gelerek çıkardım. Bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçı için hazırlanacağım” dedi. Ünlü basketçi oğlunu omuzuna alarak Galatasaray tezahüratı yaptı. (Sayit DURMAZ)

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DÖVÜŞ VE SİLAH EĞİTİMİ ALIYORUM

Aslıhan Karalar önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Oyuncu, bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Karalar, sinema filminde rol alacağını söyledi: “Yeni film projemiz için bu hafta sete giriyoruz. Keyifli ve heyecan verici bir aksiyon filmi. Ben de set öncesinde yoğun bir tempoda eğitimlerime başladım. Dövüş ve silah eğitimleri alıyorum.”

ANILARINDA OLMAYI SEVİYORUM

Merve Dizdar, yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Dizdar, birlikte çekilmiş birçok karelerini paylaşarak şu notu yazdı: “İyi ki doğdun be güzeller güzeli arkadaşım. İyi ki... Hep gül… Seni çok seviyorum, tüm anılarında olmayı da... Çiçeğim benim.”