Boşandığı karısından milyon dolar tazminat almıştı… Karşılığında sonsuza kadar susmak zorunda kalacak!

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Ariana Grande, uzun yıllar boyunca aşk defterini kabarık tutmuş, hayatına giren birçok ünlü isimle ses getiren aşklar yaşamıştı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu iki yıl önce ise gösteri dünyasından olmayan, kimselerin adını bile bilmediği emlakçı Dalton Gomez'le evlenerek herkesi şaşırtmıştı.

HIZLI BAŞLAYAN AŞK ANİDEN BİTİVERDİ

Çiftin gizlice yaptıkları düğünün fotoğrafları Instagram’da beğeni rekoru kırmış, genç çift her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getirmişti.

Bu büyük aşk başladığı hızda sona erdi ve çift eylül ayının ortasında, üstelik aynı gün, mahkemeye başvurarak boşanma dilekçelerini verdi.

Ariana Grande ve Dalton Gomez evlilikleri süresince sürekli mutlu aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu

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Bu ayrılıkta pay sahibi olan şey ise Ariana Grande’nin geçen yıl çekimlerine başlanan Wicked adlı filmde başrolü paylaştığı oyuncu Ethan Slater’la yaşadığı aşk oldu. Birlikte kamera karşısına geçen ikili setteki yakınlaşmalarını gerçek hayata taşıdılar ve bir ilişki yaşamaya başlaldılar.

KOCASINI BIRAKTI ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Ancak bu ilişki başladığında ikisi de henüz evliydi. Ethan Slater da bir yaşındaki oğlunun annesi olan okul aşkı Lilly Jay'den boşanmak için temmuz ayında mahkemeye başvurmuştu.

Ariana Grande ve Dalton Gomez Wicked filminde başrol oynarken yakınlaştılar ve aşk yaşamaya başladılar

Bu iki taraf da evliyken başlayan aşk aslında böylece iki yuvayı birden dağıtmış oldu. Şarkıcının eşi Dalton Gomez’in yasak aşkı başlatan film çekimlerinin yapıldığı Londra’ya uçtuğu ancak yaşananlara engel olamadığı da iddialar arasında.

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Ethan Slater’ın gönlünü Ariana Grande’ye kaptırdıktan sonra ayrıldığı eşi Lilly Jay de birkaç ay önce yaşananlar hakkında konuşmuş; Ariana Grande’yi düşüncesiz ve bencil olmakla, yuvasını hiç umursamadan dağıtmakla suçlamıştı.

Öte yandan boşanma işlemleri daha yeni biten Ariana Grande'nin çoktan yeni aşkı Ethan Slater'la birlikte New York'ta birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

BOŞANMA ANLAŞMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ariana Grande ve Dalton Gomez’in mahkeme evraklarına ulaşan ABD basını çiftin bir evlilik öncesi anlaşması imzaladığını ve ünlü şarkıcının bu anlaşma gereği eski eşine 1 milyon 250 bin dolar ödeme yaptığını açıklamıştı. Grande bununla da kalmayıp eski kocasının 25 bin dolarlık avukatlık masraflarını da üstlendi.

Dalton Gomez'in evlilik öncesi anlaşması gereği Ariana Grande'den yüklüce bir boşanma tazminatı aldığı ortaya çıkmıştı ancak çiftin anlaşması bununla sınırlı değilmiş...

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Ancak boşanırken devreye giren tek anlaşmanın bu olmadığı sadece birkaç gün içinde ortaya çıktı… Grande eski kocasına boşanma ve tazminat olarak ödenen yüksek para karşılığında bir şart daha koştu.

AYRILIK SONRASI BİR DAHA ONUNLA İLGİLİ KONUŞMAK HELE FOTOĞRAF PAYLAŞMAK YA DA BİR ŞEYLER YAZMAK YASAK!

Buna göre eski karısından aldığı tazminat karşılığında Dalton Gomez, ilişkilerine dair bundan böyle hiçbir zaman fotoğraf, video gibi şeyleri paylaşamayacak. Bununla birlikte Dalton Gomez’in Ariana Grande ile ilgili konuşması ve ileride ünlü şarkıcıyla olan ilişkisi ve evliliğini anlatacak bir kitap yazma ihtimali de baştan yasaklanıyor.

Ethan Slater'ın ayrıldığı eşi, Ariana Grande'yi yuva yıkmakla suçlamıştı... Slater ve Grande'nin çoktan New York'ta aynı eve taşınıp beraber yaşamaya başladığı öğrenildi

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Bu ilginç anlaşmanın ortaya çıkması çiftin evliliklerinin ihanet yüzünden bitmiş olduğu iddialarını daha da güçlendirdi. Aslında bu anlaşma sadece Dalton Gomez için değil Ariana Grande için de geçerli. Yani o da eski eşi ve evliliği hakkında bir şeyler paylaşamayacak.

Ariana Grande ve Dalton Gomez'in yakın çevreleri çiftin ayrılığında ihanet ya da bir başka faktörün rol oynamadığını, ikilinin sadece birbirlerine olan aşklarının bittiğini aöylemişlerdi... Ancak bu yeni ortaya çıkan anlaşma ihanet iddialarını sadece güçlendirdi

Ancak zaten çoktan yeni bir aşka yelken açan Grande'nin bunu yapmayacağının herkes farkında. Zorlu anlaşmanın asıl amacının evliliği bitiren olası bir ihanetin utanç verici detaylarının eski koca Dalton gomez tarafından paylaşılmasını engellemek.