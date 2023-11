Boşandığı karısına yeniden evlenme teklif etti... 'Ondan sonsuza kadar söz aldım'

Haberin Devamı

Öte yandan bu hikâyeyi tam tersinden yazanlar da yok değil... Ünlü şarkıcı ve sihirbaz Criss Angel yıllar önce boşandığı eşine yeniden evlenme teklif etti. Bu ilginç ve romantik gecenin detaylarını sosyal medya hesaplarında paylaşan çift birbirlerine bu kez başaracağız diyerek söz verdi…

Avustralyalı ünlü şarkıcı Shaunyl Benson, geçtiğimiz gün Instagram'da, ünlü sihirbazın kendisine bir nişan yüzüğü takdim ettiği ve yeniden evlenme teklif ettiği akşam yemeğinde şaşkınlık içinde göründüğü tatlı bir video paylaştı.

Criss Angel ve Shaunyl Benson bir dargın bir barışık süren ilişkilerinde 11 yılı geride bıraktılar... Hem de hayranlarını büyük bir sürprizle sevindirerek

Benson şok içinde ellerini yüzüne kapattı ve Criss Angel konuşurken ağlamaya başladı, ancak aralarındaki konuşmayı gizli tutmak için görüntülerin üzerine müzisyen Will Gittens'ın Shania Twain'in "You're Still the One" şarkısının cover'ını koydu.

Ünlü çift yeniden evlenmeye karar verdikleri bu romantik anları Instagram hesaplarından paylaştı

Yıldız illüzyonist daha sonra yeniden evleneceği nişanlısının yüzüğü parmağına takmasına yardım etti ve ayağa kalkarak yüzünü ellerinin arasına aldı ve onu öptü. Shaunyl Benson o romantik anların videosunu "Eski kocamdan / şimdiki erkek arkadaşımdan / gelecekteki kocamdan sonsuza dek bir söz aldım” diyerek paylaştı.

55 yaşındaki Angel da aynı anları "Sonsuza kadar benim güzel aşkım söz veriyorum” sözleriyle takipçilerine yolladı. Çift boşandıktan yıllar sonra yeniden bir araya gelişlerini “Yol boyunca birçok kasis ve sapakla geçen neredeyse 11 yıllık çılgın yolculuğumuz” diye adlandırdı.

Shaunyl Benson gösterişli nişan yüzüğünü de takipçilerine böyle gösterdi

Criss Angel da 2015’te evlendiği ve 2016’da ayrıldığı Benson’a yeniden evlenme teklif etmesini “O benim için hâlâ bu hayattaki tek ve en doğru kişi” diyerek anlattı. Angel, yeniden evlenmeye hazırlandığı eski eşine “Ama her şeye rağmen aşkım, sen hala O'sun” diye seslendi.

Shaunyl Benson daha sonra bu şoke edici habere inanmakta zorlanan takipçileri için eski kocasının ona evlenme teklif ederken verdiği gösterişli pırlanta yüzüğün fotoğrafını da paylaştı ve altına “İnanmayıp soranlar için…” yazdı.

Üç çocukları olan çift 2015'te gizlice evlenmiş 2016'da da boşanmıştı

Ünlü çift, üç yıllık flörtün ardından Şubat 2015'te Sevgililer Günü'nden hemen önce gizlice nikah masasına oturmuştu. Criss Angel ve Shaunyl Benson’ın 9 ve 4 yaşında iki oğulları ve 2 yaşında bir kızları var. Çift 2016’da tıpkı evlendikleri gibi yine gizlice boşanmış ancak birbirlerinden kopamayıp birlikte olmaya devam etmişti.

Angel ve Benson’ın en büyük çocukları Johnny yıllarca B hücreli akut lenfoblastik lösemi ile mücadele etti. Yıllarca tedavi gören oğullarına bir arada bakmaya çalışan çiftin evliliği ve ilişkisi bu süreçte çok yara almıştı. Küçük Johnny geçen yıl sağlığına kavuştu.