Bölüm başı 150 bin TL Ayça Ayşin Turan'ın kafasını karıştırdı

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"Ada Masalı” dizisinde Ayça Ayşin Turan’la iyi bir ikili olan, sonrasında da onunla aşk yaşamaya başlayan Alp Navruz’un yeni projesi belli oldu. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği “Cennet’in Çocukları” dizisiyle TRT ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Navruz’un yanına kadın başrol için Ayça Ayşin Turan’ın düşünüldüğünü öğrendim. Sevenlerinin birbirine çok yakıştırdığı çiftin bir kez daha birlikte kamera karşılarına geçmeleri istendi.

Ancak Ayça Ayşin Turan’ın bu teklife ilk başta sıcak bakmadığını duydum. Sevgilisiyle aynı projede yer almak istemeyen güzel oyuncu, bu adımın kariyerini olumsuz etkileyeceğini düşündü. Fakat Gold Film’in, Turan’a bölüm başına, Alp Navruz’a da verecekleri 150 bin TL teklif etmeleriyle güzel oyuncunun yelkenleri suya indi! Başrol oyuncuları arasında eşit ücret politikası güden yapım şirketinin bu tavrı, Ayça Ayşin Turan’ın çok hoşuna gitmiş.

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Ben de kendisine hak veriyorum. Erkek oyunculara bugüne kadar daha yüksek ücret ödenmesi, güçlü oyuncuların buna itiraz etmesiyle büyük oranda değişmişti. Ayça Ayşin Turan da baştan çekimser kaldığı teklifi değerlendirmek için şimdi zaman istemiş.

Bakım zamanı

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Kuaföre geldiği öğrenilen Aslı Şen, tayt ve büstiyerden oluşan spor şıklığıyla dikkat çekti. Bodrum tatilinden dönen Aslı Hanım, İstanbul’a ayak basar basmaz bakımını yaptırdı.

10’uncu yıla şık kutlama

10 yıl önce hayatlarını birleştiren Ayşe-Selçuk Yorgancıoğlu çifti, evlilik yıldönümlerini dostlarıyla Bodrum’da kutladı. 10’uncu yıl kutlaması için hiçbir masraftan kaçınmayan Selçuk Yorgancıoğlu, Mandarin Oriental’ın içindeki Lucca’da 120 kişilik bir davet verdi. Yakın dostlarının katılımıyla keyifli bir gece geçiren Yorgancıoğlu’nun mutluluğu görülmeye değerdi.

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Okul alışverişi

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile Akmerkez’de görüntülendi. Oğluyla mağazaları gezen Çilingiroğlu, okulların açılmasına az bir zaman kala okul alışverişine çıkmıştı. Mağazaları dolaşan baba-oğul, yeni okul dönemi için alışveriş yaptı.

Yeni dizi yeni imaj

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, yeni dizisi “Bir Küçük Gün Işığı” için imajını tazeledi. Oktay, çekimlerinin bir bölümünün İtalya’da yapıldığı dizideki yeni imajını Erhan Mengel’e emanet etti. Birçok ünlü ismin kuaförü olan Erhan Mengel, Berk Oktay’ın saçlarını kısaltarak, farklı bir hava kattı. Çok yakışmış doğrusu...

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