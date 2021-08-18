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Haber Giriş: 18.08.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Boğaç Aksoy'dan güzel haber: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı

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Boğaç Aksoy'dan güzel haber: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, sevenlerine güzel haberi verdi.

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi.

Instagram sayfasından fotoğraf paylaşan oyuncu, "Bugün son kemoterapiyi  alıp sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle. Zor günlerin geride kalmasına az kaldı" diyerek kemoterapi süresinin bittiğini duyurdu.

Merak edilen soruları cevapladı
Merak edilen soruları cevapladı

ÖNCE MODEL SONRA OYUNCU

Yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy da Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti.

Boğaç Aksoydan güzel haber: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı ismin daha sonra modellik kariyerine ara verip Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı.

Boğaç Aksoydan güzel haber: Zor günlerin geride kalmasına az kaldı

Çılgın Dershane 3 filminde rol alan Aksoy, daha sora Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar da oyunculuk kariyerine devam etti. İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncu 32 yaşındadır.

Boğaç Aksoy verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu. Best Model’dan sonra 2 sene tiyatro eğitimi aldım. Bir ara Çin maceram oldu, bir süreliğine oraya gittim. Şansım yaver gitti, üç reklam filminde oynadım orada. Markaların reklam yüzü oldum.

 

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