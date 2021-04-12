Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı

Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.’yi yaraladığı ileri sürülen H.K.’nin tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen aralarında Üstündağ’ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜSTÜNDAĞ: ADALET YERİNİ BULDU

Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.





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