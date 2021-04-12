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DHA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı

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Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.’yi yaraladığı ileri sürülen H.K.’nin tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen aralarında Üstündağ’ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜSTÜNDAĞ: ADALET YERİNİ BULDU

Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

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