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Haber Giriş: 14.07.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ

ÇEV Sanat’ın desteklediği Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan, Bodrum’da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Pervin Ersoy - Revna Demirören

Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat’ın ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler’ projesi, Bodrum Yaz Konseri’ni gerçekleştirdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin ev sahipliğinde Borusan Otomotiv, QNB Finansbank ve Sevan Bıçakçı destekleriyle Zai Bodrum’da düzenlenen konserde, genç müzisyenler Jamal Aliyev ve Bade Daştan, konuklara eşsiz bir klasik müzik ziyafeti sundu.

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ

Geçen yıl New York’ta düzenlenen ‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazanan Jamal Aliyev, Classic FM tarafından da ‘Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri’ olarak seçildi.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

ÇEV Sanat Oda Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönettiği konsere; Çiğdem Simavi, Pervin Ersoy, Revna Demirören, Heves Ekinci, Feryal Gülman, Banu-Hakan Çarmıklı, Beyza Uyanoğlu, Cana Sialom, Tal Garih, Yelda-Hakan Tiftik, Ömer Aras, Volkan Büyükhanlı, Pınar Sabancı, Pelin Akın Özalp, Aynur Özderici, Hatice-Begüm Eyilik, Füsun Topbaş, Alp Yalman, Figen Çiftçi ve Derya Karagülle’nin de aralarında bulunduğu cemiyet, sanat ve iş dünyasından seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Türkiye’nin sanatta dünya markası olmaya aday genç müzisyenleri Bodrum Yaz Konseri’ndeki sahne performanslarıyla konuklar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Berrin Yoleri

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Gülden Büyükuçak

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Mine Kalpakçıoğlu

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Hakan-Yelda Tiftik

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Müge Sevil - Ayşe Su Sevil

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Derya Karagülle

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Irmak Köseoğlu

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Meral Yazıcı

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Çiğdem Simavi

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Aslı-Edip İlkbahar

Bodrum’da klasik müzik ziyafetİ


Begüm Eyilik

 

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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