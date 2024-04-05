'Bizim sevgimiz sana yetmedi mi!' diye protesto etmişlerdi... Hayranlarının tepkisi genç yıldızı sevgilisinden ayırdı

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İşte bunlardan birini genç bir şarkıcı yaşadı. Gönlüne söz geçiremedi, kendisi gibi genç bir ünlüye aşık oldu.

Ama hayranları ona öylesine tepki gösterdi ki önce onlardan özür dilemek zorunda kaldı. Sonra da kısacık zaman birlikte olduğu sevgilisinden ayrıldı.

Gelin bir bakalım kim bu genç ünlü ve başına neler geldi.

AŞIK OLMASINA HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu ilginç olayı yaşayan kişi son dönemde tüm dünyada sesini giderek yükselten K Pop akımının yıldızlarından biri. Karina adıyla tanınan Yu- Ji Min.

Henüz 23 yaşında olan genç şarkıcı geçtiğimiz mart ayında hayranlarının tepkisi ve bunu dile getirmek için düzenledikleri protesto gösterileri nedeniyle manşetlere çıkmıştı.

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Güney Kore merkezli AESPA adlı müzik grubunun en tanınmış üyesi olan Karina, kendisi gibi ülkesinin genç kuşak yıldız oyuncularından biri olan Lee Jae wook ile aşk yaşamaya başladı.

Bunu öğrenen hayranları ise genç şarkıcının birlikte çalıştığı plak şirketinin binası önüne götürdükleri bir dijital pano aracılığıyla onu protesto etti. Genç şarkıcıya 'Bizim sevgimiz sana yetmedi mi?' diye sordu.

GÖNLÜNÜ GENÇ OYUNCUYA KAPTIRDI... AMA AŞK KISA SÜRDÜ

Karina da bunun üzerine sosyal medya sayfası üzerinden hayranlarından özür dilemek zorunda kaldı. Fakat son gelen haberlere göre genç şarkıcı sonunda sevgilisiyle yollarını ayırdı.

Bu konudaki açıklama Karina'nın sevgilisi olar Lee Jae wook'un bağlı olduğ ajanstan geldi. Ajans, genç oyuncunun bundan böyle mesleğine odaklanmak istediği için ayrılık kararı verdiğini duyurdu. Yine açıklamaya göre Karine ile yollarını ayıran oyuncu sevgilisi yine de dost kalıp birbirlerini desteklemeyi sürdürecekler.

Uzun sözün kısası iki genç yıldızın, hayran tepkisi hatta tehdidiyle karşılaşan aşkı da böylece tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu.

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Genç yıldız Karina, oyuncu Lee Jae wook ile yaşadığı bu aşk yüzünden geçtiğimiz mart ayında hayranlarının yoğun protestolarıyla karşılanmıştı. Hatta bu protestolar tehdide kadar uzanmıştı.

TEHDİTLER ARKA ARKAYA: BOŞ KOLTUKLARA KONSER VERECEKSİN!

Genç yıldızın bağlı bulunduğu plak şirketinin önünde elektronik panoyla yapılan protestolarda "Neden hayranlarına ihanet etmeyi seçtin? Lütfen özür dile.. Aksi durumda albüm satışların düşecek ve konserlerinde boş koltuklar göreceksin" mesajı yer aldı.

Bir başka mesajda ise hayranları "Karina, hayranlarının sevgisi sana yetmedi mi?" diye sordu.

Reklam panosunda genç şarkıcı, yaşadığı aşkla kendi kariyerini yerle bir etmekle bile suçlandı. Bu mesajda "Yıllardır harcadığın bütün çaba bu aşk söylentileriyle uçtu gitti" mesajı görüldü.

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'ÖZÜR DİLERİM... YARALARINIZI ONARACAĞIM'

Aespa adlı grubun solisti olan Karina ise bütün bu tepkilere Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. Hayranlarına, onlarda yarattığı üzüntüyü Ve açtığı yaraları iyileştirme sözü bile verdi.

Karina; 2020 yılında üyesi olduğu müzik grubuyla bir anda yıldız oldu. Grubunun en popüler üyesi olan Karina'nın Instagram'da 12 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

BİR DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞINA SÖZ VERDİ

Karina kendi el yazısıyla yazdığı ve Instagram hesabında paylaştığı mesajında gerçekten de aşık olduğu için hayranlarından özür diledi.

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Genç şarkıcı uzun mesajına "Merhaba, ben Karina... Öncelikle sizi bu kadar şaşırttığım için özür dilerim" satırlarıyla başladı. Sonra da hayranlarını sarsan bu konuyu ele almakta geç kaldığını yazdı.

Genç şarkıcı "Bunca zamandır bana destek olan hayranlarımın ne kadar büyük bir hayal kırıklığına uğradığını ve paylaştıklarımızı hatırlayınca sizi ne kadar üzdüğünü anladım. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ve bu beni daha çok üzüyor" diye sürdürdü mesajını.

Sonra da duygularını ifade edebilmek için bu mesajı yazdığını belirtti. Genç şarkıcı, gelecekte hayranlarının bu aşk yüzünden aldıkları yaraları sarmaya ve onarmaya söz verdi. Hayranlarına "Hepiniz benim için çok değerlisiniz" diye seslendi.

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Sonra da satırlarını "Gelecekte hayranlarımı hayal kırıklığına uğratmayacağıma söz veriyorum" diyerek bitirdi.

Hayranları kiraladıkları dijital panoyla genç şarkıcının aşık olmasını protesto etmişti.