Bizde yumuşak konuşma olmaz

İkilinin, katıldıkları iş toplantısında tartıştıkları öğrenildi. Ataizi, “Tartıştığınız doğru mu” sorusuna “Biz Akdenizliyiz. Bizde öyle yumuşak konuşmalar olmaz. Fikirler bu şekilde ortaya çıkar” diye cevap verdi.



Tatil için Bodrum’a gideceklerini söyleyen oyuncu, “Oğlum Leon’un kulağında bir rahatsızlık vardı, onu bekledik. Yakın zamanda tatile gideceğiz. Orada görüşürüz” açıklamasını yaptı.





