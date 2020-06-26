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Haber Giriş: 26.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bizde yumuşak konuşma olmaz

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bizde yumuşak konuşma olmaz
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Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu önceki gün Etiler’deydi.

İkilinin, katıldıkları iş toplantısında tartıştıkları öğrenildi. Ataizi, “Tartıştığınız doğru mu” sorusuna “Biz Akdenizliyiz. Bizde öyle yumuşak konuşmalar olmaz. Fikirler bu şekilde ortaya çıkar” diye cevap verdi.

Tatil için Bodrum’a gideceklerini söyleyen oyuncu, “Oğlum Leon’un kulağında bir rahatsızlık vardı, onu bekledik. Yakın zamanda tatile gideceğiz. Orada görüşürüz” açıklamasını yaptı.

Bizde yumuşak konuşma olmaz


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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