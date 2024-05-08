'Biz çocuk yapmayı seviyoruz' demişti... Yeni bebeğini evinde doğurdu

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Suda doğum yapan ünlü şarkıcı ve oyuncunun, doğum sancıları çektiği sırada kocası da onu bir an olsun yalnız bırakmadı.



Şu ana kadar sahip olduğu üç çocuğuna dördüncü bir kardeş getiren bu ünlü, Hilary Duff'ın ta kendisi.

Eski kocası Mike Comrie'den bir çocuk sahibi olan Duff, ikinci eşi Matthew Koma ile evliliğinden de üçüncü bebeğini dünyaya getirdi.

Bunun sonucunda da toplam dört çocuk annesi oldu ünlü yıldız.

O ANLARDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

36 yaşındaki Hilary Duff, evinde yaptığı doğum sırasında çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı.

Bu arada Duff, yeni dünyaya gelen kızının adını da açıkladı: Townes Meadow Bair.

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Hilary Duff, doğum sırasında çekilen fotoğraflarının yanına duygu dolu bir mesaj da yazdı. Kızına "Bizi neden bu kadar beklettiğini artık biliyoruz. Yanaklarını mükemmel hale getiriyordun" diye seslendi Duff.



Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Aylardır seni kollarımda tutmanın hayalini kuruyordum. Son beş gündür de seni tanımak, sana bakmak, kokunu hissetmek, saf ve büyülü anlardı. Güzellik, hepimiz sanki seni çok uzun zamandır buradaymışsın gibi seviyoruz."

Çift, yeni dünyaya gelen kızlarına Townes Meadow Bair adını verdi.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

2019 yılından bu yana Matthew Koma ile evli olan Hilary Duff, dördüncü bebeğine hamile olduğunu geçen yılın aralık ayında bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Duff ile şu anda evli olduğu Koma'nın 5 yaşında Banks, 3 yaşında Mae adında iki tane çocuğu bulunuyordu. Bu yeni dünyaya gelen bebek ile birlikte çift bu evlilikten üç tane çocuk dünyaya getirmiş oldu.



Duff'ın 2010 ile 2016 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Mike Comrie'den de 12 yaşında Luca adında bir oğlu bulunuyor.

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'DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ': Hilary Duff, bundan bir süre önce yayınlanan röportajında kocası Matthew ile birlikte çocuk yapmayı ve büyük bir aileye sahip olmayı sevdiklerini söylemişti. Çocuk konusunda "Daha işimiz bitmedi" diye konuşmuştu.