Birce Akalay: Rol gereği kilo alırım

Günlük kıyafeti ve makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, balıkçıdan 2 adet levrek satın aldı. Akalay, çıkışta Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözleri hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Gazetecilerin “Rol gereği 20 veya 30 kilo alır mısınız” sorusuna ise oyuncu, “Rol gereği kilo alırım herhalde” diye cevap verdi.





