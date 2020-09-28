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Haber Giriş: 28.09.2020 - 08:53 | Son Güncelleme:

Birce Akalay: Rol gereği kilo alırım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Birce Akalay: Rol gereği kilo alırım
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Oyuncu Birce Akalay önceki gün Bebek’teki bir balıkçıda görüntülendi.

Günlük kıyafeti ve makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, balıkçıdan 2 adet levrek satın aldı. Akalay, çıkışta Hazal Kaya’nın “Kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözleri hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Gazetecilerin “Rol gereği 20 veya 30 kilo alır mısınız” sorusuna ise oyuncu, “Rol gereği kilo alırım herhalde” diye cevap verdi.

Birce Akalay: Rol gereği kilo alırım


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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