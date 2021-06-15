Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!

Bir dargın bir barışık Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden kötü haber geldi. Ünlü çift yollarını ayırdı!

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın pandemiden sonra nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Son zamanlarda birlikteliklerinde zor günler yaşan çift sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu.

Uzun zamandır sessiz kalan çift sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Bu hamle ünlü çiftin yollarını tamamen ayırdığı şeklinde yorumlandı.

ZAMANINI AİLESİYLE GEÇİRİYOR

Sevgilisi Hadise ile sık sık paylaşım yapan Kaan Yıldırım son fotoğraflarında ailesine ve arkadaşlarına yer verdi. Hekimoğlu dizisinden sonra yakınlarıyla tatile giden Yıldırım, sosyal medya hesabından renkli kareler paylaştı.

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