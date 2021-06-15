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Haber Giriş: 15.06.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!

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Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!

Şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Bir dargın bir barışık Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden kötü haber geldi. Ünlü çift yollarını ayırdı!

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın pandemiden sonra nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Son zamanlarda birlikteliklerinde zor günler yaşan çift sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. 

Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

Uzun zamandır sessiz kalan çift sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Bu hamle ünlü çiftin yollarını tamamen ayırdığı şeklinde yorumlandı.

Birbirlerini sildiler... Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

ZAMANINI AİLESİYLE GEÇİRİYOR

Sevgilisi Hadise ile sık sık paylaşım yapan Kaan Yıldırım son fotoğraflarında ailesine ve arkadaşlarına yer verdi. Hekimoğlu dizisinden sonra yakınlarıyla tatile giden Yıldırım, sosyal medya hesabından renkli kareler paylaştı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek’in patlamış mısır keyfi..Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile paylaşım yaptı.Hadise, Benek için açılan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda birlikte film izleyerek mısır yedikleri görüntüyü sevenlerinin beğenisine sundu.
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