Birand Tunca: Annemin hastalığı beni olgunlaştırdı

Ünlü oyuncu Birand Tunca, 8 yıldır kanser tedavisi gören annesi Yasemin Sözen’in doktoru Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Esat Namal’la YouTube’da bir araya geldi. Ünlü oyuncu, bu süreçte duygusal anlamda yaşadıklarını şöyle anlattı: “Annemin hastalığıyla 15 yaşımda tanıştım. İlk kemoterapiyi aldığında bana gülüyordu ama biliyordum içinde ağlıyordu. Onu kusarken gördüğüm o ilk andan itibaren her şey benim için değişmeye başlamıştı. Tedavi süreci çok zordu. Sadece Demet (Özdemir) bilir; annemin kemoterapisinin yanından çıkıp dizi setine gidiyordum. Bu süreç beni olgunlaştırdı. Allah’a bir duam vardı; ‘ekranda bir şeyler yapabildiğimi anneme göstermeden onu benden alma.’ O da dualarımı kabul etti.”



Hayalperest bir çocuktum

Ünlü oyuncu, hayalperest bir çocuk olduğunu ve hayatta istediklerini başardığını da söyledi: “Sporla iç içe bir öğrencilik zamanım oldu.

Eski yüzücüyüm. Kelebek stilinde Türkiye şampiyonluğum var. Hayatta o kadar saklanıyoruz ki artık saklanmama üzerine bir şeyler yaratmak istediğim dönemimdeyim. Oyunculuk benim sadece mesleğim, karakterim değil.”







