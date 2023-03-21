Bir zamanların gelecek vaat eden yıldızıydı: Ünlü oyuncu sokakta çıplak dolaşırken bulunup hastaneye yatırıldı

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1990’lı yıllarda ve 2000’lerin ilk yılarında oynadığı televizyon dizileri ve filmlerle şöhrete kavuşan bir dönemin çocuk yıldızı, oyuncu Amanda Bynes Nickelodeon kanalında yayınlanan dizilerle tanınmış, Hairspray ve Easy A gibi filmlerde oynadıktan sonra gösteri dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştı.

2010’dan itibaren özel hayatında sorunlar yaşamaya başlayan oyuncu uyuşturucu bağımlığı batağına düştü. Tedavi görmek için oyunculuğa ara verdiğini açıklayan Amanda Bynes, 2013 yılında yasal olarak vesayet altına alındı.

Tıpkı kendisi gibi genç yaşta gelen şöhreti kaldıramayan Britney Spears gibi ailesinin vesayeti altına giren Bynes’ın yasal sorumlusu uzun yıllar boyunca annesi oldu. Güzel yıldızın vesayet süreci tam bir yıl önce sona ermişti ve Amanda Bynes yeniden özgürlüğüne kavuşmuştu. Ailesi mahkemenin vesayeti kaldırması kararını desteklemiş, kızlarına güvendiklerini ve onun kendine iyi bir gelecek kuracağına inandıklarını söylemişti.

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36 yaşındaki Bynes bir süredir Paul Michael’la nişanlıydı. Çiftin geçen ağustos ayında ayrıldığı söylendi ancak ikili birlikte fotoğraflanmaya devam etti. Kendi ifadelerine göre ayrıldıktan sonra iki iyi dost olmuşlardı. Amanda Bynes’la ilgili gündeme bomba gibi düşen habere ilk yorumu yapanlardan biri de zaten Paul Michael oldu.

ABD’li magazin kanalı TMZ'nin ortaya çıkardığı habere göre Amanda Bynes, Pazar günü Los Angeles şehir merkezinde çırılçıplak bir şekilde dolaşırken görüldü. Görgü tanıklarının anlattığına göre kendinde olmadığı anlaşılan ünlü oyuncu bir süre bu şekilde gezindikten sonra 911’i aradı ve bölgeye görevlileri çağırdı.

Amanda Bynes’ın olay yerine gelen görevliler tarafından bir psikiyatri kliniğine yatırıldığı açıklandı. Normal şartlar altında bu tür durumlarda kişilerin 72 saat gözlem altında tutulduğu biliniyor. Ancak bağımlılık sorunları olan ve daha önce de bu tür merkezlere yatırılan Bynes için nasıl bir karar verileceği netleşmedi.

2018’de, kendini toparladığını açıklayan ve aktrisliğe geri dönmek istediğini söyleyen Bynes daha sonra Los Angeles’taki Fashion Institute of Design & Merchandising okuluna kaydolmuş ve manikürcü olmak istediğini söyleyerek kozmetik eğitimi almaya başlamıştı.

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Hayranları talihsiz oyuncunun sosyal medya sayfasındaki fotoğraflarına üzüntü dolu ve geçmiş olsun dilekleri içeren yorumlar yaparken Amanda Bynes’ın eski nişanlısı Paul Michael da konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Bynes’la hâlâ görüştüğü bilinen Paul Michael, eski sevgilisinin bipolar bozukluk için kullandığı ilaçlarını bıraktığını ve olay yaşandığı anda da ilaç almamış olduğunu açıkladı. Amanda Bynes, mahkeme vesayet kararını kaldırdığında Paul Michael’la bir yıldır nişanlıydı ve durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği söyleniyordu.

Amanda Bynes, olaydan bir gün önce, cumartesi günü 90’larda oynadığı “All That” dizisinden rol arkadaşlarıyla buluşup eğlenceli bir anma gecesine katılacaktı ancak ünlü oyuncu sebebini söylemediği bir rahatsızlığı yüzünden bu buluşmaya gitmedi. Bynes’ın avukatı konuyla ilgili sorulara cevap vererek açıklama yapmadı.