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O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

#Prenses Caroline#Monako Prensesi Caroline#Prenses Caroline Philippe Junot
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

Sadece gösteri dünyasının değil dünyanın, meraklı bakışları en çok üzerinde toplayan kraliyet ailesi üyelerinin de gündeminden hiç düşmüyor estetik müdahaleler. Daha yeni 40 yaşına girmiş olmasına rağmen İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, diğer gelin Meghan Markle başta olmak üzere hepsi düzenli aralıklarla estetik kliniklerini ziyaret ediyor. Hatta bazen yapılan müdahaleler öylesine göze batıyor ki eleştiri konusu bile oluyorlar. Ama sık sık estetik kliniklerin kapısını çalıp yıllara direnmeye çalışan bu ünlüler arasında bazı istisnalar da var elbette. İşte o da bu istisnalardan biri.

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DOĞAL AKIŞA TESLİM
Uzun zamandır ne göz kenarlarındaki ne de yüzünün diğer bölgelerindeki kırışıklıkları saklamak için bir şey yapıyor. Hatta bir kadının yaşını en çok belli eden bölgesi olan boynu için bile hiçbir girişimde bulunmuyor. Bir başka deyişle 64 yaşında ve yılların getirdiği bütün izleri kabullenip doğal haliyle yaşlanıyor.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

DİLLERE DESTAN GÜZELLİK
Kimden mi söz ediyoruz? Bir dönem dünyanın "su gibi güzel kadını" olarak nitelendirilen, dillere destan görünümüyle masal prenseslerine benzetilen Monako Prensesi Caroline'den. Bugün 64 yaşında, dört çocuk ve dokuz torun sahibi olan, bir zamanların güzellik anlayışını şekillendiren tek kadın olan Caroline'den.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

SHARON STONE VE ORLANDO BLOOM DA KONUKTU
Prenses Caroline, önceki akşam Monte Carlo'da düzenlenen Küresel Sağlık Gala'sına bütün ailesiyle birlikte katıldı. Monako Prenslik Sarayı'nın ev sahipliği yaptığı gala gecesinde aile, ünlü Hollywood yıldızlarını da ağırladı. Prenses Caroline ile erkek kardeşi Prens Albert, gecenin konukları olan Sharon Stone, Orlando Bloom ve Emily In Paris dizisiyle tanınan oyuncu Lucas Bravo ile birlikte objektifler karşısına geçti.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

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UZUN UZUN POZ VERDİLER
Caroline'den bir yaş genç olan Sharon Stone, mor ve gösterişli bir gece kıyafeti tercih etti. Diğer onur konuğu Orlando Bloom ise takım elbisesiyle geceye katıldı. Caroline ve Albert, ünlü konuklarıyla birlikte basına poz verdi. Onlara Caroline'in, genç yaşta ölen eşi Stefano Casiraghi'den dünyaya gelen oğulları Andrea ve Pierre ile kardeşi Stephanie'nin kızı Pauline Ducruet de eşlik etti. Prens Albert'in eşi Prenses Charlene ise Güney Afrika'da bulunduğu için galaya katılmadı.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

YÜZÜNDE YILLARIN İZİ
Bir süredir kendini zamana teslim ettiği ve elindeki imkanları bunun önüne geçmek için kullanmadığı için eleştirilen Caroline'ın ise tarzından ödün vermediği görüldü. Saçının boyunu kısaltan Caroline, her zamanki koyu renk ısrarından vazgeçip sanki gri telleri saklamak yerine gözler önüne sermek ister gibi görünen açık renk tercihiyle dikkat çekti. Görünümünü sade makyajı ama ona tezat gösterişli takılarıyla tamamladı.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

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YAŞININ GÜZELİ
Onun bu görünümü de özellikle son dönemde 20'li yaşlara kadar inen ve zamanı durdurmayı amaçlayan estetik müdahaleleri eleştiren hayranlarından tam not aldı. Birçok kişi sosyal medya platformlarında, yaşadığı onca trajediye ve aradan geçen yıllara rağmen Caroline'in efsane güzelliğini yaşına uygun bir şekilde koruduğunu savundu.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

HAYATINDA TRAJEDİ DE VAR
Özellikle 1970'lerde ve 80'lerde dünyanın en gözde insanlarından biri olan Prenses Caroline, evlenerek Monako Prensesi olan Grace Kelly ile eşi Prens Rainier'nin en büyük çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Çocukluk yıllarından beri de hep meraklı bakışlar altında büyüdü. Bir kraliyet ailesinde doğmasının yanı sıra güzelliği ile de hep dikkat çekti Caroline.

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O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

İSTENMEYEN DAMAT
Gençlik yıllarında dünyanın en zengin erkeklerini ve monarşi ailesi üyelerini peşinden koşturan Caroline, ilk evliliğini kendisinden yaşça büyük olan iş insanı Philippe Junot ile yaptı. Üstelik ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen. Döneminin en hızlı çapkınlarından biri olarak nitelendirilen Junot ile evliliği uzun sürmedi. 1978 yılında başlayan evlilik, 1980'de bitti.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

KADERİN KORKUNÇ OYUNU
Caroline boşandıktan sonra hayatının aşkı İtalyan iş insanı Stefano Casiraghi ile evlendi. Charlotte, Andrea ve Pierre adını verdikleri üç çocukları oldu. Bu evlilik ailesinden de kabul görmüştü. Ama kaderin onun için hazırladığı korkunç oyundan habersizdi Caroline.

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O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

UZUN SÜRE KENDİNİ TOPARLAYAMADI
Üç çocukları da henüz küçükken Casiraghi, katıldığı bir tekne yarışında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, yarışı izleyen Caroline'in gözleri önünde gerçekleşti. Böylece dünyanın eşsiz güzellikteki kadını olarak nitelendirilen Caroline, bu kez eşine az rastlanır bir trajedinin kahramanı olarak yine dikkatleri üzerinde topladı. Uzun süre kendini toparlayamayan Caroline, çocuklarını da alıp inzivaya çekildi.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİ
Çocuklarını büyüten Caroline, 1999 yılında Hannover Prensi Ernst August ile üçüncü evliliğini yaptı. Bu evlilikten Alexandra adını verdikleri bir kızı dünyaya geldi. Prenses Caroline, artık eskisi kadar göz önünde değil. Onun yerini çocukları Charlotte, Andrea ve Pierre ile onların eşleri ve çocukları aldı.

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O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

BÜYÜK OĞLUNDAN DÖRT TORUNU VAR
Prenses Caroline'in 37 yaşındaki büyük oğlu Andrea, 2013'ten bu yana Tatiana Santa Domingo ile evli. Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

KIZI CHARLOTTE İKİ ÇOCUK ANNESİ
Caroline'in, kendi gençlik yıllarına benzetilen kızı Charlotte, Stefano Casiraghi ile evliliğinden dünyaya gelen ortanca çocuğu ve tek kızı. 35 yaşındaki Charlotte Casiraghi, oyuncu Gad Almahel ile birlikteliğinden bir erkek çocuk sahibi oldu. 2019'da evlendiği Dimitri Rassam'dan da bir tane oğlu var.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

ÜÇ TORUN DA KÜÇÜK OĞLUNDAN
Caroline'in Stefano Casiraghi ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pierre ise 34 yaşında. 2015 yılında Beatrice Borromeo ile evlenen Pierre Casiraghi, üç çocuk babası.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti


ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDEN TEK ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ
Caroline'in Ernst August ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Alexandra ise henüz 22 yaşında.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

KIRIŞIKLIĞIN İZİ BİLE YOK
Güzellik sırları en çok merak edilen kişilerden biri İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton. Prens William ile evlenip Cambridge Düşesi unvanını alan 39 yaşındaki Middleton da sık sık estetik müdahaleler yaptırıyor. Kimi zaman katıldığı etkinliklerde yüzündeki kırışıklıklar çok dikkat çeken Middleton bazen de daha taze bir görünümle kamuoyu karşısına çıkıyor. Son olarak dün bir etkinliğe katılan Middleton'ın yüzünde en küçük bir kırışıklığın izi bile görünmüyordu.

O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi bir büyükanne: Bir zamanların efsane güzeli Prenses Caroline kendini yıllara teslim etti

YÜZÜ YENİLENMİŞ
Middleton'ın eltisi Meghan Markle da iki gündür Prens Harry ile birlikte New York'ta bazı ziyaretlerde bulunuyor. 40 yaşındaki Markle'ın yüzündeki tazelik de estetik yaptırdığı iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

 

 

 

 

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#Prenses Caroline#Monako Prensesi Caroline#Prenses Caroline Philippe Junot