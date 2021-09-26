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Bir yıl önce evlenen Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı

#Ezgi Avcı#MISS Turkey#Nemanja Drusiric
Bir yıl önce evlenen Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı
Özge Eğrikar

MISS Turkey 2013 üçüncüsü sunucu Ezgi Avcı, geçen yıl evlendiği Karadağlı basketbolcu Nemanja Drusiric’le boşandı.

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Avcı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Nemanja Drusiric’e “şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma” davası açtı.

Bir yıl önce evlenen Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı

Eşiyle aralarında fikri uyuşmazlıklar yaşandığını dilekçesinde belirten eski güzel, bu birlikteliklerinden çocuklarının olmadığını ve boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Davaya beraber katılan ikili, boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Yaklaşık 5 dakika süren davada kararını açıklayan mahkeme, Avcı ile eşinin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre davalı eş Nemanja Drusiric’in boşandığı eşi Ezgi Avcı’ya 10 bin Euro ödemesine hükmetti.

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#Ezgi Avcı#MISS Turkey#Nemanja Drusiric