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Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
2013 Miss Turkey Güzeli Ezgi Avcı, 3 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Nemanja Djurisic ile Bodrum’da evlendi.
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi. Ünlü çiftin Bodrum'da gerçekleşen nikah törenine sınırlı sayıda aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.
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