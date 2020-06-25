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Haber Giriş: 25.06.2020 - 16:02,Son Güncelleme:

Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi

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Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
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2013 Miss Turkey Güzeli Ezgi Avcı, 3 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Nemanja Djurisic ile Bodrum’da evlendi.

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 3 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile Bodrum'da evlendi. Ünlü çiftin Bodrum'da gerçekleşen nikah törenine sınırlı sayıda aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi

Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi


Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi



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