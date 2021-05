Bir evlat acÄ±sÄ±, bir kalp aÄŸrÄ±sÄ±, bir skandal: Eline Ã§atal saplamadan anlattÄ±

İLGİ ÇEKİCİ, BÜYÜLEYİCİ BİR FİGÜR

Aradan geçen yıllar içinde orada ya da burada çocukluğu, ebeveynleri ve ilişkileri hakkında konuştu. Çünkü o herkes için kelimenin tam anlamıyla "büyüleyici" bir figür.

KALBİNİ AÇTI

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, birkaç yıl önce bir dergiye verdiği röportajda deyim yerindeyse "kalbini açtı." Kendi ifadesiyle "eline çatal saplamadan" inişli- çıkışlı özel hayatını anlattı. Dudak uçuklatan serveti bir yana Elon Musk'ın, filmlere konu olan bir hayatı var. Gelin o röportajdan da alıntılar yaparak dünyanın en çok ilgisini çeken Elon Musk'ın özel hayatına bir bakalım. Musk, o röportajda, kendisini derinden etkileyen, ünlü oyuncu Amber Heard ile ayrılığı hakkında konuştu ve bunun kendisini nasıl kırdığını açık yüreklilikle anlattı. Bu arada aynı röportajda "korkunç bir insan" diye nitelendirdiği babası Errol ile ilişkisine de değindi.

İNİŞLİ- ÇIKIŞLI BİR ÖZEL HAYAT

Aslında bir magazin figürü olmadığı halde tam da magazin dünyasının ortasında yer alan Elon Musk'ın hayatına şöyle bir bakalım istedik. Her ne kadar "yazmaktansa elime çatal saplamayı tercih ederim" dediği inişli çıkışlı özel hayatının çok konuşulan ayrıntılarına bir bakalım.



ÜÇ KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ

Elon Musk, 1971 yılında Güney Afrika'da Pretoria'da dünyaya geldi. Üç kardeşin en büyüğüydü. Annesi Maye Musk, Kanadalı bir model; babası Errol ise bir mühendisti. Elon Musk'ın annesi Maye Musk, modellik kariyeri sırasında Time dergisinin kapağında yer aldı. Ayrıca 69 yaşındayken de Cover Girl'ün tanıtım yüzü oldu.



'ASLA YALNIZ KALMAK İSTEMİYORUM'

Elon Musk, günümüzde kamuoyunun dikkatini en çok çeken isimlerden biri. Çevresinde çok sayıda insan var. Peki ya çocukken onun kendini sürekli yalnız hissettiğini biliyor musunuz? Elon Musk, 2017'de Rolling Stone'a verdiği röportajda, çocukluğu boyunca bu yalnızlık duygusuyla mücadele ettiğini anlattı. Musk "Çocukken söylediğim bir tek şey vardı: Asla yalnız kalmak istemiyorum" sözleriyle o dönemi anlatmıştı. Elon Musk'ın çocukluğunda mücadele ettiği tek sorun yalnızlık değildi. Yani bugün dünyanın ekonomik açıdan en rahat insanlarından biri olsa da Musk'ın çocukluk yılları, öyle cennet bahçesinde gibi geçmedi. Okulda acımasız bir şekilde zorbalığa uğradı. Hatta bir keresinde kendisine işkence eden bu zorbalardan birinin onu merdivenlerden itmesinden sonra hastaneye kaldırıldı.





ANNESİYLE ÇOK YAKIN

Annesi Maye ile babası Errol, 1980 yılında ayrıldı. Ondan sonra da hayatının bir başka zorlu dönemi başladı. Elon Musk, babasıyla birlikte yaşamaya başladı. Aralarının soğuk olduğu babası Errol hakkında Rolling Stone'a "korkunç bir insandı" dediğine bakılırsa o yaşları da hiç kolay değildi Elon Musk'ın. Elon Musk'ın erkek kardeşi Kimbal ve kız kardeşi Tosca ile arası ise gayet iyi. Görünüşe göre hepsi de girişimci bir ruha sahip. Kimbal Musk, yiyecek endüstrisini daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir hale getirmeye çalışıyor. Kız kardeşi Tosca ise romantik film kanalı Passionflix'in kurucusu. Elon Musk, her ne kadar babası Errol ile iyi geçinemiyor olsa da annesi Maye ile ilişkisi ise gayet sağlam. Vanity Fair'in haberine göre Musk; annesine yeşil renkli bir Tesla otomobil hediye etti. Ayrıca Maye Musk, çocuklarına ve torunlarına daha yakın olabilmek için 2013 yılında California'ya taşındı.



DONDURMA YEMEĞE ÇAĞIRDI

Gelelim Elon Musk'ın romantik yaşamına. Musk, ilk eşi Justine Wilson ile Kanada, Ontario'daki Queen's Üniversitesi'nde tanıştı. Wilson'ın Marie Claire dergisi için kaleme aldığı makalede anlattığına göre Musk, onu dondurma yemeye çağırdı. Her ne kadar Wilson, ders çalışmak için evde kalmaya karar verdiyse de Musk, elinde yarı erimiş, parmakları arasından damlayan iki dondurmayla çıkageldi. Elon Musk ile Justine Wilson'ın aşkı öyle hemen alev almadı, bunun için biraz zaman gerekti. Musk, Wharton'da okumaya gitti. Fakat bu arada Wilson'a güller göndermeyi de sürdürdü. Yolları ayrılsa da Musk, ilk başlangıç projesi için çalışmaya başladığında tekrar yolları kesişti. O dönemde Justine Wilson da mezuniyet sonrası ilk romanı üzerinde çalışıyordu. Justine Wilson, Musk'ın kendisini nasıl etkilediğini de yıllar sonra şöyle anlatmıştı: "Bana istediğim kadar kitap alabilmem için kendi kredi kartını vermişti." Elon Musk ve Justine Wilson, 2000 yılında evlendiler.



EVLAT ACISI YAŞADI

Elon Musk ve Justine Wilson, evlendikten sonra Los Angeles'a taşındılar. İlk bebekleri Nevada dünyaya geldi. Fakat çiftin mutluluğu yarım kaldı, ikisi de genç yaşta evlat acısı yaşadı. Nevada, henüz 10 haftalıkken ani bebek ölüm sendromundan hayatını kaybetti. Sonra ikiz ve üçüz olmak üzere beş tane çocukları oldu. Musk, 2010 yılında oğullarını "hayatının aşkı" olarak tanımlamıştı. Fakat Elon Musk ile Justine Wilson'ın evliliği 2008 yılında sona erdi. Musk, boşanmanın ardından oyuncu Talulah Riley ile romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Elon Musk ile boşanan Justine Wilson, Marie Claire dergisine yazdığı bir makalede eski eşinin yeni sevgilisiyle gayet iyi geçindiğini kaleme aldı. Hatta anlattığına göre Musk'ın yeni sevgilisi Riley'e "İki kadının arkadaş olduğu ve çeşitli felsefi konularda kafa yorduğu Fransız filmlerindeki gibi yaşamak istediğini" anlatan bir elektronik posta yolladığını da anlattı.



İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDILAR

Bu arada Elon Musk ile Talulah Riley, 2010 yılında evlendi. Fakat flört etmeye başlamalarından dört, evliliklerinden iki yıl sonra Musk, attığı bir Tweet ile herkesi şaşırttı. Mesajı gayet açık ve netti: "Harika bir dört yıldı. Seni sonsuza kadar seveceğim. Bir gün birini çok mutlu edeceksin." Bu Musk'ın ikinci evliliğinin de sona erdiğinin belgesiydi. 2013 yılında çift tekrar evlendi. Fakat, 2016 yılında Riley boşanma davası açtı. Aynı yılın sonlarında çift ikinci kez boşandı. Talulah Riley, People dergisine verdiği röportajda boşandıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini ve birbirlerini önemsediklerini anlattı.



EN ÇOK KONUŞULAN AŞKI

Aynı yıl Elon Musk belki de en çok konuşulan gönül ilişkilerinden birini yaşadı. Johnny Depp iyle olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard'e gönlünü kaptırdı. Hatta o sırada Depp'in iddialarıyla ortaya çıkan bir skandala da adı karıştı. Depp, Heard'ün daha kendisiyle evliyken film çekimi için şehir dışında bulunduğu sırada Elon Musk'ı evlerine aldığını iddia etti. Hatta o anlarda çekildiği ileri sürülen ve Heard ile Musk'ı birlikte gösteren asansör görüntüleri de ortaya çıktı.



'GERÇEKTEN AŞIK OLDUM, ÇOK CANIM YANDI'

Amber Heard ve Elon Musk, yoğun çalışma programları nedeniyle 2017'de ayrıldıklarını açıkladı. Fakat görünüşe göre Elon Musk, bu ilişkinin sona ermesiyle büyük bir aşk acısı yaşadı. Heard'ün bir Instagram paylaşımının altına "nala arkadaş olduklarını ve birbirlerini sevdiklerini" belirten bir yorum yaptı. Bu konuda Rolling Stone'a verdiği demeçte de "Gerçekten çok aşıktım ve bu çok kötü canımı yaktı" diye konuştu.



İLK KEZ MET GALA'DA EL ELE KIRMIZI HALIYA ÇIKTILAR

2018'deki MET Gala gecesine ise müzisyen Grimes ile birlikte katıldı Elon Musk. İlk kez birlikte kamera karşısına çıkmışlardı. Page Six çiftin bir süredir gözden uzak bir şekilde flört ettiklerini yazdı. İşin ilginç yanı ise çiftin Twitter üzerinden tanışmasıydı. Aslında Musk, Grimes'ın Flesh Without Blood adlı videosundaki Rococo Bosilisk karakteri üzerine şaka yapmayı planlamıştı. Bu şaka fikrinden bir aşk doğdu.



BEBEKLERİNE GÖRÜLMEMİŞ BİR İSİM VERDİLER

Musk daha sonra The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Grimes'ı vahşi sanatsal yaratıcılığı ve aşırı yoğun iş ahlakı" nedeniyle sevdiğini açıkladı. Grimes, 2020 Ocak ayında sosyal medyadan hamile olduğunu duyurdu. Bebek Musk geliyordu. 4 Mayıs 2020'de çiftin X Æ A-Xii Musk adını verdiği bebekleri dünyaya geldi. Elon Musk, geçen yıl Aralık ayında, California'da uygulanan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle aylar süren bir mücadelenin ardından Teksas'a taşındı. Instagram sayfasından da ailece çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.

