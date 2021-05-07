Bir evlat acÄ±sÄ±, bir kalp aÄŸrÄ±sÄ±, bir skandal: Eline Ã§atal saplamadan anlattÄ±

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Ä°LGÄ° Ã‡EKÄ°CÄ°, BÃœYÃœLEYÄ°CÄ° BÄ°R FÄ°GÃœR

Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde orada ya da burada Ã§ocukluÄŸu, ebeveynleri ve iliÅŸkileri hakkÄ±nda konuÅŸtu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o herkes iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla "bÃ¼yÃ¼leyici" bir figÃ¼r.

KALBÄ°NÄ° AÃ‡TIÂ

DÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olan Elon Musk, birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda deyim yerindeyse "kalbini aÃ§tÄ±." Kendi ifadesiyle "eline Ã§atal saplamadan" iniÅŸli- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± Ã¶zel hayatÄ±nÄ± anlattÄ±. Dudak uÃ§uklatan serveti bir yana Elon Musk'Ä±n, filmlere konu olan bir hayatÄ± var. Gelin o rÃ¶portajdan da alÄ±ntÄ±lar yaparak dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok ilgisini Ã§eken Elon Musk'Ä±n Ã¶zel hayatÄ±na bir bakalÄ±m. Musk, o rÃ¶portajda, kendisini derinden etkileyen, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Amber Heard ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu ve bunun kendisini nasÄ±l kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k yÃ¼reklilikle anlattÄ±. Bu arada aynÄ± rÃ¶portajda "korkunÃ§ bir insan" diye nitelendirdiÄŸi babasÄ± Errol ile iliÅŸkisine de deÄŸindi.

Ä°NÄ°ÅžLÄ°- Ã‡IKIÅžLI BÄ°R Ã–ZEL HAYAT

AslÄ±nda bir magazin figÃ¼rÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± halde tam da magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda yer alan Elon Musk'Ä±n hayatÄ±na ÅŸÃ¶yle bir bakalÄ±m istedik. Her ne kadar "yazmaktansa elime Ã§atal saplamayÄ± tercih ederim" dediÄŸi iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ±larÄ±na bir bakalÄ±m.



ÃœÃ‡ KARDEÅžÄ°N EN BÃœYÃœÄžÃœ

Elon Musk, 1971 yÄ±lÄ±nda GÃ¼ney Afrika'da Pretoria'da dÃ¼nyaya geldi. ÃœÃ§ kardeÅŸin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ydÃ¼. Annesi Maye Musk, KanadalÄ± bir model; babasÄ± Errol ise bir mÃ¼hendisti. Elon Musk'Ä±n annesi Maye Musk, modellik kariyeri sÄ±rasÄ±nda Time dergisinin kapaÄŸÄ±nda yer aldÄ±. AyrÄ±ca 69 yaÅŸÄ±ndayken de Cover Girl'Ã¼n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu.Â



'ASLA YALNIZ KALMAK Ä°STEMÄ°YORUM'

Elon Musk, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kamuoyunun dikkatini en Ã§ok Ã§eken isimlerden biri. Ã‡evresinde Ã§ok sayÄ±da insan var. Peki ya Ã§ocukken onun kendini sÃ¼rekli yalnÄ±z hissettiÄŸini biliyor musunuz? Elon Musk, 2017'de Rolling Stone'a verdiÄŸi rÃ¶portajda, Ã§ocukluÄŸu boyunca bu yalnÄ±zlÄ±k duygusuyla mÃ¼cadele ettiÄŸini anlattÄ±. Musk "Ã‡ocukken sÃ¶ylediÄŸim bir tek ÅŸey vardÄ±: Asla yalnÄ±z kalmak istemiyorum" sÃ¶zleriyle o dÃ¶nemi anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Elon Musk'Ä±n Ã§ocukluÄŸunda mÃ¼cadele ettiÄŸi tek sorun yalnÄ±zlÄ±k deÄŸildi. Yani bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ekonomik aÃ§Ä±dan en rahat insanlarÄ±ndan biri olsa da Musk'Ä±n Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±, Ã¶yle cennet bahÃ§esinde gibi geÃ§medi. Okulda acÄ±masÄ±z bir ÅŸekilde zorbalÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±. Hatta bir keresinde kendisine iÅŸkence eden bu zorbalardan birinin onu merdivenlerden itmesinden sonra hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.





ANNESÄ°YLE Ã‡OK YAKIN

Annesi Maye ile babasÄ± Errol, 1980 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±ldÄ±. Ondan sonra da hayatÄ±nÄ±n bir baÅŸka zorlu dÃ¶nemi baÅŸladÄ±. Elon Musk, babasÄ±yla birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. AralarÄ±nÄ±n soÄŸuk olduÄŸu babasÄ± Errol hakkÄ±nda Rolling Stone'a "korkunÃ§ bir insandÄ±" dediÄŸine bakÄ±lÄ±rsa o yaÅŸlarÄ± da hiÃ§ kolay deÄŸildi Elon Musk'Ä±n. Elon Musk'Ä±n erkek kardeÅŸi Kimbal ve kÄ±z kardeÅŸi Tosca ile arasÄ± ise gayet iyi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re hepsi de giriÅŸimci bir ruha sahip. Kimbal Musk, yiyecek endÃ¼strisini daha sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve saÄŸlÄ±klÄ± bir hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. KÄ±z kardeÅŸi Tosca ise romantik film kanalÄ± Passionflix'in kurucusu. Elon Musk, her ne kadar babasÄ± Errol ile iyi geÃ§inemiyor olsa da annesi Maye ile iliÅŸkisi ise gayet saÄŸlam. Vanity Fair'in haberine gÃ¶re Musk; annesine yeÅŸil renkli bir Tesla otomobil hediye etti. AyrÄ±ca Maye Musk, Ã§ocuklarÄ±na ve torunlarÄ±na daha yakÄ±n olabilmek iÃ§in 2013 yÄ±lÄ±nda California'ya taÅŸÄ±ndÄ±.



DONDURMA YEMEÄžE Ã‡AÄžIRDI

Gelelim Elon Musk'Ä±n romantik yaÅŸamÄ±na. Musk, ilk eÅŸi Justine Wilson ile Kanada, Ontario'daki Queen's Ãœniversitesi'nde tanÄ±ÅŸtÄ±. Wilson'Ä±n Marie Claire dergisi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Musk, onu dondurma yemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Her ne kadar Wilson, ders Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in evde kalmaya karar verdiyse de Musk, elinde yarÄ± erimiÅŸ, parmaklarÄ± arasÄ±ndan damlayan iki dondurmayla Ã§Ä±kageldi. Elon Musk ile Justine Wilson'Ä±n aÅŸkÄ± Ã¶yle hemen alev almadÄ±, bunun iÃ§in biraz zaman gerekti. Musk, Wharton'da okumaya gitti. Fakat bu arada Wilson'a gÃ¼ller gÃ¶ndermeyi de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. YollarÄ± ayrÄ±lsa da Musk, ilk baÅŸlangÄ±Ã§ projesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda tekrar yollarÄ± kesiÅŸti. O dÃ¶nemde Justine Wilson da mezuniyet sonrasÄ± ilk romanÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Justine Wilson, Musk'Ä±n kendisini nasÄ±l etkilediÄŸini de yÄ±llar sonra ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Bana istediÄŸim kadar kitap alabilmem iÃ§in kendi kredi kartÄ±nÄ± vermiÅŸti." Elon Musk ve Justine Wilson, 2000 yÄ±lÄ±nda evlendiler.



EVLAT ACISI YAÅžADIÂ

Elon Musk ve Justine Wilson, evlendikten sonra Los Angeles'a taÅŸÄ±ndÄ±lar. Ä°lk bebekleri Nevada dÃ¼nyaya geldi. Fakat Ã§iftin mutluluÄŸu yarÄ±m kaldÄ±, ikisi de genÃ§ yaÅŸta evlat acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Nevada, henÃ¼z 10 haftalÄ±kken ani bebek Ã¶lÃ¼m sendromundan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sonra ikiz ve Ã¼Ã§Ã¼z olmak Ã¼zere beÅŸ tane Ã§ocuklarÄ± oldu. Musk, 2010 yÄ±lÄ±nda oÄŸullarÄ±nÄ± "hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.Â Fakat Elon Musk ile Justine Wilson'Ä±n evliliÄŸi 2008 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Musk, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan oyuncu Talulah Riley ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Elon Musk ile boÅŸanan Justine Wilson, Marie Claire dergisine yazdÄ±ÄŸÄ± bir makalede eski eÅŸinin yeni sevgilisiyle gayet iyi geÃ§indiÄŸini kaleme aldÄ±. Hatta anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Musk'Ä±n yeni sevgilisi Riley'e "Ä°ki kadÄ±nÄ±n arkadaÅŸ olduÄŸu ve Ã§eÅŸitli felsefi konularda kafa yorduÄŸu FransÄ±z filmlerindeki gibi yaÅŸamak istediÄŸini" anlatan bir elektronik posta yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.



Ä°KÄ° KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDILAR

Bu arada Elon Musk ile Talulah Riley, 2010 yÄ±lÄ±nda evlendi. Fakat flÃ¶rt etmeye baÅŸlamalarÄ±ndan dÃ¶rt, evliliklerinden iki yÄ±l sonra Musk, attÄ±ÄŸÄ± bir Tweet ile herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. MesajÄ± gayet aÃ§Ä±k ve netti: "Harika bir dÃ¶rt yÄ±ldÄ±. Seni sonsuza kadar seveceÄŸim. Bir gÃ¼n birini Ã§ok mutlu edeceksin." Bu Musk'Ä±n ikinci evliliÄŸinin de sona erdiÄŸinin belgesiydi. 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§ift tekrar evlendi. Fakat, 2016 yÄ±lÄ±nda Riley boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. AynÄ± yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda Ã§ift ikinci kez boÅŸandÄ±. Talulah Riley, People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda boÅŸandÄ±ktan sonra da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ettiklerini ve birbirlerini Ã¶nemsediklerini anlattÄ±.



EN Ã‡OK KONUÅžULAN AÅžKI

AynÄ± yÄ±l Elon Musk belki de en Ã§ok konuÅŸulan gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkilerinden birini yaÅŸadÄ±. Johnny Depp iyle olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanan Amber Heard'e gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Hatta o sÄ±rada Depp'in iddialarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan bir skandala da adÄ± karÄ±ÅŸtÄ±. Depp, Heard'Ã¼n daha kendisiyle evliyken film Ã§ekimi iÃ§in ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada Elon Musk'Ä± evlerine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Hatta o anlarda Ã§ekildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len ve Heard ile Musk'Ä± birlikte gÃ¶steren asansÃ¶r gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.



'GERÃ‡EKTEN AÅžIK OLDUM, Ã‡OK CANIM YANDI'

Amber Heard ve Elon Musk, yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ± nedeniyle 2017'de ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Elon Musk, bu iliÅŸkinin sona ermesiyle bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Heard'Ã¼n bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na "nala arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± ve birbirlerini sevdiklerini" belirten bir yorum yaptÄ±. Bu konuda Rolling Stone'a verdiÄŸi demeÃ§te de "GerÃ§ekten Ã§ok aÅŸÄ±ktÄ±m ve bu Ã§ok kÃ¶tÃ¼ canÄ±mÄ± yaktÄ±" diye konuÅŸtu.



Ä°LK KEZ MET GALA'DA EL ELE KIRMIZI HALIYA Ã‡IKTILAR

2018'deki MET Gala gecesine ise mÃ¼zisyen Grimes ile birlikte katÄ±ldÄ± Elon Musk. Ä°lk kez birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±. Page Six Ã§iftin bir sÃ¼redir gÃ¶zden uzak bir ÅŸekilde flÃ¶rt ettiklerini yazdÄ±. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± ise Ã§iftin Twitter Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. AslÄ±nda Musk, Grimes'Ä±n Flesh Without Blood adlÄ± videosundaki Rococo Bosilisk karakteri Ã¼zerine ÅŸaka yapmayÄ± planlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu ÅŸaka fikrinden bir aÅŸk doÄŸdu.



BEBEKLERÄ°NE GÃ–RÃœLMEMÄ°Åž BÄ°R Ä°SÄ°M VERDÄ°LER

Musk daha sonra The Wall Street Journal'a verdiÄŸi rÃ¶portajda Grimes'Ä± vahÅŸi sanatsal yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸun iÅŸ ahlakÄ±" nedeniyle sevdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Grimes, 2020 Ocak ayÄ±nda sosyal medyadan hamile olduÄŸunu duyurdu. Bebek Musk geliyordu. 4 MayÄ±s 2020'de Ã§iftin X Ã† A-Xii Musk adÄ±nÄ± verdiÄŸi bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Elon Musk, geÃ§en yÄ±l AralÄ±k ayÄ±nda, California'da uygulanan koronavirÃ¼s kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle aylar sÃ¼ren bir mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan Teksas'a taÅŸÄ±ndÄ±. Instagram sayfasÄ±ndan da ailece Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

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