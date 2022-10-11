Bir dönemin çocuk yıldızıydı: O artık manikürcü

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O ARTIK MANİKÜRCÜ

Kötü alışkanlıkları yüzünden ciddi sarsıntılar geçirdi. Sonunda çareyi spot ışıklarının altında uzaklaşıp yeni bir hayata başlamakta buldu. Şimdi ise manikürcü olmaya hazırlanıyor. Bu yeni durumunu de sosyal medya hesabından ilan etti.

EĞİTİM GÖRÜYOR

Bu kısaca anlattığımız, küçücük yaşında şöhreti bulan oyuncu Amanda Bynes'in öyküsü... Henüz 36 yaşında olmasına rağmen son birkaç yıldır oyunculuktan emekli olan Amanda Bynes, şimdi kendine yeni bir kariyer yolu çiziyor: Manikürcü olmak için eğitim görüyor.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bir dönem kötü alışkanlıkları yüzünden intiharın eşiğine bile gelen Amanda Bynes, manikür konusunda uzmanlaşmak için yaptıklarını bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Bynes'in bu yeni kariyer yolunda ilerlemeye emin olduğu da bu paylaşımlarıyla ortaya çıktı.





'ARTIK OYUNCULUĞU SEVMİYORUM'

Genç yaşında oyunculuktan emekli olan Amanda Bynes, 2013 yılında yaptığı ve sonra da sildiği bir sosyal medya paylaşımında "Oyuncu olmak öyle dışarıdan göründüğü kadar eğlenceli değil. Eğer artık bir şeyi sevmiyorsam onu yapmayı bırakırım. Artık oyunculuğu sevmiyorum ve bıraktım. 24 yaşın emeklilik için erken olduğunu biliyorum. Ama bunu burada ilk kez duyuyorsunuz" diyerek hayatıyla ilgili yeni kararı açıklamıştı.

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Amanda Bynes, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada da Hollywood'u kendine saygısıyla ilgili sorunları yüzünden bırakmak istediğini belirtmişti. Emekli oyuncu "Gerçekten kendi görüntüme dayanamıyordum. Performansımdan memnun değildim" diye konuşmuştu.

Yedi yaşında başladığı oyunculuğu aktif olarak 24 yaşına kadar sürdüren Amanda Bynes, kendine farklı bir kariyer yolu arayan tek ünlü değil. Hollywood'da tıpkı onun gibi şöhreti ve onun getirdiklerini bir kenara itip yeni bir hayat kuran başka yıldızlar ve çocuk oyuncular da var. Gelin onlara da bir bakalım. Bir dönem sinema ya da ekranda severek izlediğimiz o yıldızlar şimdi nerelerde ne yapıyor...

Oyunculuk kariyerini bıraktıktan sonra Amanda Bynes, bir süre moda tasarımı konusuna yoğunlaştı. Hatta bu konuda eğitim de aldı. Fakat yaşadığı sağlık sorunları yüzünden okula devam edemedi. Yine de 2019 yılında mezun oldu. Bynes sonra da yaratıcılığını oyunculuk dışında moda, müzik ya da başka bir alanda göstermek istediğini açıklamıştı. Görünüşe göre bir dönemin çocuk yıldızı kendini ifade etmek için bu kez kozmetoloji enstitüsünü seçti ve orada iyi bir manikürcü olmak üzere çaba harcıyor.

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İKİZLER MODA ALANINA YÖNELDİ

Önce ülkemizde de bir dönem izlenme rekorları kıran Full House (Bizim Ev) adlı diziyle tanınan Ashley Olsen ile başlayalım. İkizi Mary Kate ile birlikte bu dizide oynayan Olsen; 18 yaşında oyunculuğu bırakıp New York'a taşındı. Kendisi ve ikizi moda tasarımcısı olarak kariyer yapmaya karar verdi. Ashley Olsen, bu kararından caymadı. İkizi Mary Kate bir süre daha oyunculuğu sürdürse de o da artık kamera karşısına geçmiyor.

İNANCINA AYKIRI OLDUĞU İÇİN OYUNCULUĞU BIRAKTI

Yine bir dönem çok izlenen Two And A Half Man adlı diziyle adını duyuran Angus T. Jones'a bakalım... Charlie Sheem ve Jon Cryerile birlikte oynadığı dizi sayesinde küçük yaşta hem şöhret hem de hatırı sayılır bir servet kazanan Jones, 19 yaşında radikal bir karar aldı. Hıristiyan inancına olan bağlılığı nedeniyle oyunculuğu bir kenara itti.

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SONRA BAŞKA ŞEKİLDE SEKTÖRE GERİ DÖNDÜ

Hatta bu yüzden insanları da bu diziyi izlememeye çağırdı. Fakat yıllar sonra bu yüzden herkesten özür diledi. Angus T. Jones, kısa bir süre önce eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ortak oldu.

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Çocuk yıldız denilince akla gelen efsanelerden birine bakalım şimdi de: Shirley Temple bir döneme damgasını vuran bir çocuk yıldızdı. Fakat 22 yaşına geldiğinde oyunculuk kariyerini bıraktı, politikaya yöneldi.Evlenip çocuk sahibi de olan Shirley Temple, diplomat oldu. 1974 ile 76 arasında ABD'nin Gana, 1989 ile 1992 arasında da Çekoslavakya büyükelçisi olarak görev yaptı. Temple 2014 yılında hayata veda etti.

Peter Ostrum, aslında çocuk yıldız olarak kariyerine iddialı bir şekilde başlamıştı. Willy Wonka & the Chocolate Factory adlı filmde Charlie rolünü üstlendi. O sırada henüz 12 yaşında olan Ostrum, sonradan kariyerini oyuncu olarak sürdürmedi. Şimdi veteriner olarak çalışıyor. "Bir çocuk olarak sinema sektöründe çalışmanın zor olduğunu" belirten Peter Ostrum bu konuda herhangi bir pişmanlık duymadığını da söylemişti.





BİR FİLMLE FIRTINALAR ESTİRDİ

Evde Tek Başına (Home Alone) adlı filmle bir dönem fırtınalar estiren Macaulay Culkin de üne kavuştuğunda küçücük bir çocuktu. Ama erken yaşta elde ettiği şöhret ona hiç iyi gelmedi. Birkaç filmde oynadıktan sonra 'rüştünü ispatlayana kadar oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Sonra tekrar kamera karısına döndü. Ama o ilk çıkışındaki başarıyı yakalayamadı.

Kötü alışkanlıkları ve sürdürdüğü hızlı hayatla magazin sayfalarında yer aldı Culkin. Bir müzik grubu kuran Macaulay Culkin; geçen yıl sevgilisi Brenda Son ile birlikte sahip olduğu bebeğiyle gündeme geldi. Müzik grubuyla birlikte kariyerini sürdüren Culkin, birkaç yıl önce oyunculuğa dönmeyi düşünmediğini söylemişti.

FOTOĞRAFLAR. AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY