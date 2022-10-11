Bir dönemin çocuk yıldızıydı: O artık manikürcü

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O ARTIK MANİKÜRCÜ
Kötü alışkanlıkları yüzünden ciddi sarsıntılar geçirdi. Sonunda çareyi spot ışıklarının altında uzaklaşıp yeni bir hayata başlamakta buldu. Şimdi ise manikürcü olmaya hazırlanıyor. Bu yeni durumunu de sosyal medya hesabından ilan etti.
EĞİTİM GÖRÜYOR
Bu kısaca anlattığımız, küçücük yaşında şöhreti bulan oyuncu Amanda Bynes'in öyküsü... Henüz 36 yaşında olmasına rağmen son birkaç yıldır oyunculuktan emekli olan Amanda Bynes, şimdi kendine yeni bir kariyer yolu çiziyor: Manikürcü olmak için eğitim görüyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Bir dönem kötü alışkanlıkları yüzünden intiharın eşiğine bile gelen Amanda Bynes, manikür konusunda uzmanlaşmak için yaptıklarını bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Bynes'in bu yeni kariyer yolunda ilerlemeye emin olduğu da bu paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
'ARTIK OYUNCULUĞU SEVMİYORUM'
Genç yaşında oyunculuktan emekli olan Amanda Bynes, 2013 yılında yaptığı ve sonra da sildiği bir sosyal medya paylaşımında "Oyuncu olmak öyle dışarıdan göründüğü kadar eğlenceli değil. Eğer artık bir şeyi sevmiyorsam onu yapmayı bırakırım. Artık oyunculuğu sevmiyorum ve bıraktım. 24 yaşın emeklilik için erken olduğunu biliyorum. Ama bunu burada ilk kez duyuyorsunuz" diyerek hayatıyla ilgili yeni kararı açıklamıştı.
Yedi yaşında başladığı oyunculuğu aktif olarak 24 yaşına kadar sürdüren Amanda Bynes, kendine farklı bir kariyer yolu arayan tek ünlü değil. Hollywood'da tıpkı onun gibi şöhreti ve onun getirdiklerini bir kenara itip yeni bir hayat kuran başka yıldızlar ve çocuk oyuncular da var. Gelin onlara da bir bakalım. Bir dönem sinema ya da ekranda severek izlediğimiz o yıldızlar şimdi nerelerde ne yapıyor...
İKİZLER MODA ALANINA YÖNELDİ
Önce ülkemizde de bir dönem izlenme rekorları kıran Full House (Bizim Ev) adlı diziyle tanınan Ashley Olsen ile başlayalım. İkizi Mary Kate ile birlikte bu dizide oynayan Olsen; 18 yaşında oyunculuğu bırakıp New York'a taşındı. Kendisi ve ikizi moda tasarımcısı olarak kariyer yapmaya karar verdi. Ashley Olsen, bu kararından caymadı. İkizi Mary Kate bir süre daha oyunculuğu sürdürse de o da artık kamera karşısına geçmiyor.
İNANCINA AYKIRI OLDUĞU İÇİN OYUNCULUĞU BIRAKTI
Yine bir dönem çok izlenen Two And A Half Man adlı diziyle adını duyuran Angus T. Jones'a bakalım... Charlie Sheem ve Jon Cryerile birlikte oynadığı dizi sayesinde küçük yaşta hem şöhret hem de hatırı sayılır bir servet kazanan Jones, 19 yaşında radikal bir karar aldı. Hıristiyan inancına olan bağlılığı nedeniyle oyunculuğu bir kenara itti.
SONRA BAŞKA ŞEKİLDE SEKTÖRE GERİ DÖNDÜ
Hatta bu yüzden insanları da bu diziyi izlememeye çağırdı. Fakat yıllar sonra bu yüzden herkesten özür diledi. Angus T. Jones, kısa bir süre önce eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ortak oldu.
BİR FİLMLE FIRTINALAR ESTİRDİ
Evde Tek Başına (Home Alone) adlı filmle bir dönem fırtınalar estiren Macaulay Culkin de üne kavuştuğunda küçücük bir çocuktu. Ama erken yaşta elde ettiği şöhret ona hiç iyi gelmedi. Birkaç filmde oynadıktan sonra 'rüştünü ispatlayana kadar oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Sonra tekrar kamera karısına döndü. Ama o ilk çıkışındaki başarıyı yakalayamadı.
FOTOĞRAFLAR. AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY