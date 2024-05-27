Bir diziyle hafızalara kazınmıştı... Genç oyuncunun yürek burkan sonu...Otomobil soyguncuları onu hayattan kopardı

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Bunlar, bir zamanlar rol aldığı dizilerle tanınan oğlunu gencecik yaşta kaybeden bir annenin yüreğindeki büyük acıyı ifade eden sözleri.

Daha küçücük yaşta oyuncu olmayı hayal eden, bunu da bir ölçüde başaran oğlu son dönemde para kazanmak için bir barda çalışıyordu. Fakat geçtiğimiz cumartesi günü hiç beklenmedik bir şekilde hayata veda etti. Üstelik sadece 37 yaşındaydı.

Bu yürek burkan olayın kurbanı bir zamanlar rol aldığı General Hospital adlı diziyle hafızalara kazınan Johnny Wactor.

YÜREK BURKAN ÖLÜM

Son dönemde oyunculuk kariyerinde işler istediği gibi gitmediği için bir barda çalışan Wactor, otomobilini soymaya çalışan üç maskeli kişinin kurbanı oldu. Onların silahlarından çıkan kurşunlarla hayata veda etti.

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Johnny Wactor'ın annesinin, TMZ adlı internet sitesine anlattığına göre oyuncu ve arkadaşı bir çatı katı barında çalışıyorlardı.

Her ikisi de yapılacak derin temizliğe yardım etmek için her zamankinden biraz daha geç saate kadar çalıştı.

Oradan da cumartesi sabahının ilk ışıklarında saat 03:00 gibi çıktılar. Barın kendine özel bir park yeri olmadığı için ikisi de otomobillerini farklı yerlere park etmişti. Bu yüzden bardan çıktıktan sonra ayrıldılar ve farklı yönlere gittiler.

O sırada Wactor otomobilinin başında maskeli üç adam gördü. Annesi Scarlett Wactor'ın söylediğine göre Johnny onları durdurmak için herhangi bir tepki vermedi.

Fakat adamlar ona ateş etti. Olay yerine hemen ambulans ve ilkyardım ekipleri geldi. Johnny hastaneye kaldırıldı ama hayata tutunamadı.

Polis, Johnny Wactor'ın ölümüne neden olan kişilerin kim olduğunu açıklamadı. Ancak acılı annesinin tek arzusu oğlunun hayatını elinden alan kişilerin bir an önce yakalanması.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ OYUNCU OLMAK İSTİYORDU

Johnny Wactor, Güney Carolina'da Charhleston'da dünyaya geldi. İlk okul yıllaRından itibaren de hep oyuncu olmak istiyordu. Ortaokulra sanat eğitimi aldıktan sonra Hollywood'at taşındı.

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Wactor'ın oyunculuk serüveni çok da eğlenceli geçmedi. Annesi Scarlett, bir süre oğlunun açlıktan ölmesinden endişelendiğini bile söyledi TMZ'e verdiği demeçte.

Johnny Wactor, oyunculuk kariyerine 2007 yılında başladı. Army Wives adlı yapımla kamera karşısına geçti.

Sonra da Westworld, "The OA, Hollywood Girl gibi yapımlarda oynadı. Ama seyircinin en çok hafızasına kazındığı yapım General Hospital oldu.

Wactor bu yapımda 2020'den 2022'ye kadar olan süre boyunca Brando Corbin karakterine hayat vermişti.

'KARANLIK BİR ODAYI AYDINLATAN IŞIK'

Johnny'nin annesi Scarlett, oğlunun sevgi dolu bir genç adam olduğunu belirtti. Onun ölümünün ailelerinde büyük bir boşluk yarattığını da sözlerine ekledi.

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Oğlunun genç yaşta kaybeden anne Sarlett, Johnny Wactor'ı "Karanlık bir odayı aydınlatan ışık" olarak tanımladı.

Menajeri David Shaul da oyunculuk gibi inişleri çıkışları bol olan bir meslekte Johnny Wactor'ın başını her zaman yukarıda tuttuğunu ve elinden gelenin en iyisini yapmayı başardığını belirtti.

Shaul "Birlikte çalıştığımız 10 yılın ardından onun gidişinin kalplerinde büyük bir boşluk bıraktığını" da satırlarına ekledi.

'TANIDIĞIM EN MUHTEŞEM İNSANLARDAN BİRİYDİ'

Johnny Wactor'ın en çok hatırlandığı General Hospital dizisinin yapım ekibi de oyuncunun bu trajik ölümü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

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Açıklamada bütün ekibin onun bu zamansız ölümü yüzünden kalp kırıklığı yaşadığı belirtildi. Wactor'ın gerçekten çok nazik olduğu vurgulanan açıklamada "Onunla çalıştığımız her gün için memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Aynı dizide Wactor ile birlikte rol alan Sofia Mattsson da acı haber üzerine sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı.

Eski rol arkadaşına "Seni özleyeceğiz" diye yazan Mattsson "Tanıdığım en muhteşem insanlardan biriydi" diye yazdı.

ANNESİ ARTIK ESKİ GÖRÜNTÜLERİYLE AVUNACAK

Annesi rol aldığı dizilerdeki görüntülerin Johnny Wactor'ın yokluğunun acısını dindirmede kendisine destek olacağını anlattı. "Sanırım o videolarda Johnny'yi görmek bana onun cennette olduğunu ve bundan hoşlandığını düşündürecek" diye konuştu.

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Wactor, hobi olarak zaman zaman dağlara da tırmanıyordu.