Bir dizi aşkı daha... Görüldüğü gibi çok mutluyuz

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El ele mağazaları dolaşıp yeni yıl alışverişi yapan sevgililer, “Sete ara verilmesiyle beraber 3 günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Görüldüğü gibi çok mutluyuz. Projemiz de çok güzel ilerliyor” dedi.

Özgü Kaya, kariyerleri konusunda birbirlerine destek olduklarını da söyledi: “İkimize de bir proje teklifi geldiğinde birbirimize sorup fikir alışverişinde bulunuyoruz muhakkak.” (Deniz BOY)

KALBİM BOŞ

Melis Sezen geçtiğimiz nisan ayında okul arkadaşı Mehmet Uygun’la aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin ayrıldığı ortaya çıktı.

Önceki gün Nişantaşı City’s’de annesiyle çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Melis Sezen, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine “Kalbim boş, hayatımda kimse yok” dedi.

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YUMURTAYLA BESLEDİ

İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile birlikte karlı havada aç kalmış bir köpeği besledi.

Ünlü oyuncu, köpeğe haşlanmış yumurta verdikleri o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

ANNE-KIZ SERGİ GEZDİ

Amine Gülşe önceki akşam kızı Eda ile Nişantaşı’ndaki Galeri/Miz’de Mina Karwanchi’nin “Dokunma Bana” isimli kişisel sergisini gezerken görüntülendi.

Oyuncu, “Kızım ile bugün sergiyi ziyarete geldik. Çok beğendik. Her şey güzel gidiyor” dedi. (Sayit DURMAZ)

SESSİZ ÖZGE

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden babası Haydar Ulusoy’un vefatıyla yıkılan Özge Ulusoy, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

Siyahlara bürünen Ulusoy, başsağlığı dileklerine teşekkür etmekle yetinirken, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. (Deniz BOY)

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GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Merhum iş insanı Mustafa Koç’un kızı Aylin Koç önceki akşam Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülendi.

Koç, gazetecileri fark edince mekana geri döndü. Aylin Koç’un arkadaşlarıysa basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için elleri ile kameralara siper oldu. Koç ardından mekanın yan kapısından tek çıkarak aracına bindi. (Sayit DURMAZ)

ZOMBİ AVCISI

“Kutsal Damacana 4”ün setini zombiler bastı!

Dört kişilik makyaj ekibi, zombi sahneleri için 20 oyuncuyu 12 saatte hazırladı. Şafak Sezer, filmdeki düşmanlarıyla poz verdi. Senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Kamil Çetin’in oturduğu film, 20 Ocak 2023’te vizyona girecek.

'FATE' GEİYOR

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Hamit İzol’un kitabından uyarlanan “Roza” filminin çekimleri Mersin’de devam ediyor.

Belçim Bilgin filmde ‘Fate’ karakterini canlandırıyor.

Bilgin'e başrolde Fikret Kuşkan'ın eşlik ettiği, Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan film, 2023 yılında gösterime girecek.