GerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Beni babalÄ±ÄŸÄ±mdan vurdun ya, sen de anne olamayacaksÄ±n

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Mine'nin Kiraz'Ä± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Somer, kÄ±zÄ±nÄ±n yerini sÃ¶yleyerek ona bu kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yapandan hesap sormaya yemin etti. Somer'in gÃ¶zlerindeki Ã¶fkeyi gÃ¶ren TÃ¼rkan, panik oldu.

Nezahat ve Nesrin, Mine'nin kaldÄ±ÄŸÄ± otele giderek, Kiraz'Ä± kendisine veren TÃ¼rkan olduÄŸunu Somer'den gizlemesini istediler.

Buraya bir anne olarak geldim, kÄ±zÄ±mÄ±n evliliÄŸinden uzak durmanÄ± rica ediyorum.

Somer, kÄ±zÄ±nÄ±n yerini Mine'ye sÃ¶yleyen kiÅŸinin annesi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±. TÃ¼rkan, araya girerek Somer'in annesine haksÄ±zlÄ±k ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Annem bunu yaptÄ±ysa silip atarÄ±m onu, bir daha yüzüne bakmam.

RÃœÃ‡HAN, TÃœRKAN'DAN ÅžÃœPHELENÄ°YOR

TÃ¼rkan'Ä±n tavÄ±rlarÄ±ndan ÅŸÃ¼phelenen RÃ¼Ã§han, onu kÃ¶ÅŸeye Ã§ekti ve Kiraz'Ä±n yerini Mine'ye sÃ¶yleyip sÃ¶ylemediÄŸini sordu. RÃ¼Ã§han, TÃ¼rkan'a 'YaptÄ±ysan seni Somer'in elinden ben bile kurtaramam' dedi.

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Sevilay, TÃ¼rkan'Ä± evinde ziyaret etti. Ä°kilinin sohbetine RÃ¼Ã§han da dahil oldu.

SEVÄ°LAY, RÃœÃ‡HAN'IN EVÄ°NDE NASIL KARÅžILANDI - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Sevilay'Ä±n tedirginliÄŸinin farkÄ±na varan RÃ¼Ã§han, ortaklÄ±ktan vazgeÃ§meyi teklif etti fakat Sevilay 'ben kimseyi yarÄ± yolda bÄ±rakmam' diyerek reddetti.

AKÅžAM YEMEÄžÄ°NDE GERÄ°LÄ°M

Sevilay, TÃ¼rkan'Ä±n davetiyle Korman Malikanesi'nde akÅŸam yemeÄŸine kaldÄ±.

RÃ¼Ã§han, gece boyunca sorularÄ±yla Sevilay'Ä±n geÃ§miÅŸini Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

MUSTAFA, KÄ°RAZ'I HASTANEYE GÃ–TÃœRDÃœ

Kiraz'Ä± hastaneye gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in bindiÄŸi taksi bozulan Mine'nin imdadÄ±na tesadÃ¼fen oradan geÃ§en Mustafa yetiÅŸti.

Mustafa, Somer'i arayarak Mine ve Kiraz'Ä±n hastanede olduÄŸunu haber verdi.

MÄ°NE Ä°Ã‡Ä°N KÃ–TÃœ TESADÃœF - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

BabasÄ± ile birlikte hastaneye giden Somer, kÄ±zÄ±nÄ± kÄ±l payÄ± ile kaÃ§Ä±rÄ±nca sinir krizi geÃ§irdi.

MÄ°NE, SOMER'E YAKALANACAK MI - Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Â TÃ¼rkan, elleri boÅŸ bir ÅŸekilde eve dÃ¶nen Somer'i teselli etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Somer'in her sÃ¶zÃ¼ TÃ¼rkan'Ä± biraz daha vicdan azabÄ±na sÃ¼rÃ¼kledi.

'Bu hayatta korkmadan gelip sÄ±rtÄ±mÄ± yaslayabileceÄŸim bir tek sen varsÄ±n Türkan'

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TÃ¼rkan ile birlikte doktor kontrolÃ¼nden dÃ¶nen Somer, Mine'nin uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.Â

Somer'in periÅŸan halini gÃ¶ren TÃ¼rkan, Mine'yi arayarak yaptÄ±klarÄ±na bir son vermesini istedi.

KÄ±zÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan endiÅŸe eden Somer, avukatÄ± ile birlikte karakola gitti.Â

'BEN SANA GÃœVENMÄ°ÅžTÄ°M...'

KÄ±zÄ±nÄ±n polisler tarafÄ±ndan alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Somer, eve geldiÄŸinde TÃ¼rkan ile annesi arasÄ±ndaki konuÅŸmayÄ± duydu.

Anne ve babasÄ±nÄ± bir araya getirmeye Ã§alÄ±ÅŸan DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼n Ã§abalarÄ± sonuÃ§ verdi. SadÄ±k ve Nesrin gÃ¼nler sonra yemekte buluÅŸtu.Â

Sen bana gelmezsen ben sana gelirim...

ParÃ§alarÄ± birleÅŸtiren ve kÄ±zÄ±nÄ± Mine'ye teslim eden kiÅŸinin TÃ¼rkan olduÄŸuna emin olan Somer, ondan hesap sordu.Â

SÃ¶zlerini git gide sertleÅŸtiren Somer, TÃ¼rkan'Ä± anneliÄŸi ile vurdu.Â

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Sen beni babalÄ±ÄŸÄ±mdan vurdun ya sen de anne olamayacaksÄ±n. O özlemini duyduÄŸun çocuÄŸu sana asla vermeyeceÄŸim. Bundan böyle sana asla dokunmayacaÄŸÄ±m!

ÃœÃ‡ KIZ KARDEÅž'Ä°N 32. BÃ–LÃœM FRAGMANINI Ä°ZLEMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN