Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev!

Sürekli orada yaşamasa da arada bir gidip kalır işlerinden ve tabii diğer mülklerinden arta kalan zamanlarda. Kimi de sık sık özenle döşenen evinde yakın dostlarını ağırlar.

Hatta aralarından biri var ki onun evlerinden biri kelimenin tam anlamıyla hem "gizli aşıkların buluşma noktasına" hem de "çılgın partiler diyarına" dönüşmüştü bir ara.

EN ÜNLÜ EVİ BURASI

Son dönemin gözde şarkıcılarından biri olan Taylor Swift bu ünlü... Şu sıralarda Eras adını verdiği turnesi kapsamında ülke ülke, şehir şehir dolaşıyor olsa da Swift'in ABD'nin çeşitli yerlerinde evleri bulunuyor.

Bunlar arasında en ünlüsü ise Rhode Island'da satın aldığı ve "Tatil Evi" adını verdiği mülkü.

Swift'in bu evi, gösteri dünyasında oldukça ünlü. Çünkü genç şarkıcı, bu tatil evinde kendisi gibi tanınmış arkadaşlarını ağırlıyor, onlara günlerce süren partiler veriyor.

Bu evin son zamanlarda çok fazla konuşulmasının nedeni ise model Gigi Hadid ile oyuncu Bradley Cooper'ın, aşklarının ilk döneminde kimselere görünmemek için gizli gizli burada buluşmasıydı.

O dönemde konuşulanlara göre Hadid ile Cooper, daha birbirlerini yeni tanımaya başladıkları dönemde fotoğrafçılara yakalanmamak için Swift'in Rhode Island'daki bu tatil evinde bir araya geliyorlardı.

Daha sonra ilişkilerinin adını koyduktan sonra kamuoyu karşısına çıkmaya başladılar. Hatta Cooper, sevgilisi Hadid'in yakınlarında bir çiftlik bile satın aldı.

NAKİT PARAYLA SATIN ALDI

Gelelim Taylor Swift'in evine... Ünlü şarkıcı bu evi 2013 yılında 17.75 milyon dolara satın almıştı. Üstelik de peşin ve nakit parayla! Bir başka deyişle kredi ödemedi.

Sekiz tane yatak odası bulunan bu tatil evi, Rhode Island'ın Watch Hill (Gözlem Tepesi) adlı bölgesinin en tepesinde bulunuyor. Ayrıca kendine ait bir de plajı var.

Swift'in evinde sekiz tane şömine, 10 tane banyo, bahçesinde de kocaman bir yüzme havuzu bulunuyor.

ESKİ SAHİBİ DE ÜNLÜYDÜ

Taylor Swift'in 11 yıldır sahibi olduğu bu ev, 1929 yılında inşa edildi. O dönemde de tıpkı bugünkü gibi ünlü bir mülktü.

Çünkü tam 30 yıl boyunca petrolcü bir ailenin varisi olan Rebekah Harkness'e atiti. Her ne kadar Taylor Swift, evini satın aldığı Harkness ile hiç tanışmamış olsa da, ünlü varis sürdürdüğü yaşam tarzıyla genç şarkıcının The Last Great American Dynasty adlı şarkısına da esin kaynağı oldu.

Ayrıca görünüşe göre Taylar Swift, Tatil Evi adını verdiği mülkün eski sahibinden de birçok ipucu aldı.

Tıpkı onun gibi evinin kapısını dostlarına açıp günlerce süren partiler düzenliyor. Ayrıca ABD'nin en önemli ulusal bayramı olan 4 Temmuz'da birçok ünlünün kutlama için buluştuğu bir nokta haline getirdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILIYOR

Bu arada şunu da eklemek gerekir ki 34 yaşındaki Taylor Swift, kendi sosyal medya hesabından evine dair pek fazla görüntü paylaşmıyor.

Ama evinin müdavimleri olan ünlü arkadaşları bunu, onun yerine yapıyor zaten. Orada geçirdikleri günlerde çekilen pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

Bunların başında da ünlü model Gigi Hadid geliyor. Hadid'in sosyal medya sayfasına şöyle bir bakıldığında Taylor Swift'in Rhode Island evinin mutfağında ya da çeşitli odalarında çekilen fotoğrafları görmek mümkün. Aynı şekilde Martha Hunt, Joe Jonas, Selena Gomez bu ünlülerden bazıları.

Taylor Swift'in gösterişli evinin sosyal medyada en çok görünen bölümlerinden biri de mutfağı. Her tür olanağa sahip olan bu mutfakta yemek yaparken fotoğrafı çekilen o kadar çok ünlü var ki!

Gigi Hadid, bu evin mutfağında az yemek pişirmedi...







Swift, sık sık evinin kapılarını yakın arkadaşlarına açıyor.

Swift'in evinin bahçesinde onlarca kişinin aynı anda serinleyebileceği büyük bir havuz da yer alıyor.





EMLAK YATIRIMLARI 80 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Yine bu sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Taylor Swift'in Tatil Evi'nde bir de her tür enstrümanın ve donanımının bulunduğu bir müzik stüdyosu yer alıyor.

Bu arada küçük bir not. Elbette son dönemde Travis Kelce ile yaşadığı aşkla konuşulan Taylor Swift'in sahip olduğu tek mülk bu değil. Genç şarkıcının toplam 80 milyon dolar değerinde bir emlak yatırımı bulunuyor.

Taylor Swift, bu mülklerini kendi kazandığı parayla satın aldı ama eğer bu mesleği seçmeseydi de rahat bir yaşamı olacaktı şarkıcının. Çünkü o gösteri dünyasının varlıklı ailelerde dünyaya gelen ünlülerinden biri.

ZATEN ZENGİN BİR AİLEDE DÜNYAYA GELDİ

Swift'in annesi finans yöneticisi, babası da borsacı. Ünlü şarkıcı ailesine ait kocaman bir çiftlikte dünyaya geldi.

Ünlü oluncaya kadar da bütün hayatı varlık içinde geçti. Hatta bundan yıllar önce, "Okula giderken arkadaşlarımla hangi tasarımcının çantasını kullandığımızı konuşurduk" sözleri de hafızalara kazınmıştı.

Taylor Swift, müzik dünyasına adım atıp bu alanda kariyer yapmaya başlayınca da babası şirketin hisselerinin yüzde 3'ünü satın aldı.