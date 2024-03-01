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Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev!

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#Taylor Swift#Gigi Hadid#Bradley Cooper
Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 11:27

Gösteri dünyasının ünlülerini bilirsiniz... Birçoğu kazandığı milyon dolarların hatırı sayılır bir bölümünü ülkenin ya da dünyanın çeşitli yerlerinde satın aldığı gösterişli evlere yatırır. Kendi zevkine göre tadilattan geçirir ve sonunda da ünlü bir dekoratörle anlaşıp dayar döşer.

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Sürekli orada yaşamasa da arada bir gidip kalır işlerinden ve tabii diğer mülklerinden arta kalan zamanlarda. Kimi de sık sık özenle döşenen evinde yakın dostlarını ağırlar.

Hatta aralarından biri var ki onun evlerinden biri kelimenin tam anlamıyla hem "gizli aşıkların buluşma noktasına" hem de "çılgın partiler diyarına"  dönüşmüştü bir ara.

Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev

EN ÜNLÜ EVİ BURASI 
Son dönemin gözde şarkıcılarından biri olan Taylor Swift bu ünlü... Şu sıralarda Eras adını verdiği turnesi kapsamında ülke ülke, şehir şehir dolaşıyor olsa da Swift'in ABD'nin çeşitli yerlerinde evleri bulunuyor.

Bunlar arasında en ünlüsü ise Rhode Island'da satın aldığı ve "Tatil Evi" adını verdiği mülkü.

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Swift'in bu evi, gösteri dünyasında oldukça ünlü. Çünkü genç şarkıcı, bu tatil evinde kendisi gibi tanınmış arkadaşlarını ağırlıyor, onlara günlerce süren partiler veriyor.

Bu evin son zamanlarda çok fazla konuşulmasının nedeni ise model Gigi Hadid ile oyuncu Bradley Cooper'ın, aşklarının ilk döneminde kimselere görünmemek için gizli gizli burada buluşmasıydı.

Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev


ÜNLÜ ÇİFTİN GİZLİ BULUŞMA NOKTASI OLMUŞTU 
O dönemde konuşulanlara göre Hadid ile Cooper, daha birbirlerini yeni tanımaya başladıkları dönemde fotoğrafçılara yakalanmamak için Swift'in Rhode Island'daki bu tatil evinde bir araya geliyorlardı.

Daha sonra ilişkilerinin adını koyduktan sonra kamuoyu karşısına çıkmaya başladılar. Hatta Cooper, sevgilisi Hadid'in yakınlarında bir çiftlik bile satın aldı.

Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev

NAKİT PARAYLA SATIN ALDI 
Gelelim Taylor Swift'in evine... Ünlü şarkıcı bu evi 2013 yılında 17.75 milyon dolara satın almıştı. Üstelik de peşin ve nakit parayla! Bir başka deyişle kredi ödemedi. 

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Sekiz tane yatak odası bulunan bu tatil evi, Rhode Island'ın Watch Hill (Gözlem Tepesi) adlı bölgesinin en tepesinde bulunuyor. Ayrıca kendine ait bir de plajı var.

Swift'in evinde sekiz tane şömine, 10 tane banyo, bahçesinde de kocaman bir yüzme havuzu bulunuyor.

Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev

ESKİ SAHİBİ DE ÜNLÜYDÜ 
Taylor Swift'in 11 yıldır sahibi olduğu bu ev, 1929 yılında inşa edildi. O dönemde de tıpkı bugünkü gibi ünlü bir mülktü.

Çünkü tam 30 yıl boyunca petrolcü bir ailenin varisi olan Rebekah Harkness'e atiti. Her ne kadar Taylor Swift, evini satın aldığı Harkness ile hiç tanışmamış olsa da, ünlü varis sürdürdüğü yaşam tarzıyla genç şarkıcının The Last Great American Dynasty adlı şarkısına da esin kaynağı oldu.

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Ayrıca görünüşe göre Taylar Swift, Tatil Evi adını verdiği mülkün eski sahibinden de birçok ipucu aldı.

Tıpkı onun gibi evinin kapısını dostlarına açıp günlerce süren partiler düzenliyor. Ayrıca ABD'nin en önemli ulusal bayramı olan 4 Temmuz'da birçok ünlünün kutlama için buluştuğu bir nokta haline getirdi.

Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILIYOR 
Bu arada şunu da eklemek gerekir ki 34 yaşındaki Taylor Swift, kendi sosyal medya hesabından evine dair pek fazla görüntü paylaşmıyor.

Ama evinin müdavimleri olan ünlü arkadaşları bunu, onun yerine yapıyor zaten. Orada geçirdikleri günlerde çekilen pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

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Bunların başında da ünlü model Gigi Hadid geliyor. Hadid'in sosyal medya sayfasına şöyle bir bakıldığında Taylor Swift'in Rhode Island evinin mutfağında ya da çeşitli odalarında çekilen fotoğrafları görmek mümkün. Aynı şekilde Martha Hunt, Joe Jonas, Selena Gomez bu ünlülerden bazıları.

Taylor Swift'in gösterişli evinin sosyal medyada en çok görünen bölümlerinden biri de mutfağı. Her tür olanağa sahip olan bu mutfakta yemek yaparken fotoğrafı çekilen o kadar çok ünlü var ki!

Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev

Gigi Hadid, bu evin mutfağında az yemek pişirmedi...

Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev

Swift, sık sık evinin kapılarını yakın arkadaşlarına açıyor.

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Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev

Swift'in evinin bahçesinde onlarca kişinin aynı anda serinleyebileceği büyük bir havuz da yer alıyor.

Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev

EMLAK YATIRIMLARI 80 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE 
Yine bu sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Taylor Swift'in Tatil Evi'nde bir de her tür enstrümanın ve donanımının bulunduğu bir müzik stüdyosu yer alıyor.

Bu arada küçük bir not. Elbette son dönemde Travis Kelce ile yaşadığı aşkla konuşulan Taylor Swift'in sahip olduğu tek mülk bu değil. Genç şarkıcının toplam 80 milyon dolar değerinde bir emlak yatırımı bulunuyor.

Taylor Swift, bu mülklerini kendi kazandığı parayla satın aldı ama eğer bu mesleği seçmeseydi de rahat bir yaşamı olacaktı şarkıcının. Çünkü o gösteri dünyasının varlıklı ailelerde dünyaya gelen ünlülerinden biri.

Genç şarkıcı nakit parayla satın almıştı... Bir bilseniz kaç kişinin gizli aşk yuvası oldu bu ev

ZATEN ZENGİN BİR AİLEDE DÜNYAYA GELDİ
Swift'in annesi finans yöneticisi, babası da borsacı. Ünlü şarkıcı ailesine ait kocaman bir çiftlikte dünyaya geldi.

Ünlü oluncaya kadar da bütün hayatı varlık içinde geçti. Hatta bundan yıllar önce, "Okula giderken arkadaşlarımla hangi tasarımcının çantasını kullandığımızı konuşurduk" sözleri de hafızalara kazınmıştı.

Taylor Swift, müzik dünyasına adım atıp bu alanda kariyer yapmaya başlayınca da babası şirketin hisselerinin yüzde 3'ünü satın aldı.

 

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#Taylor Swift#Gigi Hadid#Bradley Cooper

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