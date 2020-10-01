Bin şehidimize bin su kuyusu

AHBAP’ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent de Afrika ülkeleri Kamerun, Benin, Togo’da inşa edilmek üzere 15 adet su kuyusu bağışladığını açıkladı. Sanatçı, şehitlere olan vefa borcumuzu ödememiz gerektiğini vurguladı. Açılan su kuyuları Afrikalılara güvenli ve temiz suyun ulaşmasındaki en büyük çare olarak gösteriliyor.