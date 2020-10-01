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Bin şehidimize bin su kuyusu
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun himayesinde başlatılan ve kendisinin de 11 kuyu bağışladığı, “1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu” projesine her kesimden destek geldi.
AHBAP’ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent de Afrika ülkeleri Kamerun, Benin, Togo’da inşa edilmek üzere 15 adet su kuyusu bağışladığını açıkladı. Sanatçı, şehitlere olan vefa borcumuzu ödememiz gerektiğini vurguladı. Açılan su kuyuları Afrikalılara güvenli ve temiz suyun ulaşmasındaki en büyük çare olarak gösteriliyor.
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