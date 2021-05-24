Billboard 2021 MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±: Anneler- babalar, Ã§ocuklar, sevgililer hepsi bu gecede buluÅŸtu



SEVGÄ°LÄ°LERÄ°, Ã‡OCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã¶dÃ¼llerinden biri olan Billboard Ã–dÃ¼lleri, dÃ¼n gece Los Angeles'ta dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kazananlara verildi. Microsoft Theatre'da dÃ¼zenlenen tÃ¶ren, pandemi aÃ§Ä±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yÄ±lÄ±n en rahat tÃ¶renlerinden biriydi. Her ne kadar katÄ±lÄ±mcÄ±lar tÃ¶ren alanÄ±na maskelerle gelseler de tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nca ya da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da maske takan olmadÄ±. Ãœstelik Pink, Drake gibi Ã¼nlÃ¼ler Ã§ocuklarÄ±yla birlikte tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. Drake'e ise anne ve babasÄ± da eÅŸlik etti.



KIZIYLA SAHNE ÅžOVU

Billboard Ã–dÃ¼lleri'nin en renkli anlarÄ±ndan birine Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Pink ile kÄ±zÄ± Willow imza attÄ±. Gecede Ä°kon Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ alan Pink, sahne ÅŸovunu da dokuz yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Willow ile birlikte gerÃ§ekleÅŸtirdi.





Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžU DA YANINDAYDI

Anne- kÄ±zÄ± bu gÃ¶sterinin ardÄ±ndan uzun sÃ¼re alkÄ±ÅŸlandÄ±. Pink, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya sadece Willow ile Ã§Ä±kmadÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya oÄŸlu Jameson da eÅŸlik etti.



ANNE- BABASI VE OÄžLU YANINDAYDI

Billboard Ã–dÃ¼lleri gecesine Drake de oÄŸlunun yanÄ± sÄ±ra anne ve babasÄ±yla birlikte katÄ±ldÄ±. 10 YÄ±lÄ±n SanatÃ§Ä±sÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'ne deÄŸer gÃ¶rÃ¼len Drake, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya annesi Sandi Graham ve babasÄ± Dennis Graham ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±. Drake'e oÄŸlu Adonis de tÃ¶rende eÅŸlik etti. Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alÄ±rken sahneye Adonis ile birlikte Ã§Ä±ktÄ± Drake. O anlarda minik Adonis'in biraz huysuzlanÄ±p gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N YANINDAYDI

TÃ¶renin en Ã§ok dikkat Ã§eken konuklarÄ± arasÄ±nda Meghan Fox ile sevgilisi Machine Gun Kelly de yer aldÄ±. Fox, uÄŸruna dÃ¶rt Ã§ocuuÄŸunun babasÄ± Brian Austin Green'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Machine Gun Kelly'nin Rock AlbÃ¼mÃ¼ dalÄ±nda kazandÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼n sevincini yaÅŸarken yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.





KLÄ°PTE BAÅžLAYAN AÅžK

Ä°ki sevgili, gece boyunca birbirlerine sevgi gÃ¶sterisinde bulundu. Fox, gerÃ§ek adÄ± Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile, Bloody Valentine adlÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n klibinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Sette baÅŸlayan aÅŸklarÄ± sonra gerÃ§ek hayata taÅŸÄ±ndÄ±.





BEYAZLAR Ä°Ã‡Ä°NDE

Billboard gecesinde sunum gÃ¶revi Ã¼stlenen Padma Lakshmi de giysi tercihiyle dikkat Ã§ekti. Beyaz, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir kÄ±yafet giyen Lakshmi, ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile dikkat Ã§ekti.



BELLÄ° BAÅžLI DALLARDA EN Ä°YÄ°LER

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Ä°ÅŸte Billboard 2021 Ã–dÃ¼lleri'nde belli baÅŸlÄ± dallarda en iyiler

En iyi sanatÃ§Ä±: The Weeknd

En iyi yeni sanatÃ§Ä±: Pop Smoke

En iyi erkek sanatÃ§Ä±: The Weeknd

En iyi kadÄ±n sanatÃ§Ä±: Taylor Swift

En iyi ikili ya da grup: BTS

En iyi Billboard 200 SanatÃ§Ä±sÄ±: Taylor Swift



En Ã§ok dinlenen sanatÃ§Ä±: Drake

En Ã§ok satan sanatÃ§Ä±: BTS



HayranlarÄ±n oylarÄ±yla seÃ§ilen en iyi sosyal sanatÃ§Ä±: BTS

En iyi R&B SanatÃ§Ä±sÄ±: The Weeknd

En iyi R&B Erke SanatÃ§Ä±: The Weeknd



En iyi R&B KadÄ±n sanatÃ§Ä±: Doja Cat



En iyi rap sanatÃ§Ä±sÄ±: Pop Smoke

En iyi erkek rap sanatÃ§Ä±sÄ±: Pop Smoke

En iyi kadÄ±n Rap sanatÃ§Ä±sÄ±: Megan Thee Stallion

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