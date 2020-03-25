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Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beyza Şekerci-Engin Hepileri'nin ev günleri

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Beyza Şekerci-Engin Hepileri'nin ev günleri
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Beyza Şekerci-Engin Hepileri çifti, çocukları Can’la birlikte evde geçen günlerini anlattı.

“Ev sürecimizde her gün yeni bir şeyler yapmak üzere uyanıyoruz. Can’la resim yapıyoruz, oyun oynuyoruz, müzikli danslı dakikalar geçiriyoruz. Her akşamüstü mutlaka yoga yapıyoruz. Mutfakta harika tarifler deniyoruz. Bu dakikalarda Can da bize dahil oluyor.”

“Akşamları da genelde film izliyoruz. Aklımızdan hiç çıkmasa da bu zorlu günleri moralimizi bozmadan ve sağlıklı günlerin geleceğine inancımızı hiç kaybetmeden, birbirimize sımsıkı sarılarak geçirmeye çalışıyoruz.”

Beyza Şekerci-Engin Hepilerinin ev günleri


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