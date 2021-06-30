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DHA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 21:34 | Son Güncelleme:

Beyoğlu'ndaki kanlı gecede flaş gelişme! Ünlü oyuncu serbest bırakıldı

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Beyoğlu'ndaki kanlı gecede flaş gelişme! Ünlü oyuncu serbest bırakıldı

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Ayşegül Çınar savcılık tarafından serbest bırakılırken Furkan Çalıkoğlu için ise tutuklama talep edildi.

Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Beyoğlundaki kanlı gecede flaş gelişme Ünlü oyuncu serbest bırakıldı


Lüks mekanda kanlı tartışma Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alındı
Lüks mekanda kanlı tartışma! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi gözaltına alındı

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