Beyninde tümör olduğunu açıklamıştı: İkinci bebeği de doğdu, mücadeleye devam

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ

The Wanted grubuyla adını duyurduktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Tom Parker, hastalıkla savaşırken kendisine en büyük desteğin eşin Kelsey Hardwick'ten geldiğini belirtti.

İKİNCİ BEBEKLERİ DE DOĞDU

Parker yaptığı sosyal medya paylaşımında eşi Kelsey Hardwick'i "güç dayanağım" olarak nitelendirdi. 15 aylık Aurelia adında bir kızları olan çiftin, Bodhi adını verdikleri erkek çocukları da dört ay önce dünyaya gelmişti.

ZOR GÜNLER YAŞIYORLAR

Daha önce sosyal medyadan, tümörün ameliyat edilebilir durumda olmadığını açıklayan Tom Parker, aile olarak çok kötü ve karanlık günlerden geçtiklerini belirterek "gözyaşı dolu günler, yataktan çıkamayacak duruma gelinen günler, yiyecek görmek bile istemediğim günler, merdivenlerden bile inemediğim günler" diye yazdı.

GÜÇ DAYANAĞIM

32 yaşındaki Tom Parker, karısı Kelsey Hardwick'in bu yolun her adımında yanında olduğunu ekledi. Parker, Hardwick'i "her ne kadar parçalara bölünsen de benim güç dayanağımsın" diye tanımladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

2009'da The Wanted adlı müzik grubuyla adını duyuran sonra da kariyerine solo olarak devam eden 32 yaşındaki Tom Parker, beyin tümörü teşhisi aldığını açıklamıştı.

'HASTALIKLA SAVAŞACAĞIM'

İki yıl önce Kelsey Hardwick ile evlenen, geçen yıl da bir kız çocuk babası olan Parker, daha önceki paylaşımlarında "ailesine olan sevgisinden dolayı" hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğini açıkladı.

UZUN SÜREDİR SOSYAL MEDYADAN UZAKLARDI

Tom Parker, gelişmeleri Instagram sayfasında paylaştığı bir mesajla duyurdu. Hem kendisinin hem de eşinin uzun süredir sosyal medyada aktif olmadığını hatırlatan Tom Parker mesajını şöyle sürdürdü: "Şimdi bunun nedenini açıklama zamanı. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok, ama beyin tümörü teşhisi aldım, tedavi de çoktan başladı."

SIR GİBİ GİZLEMEK İSTEMEDİLER

Tom Parker eşi Kelsey Hardwick ile tartışıp gerçeği bir sır gibi gizlemek yerine açıklamaya karar verdiklerini belirtti.Hastalık yüzünden ailece yıkıldıklarını belirten Tom Parker, ne olursa olsun sonuna kadar ve her biçimde savaşacaklarını da ekledi.

TEDAVİ BAŞLADI

Tümörün ameliyat edilebilir durumda olmadığını açıklayan Parker radyoterapi ve kemoterapi yönteminin seçildiğini de açıkladı. Parker, tedavi sırasında bu hastalıkla ilgili bilinçlendirme ve farkındalık süreci başlatacaklarını da duyurdu.

'TEMMUZ AYINDAN BERİ BİR ŞEYLER TERS GİDİYORDU'

Tom Parker ve eşi Kelsey Hardwick, OK! dergisine verdikleri röportajda geçtiğimiz temmuz ayından beri bir şeylerin ters gittiğinin farkında olduklarını anlattı. Parker, nöbetler geçirmeye başladığını ve yapılan testler sonucunda da beyninde tümör olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

KARİYERİNE SOLO DEVAM EDİYORDU

Tom Parker, The Wanted adlı müzik grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine yalnız başına devam etti. İki yıl önce Grease müzikalinde sahneye çıkmaya başladı.